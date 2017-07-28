/Поглед.инфо/ Правителството на Руската федерация утвърди правила, по които населението ще може да продава на електроенергийната система на страната до 15 кВт ток, добит от "домашна микрогенерация", тоест от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Иде реч за производство на ток за собствени нужди от слънчеви панели и мини вятърни генератори до 15 кВт, като излишъкът ще може да се продава чрез мрежата. Приходите на производителите няма да бъдат облагани с данък.

(рус.ез.)

Началось. Население сможет продавать в общую сеть электроэнергию установок до 15 кВт, работающих на ВИЭ

Правительство утвердило правила, по которым население сможет продавать в общую сеть электроэнергию «домашней микрогенерации» — установок до 15 кВт, работающих на возобновляемых источниках энергии. Это открывает новые возможности для потребителей, но в целом они не получат почти никаких преференций. В результате эксперты не ждут взрывного роста популярности домашней ВИЭ-генерации, ожидая наибольшего спроса на нее в изолированных энергосистемах.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 19 июля одобрил план по стимулированию микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом обсуждения. В аппарате господина Дворковича на запрос “Ъ” не ответили, но окончательную доработку плана подтвердили в Минэнерго. Речь идет о солнечных панелях и мини-ветряках мощностью до 15 кВт, излишки вырабатываемой мощности которых потребители, в том числе и население, смогут сбрасывать в сеть. Гарантирующие поставщики (ГП, основной энергосбыт региона) будут обязаны выкупать объемы, эти доходы не будут облагаться налогами. Минэнерго, Минэкономики и ФАС должны подготовить проект соответствующего закона к январю, проекты постановлений правительства об упрощенном техприсоединении микрогенерации к сети и работе ГП с населением — к апрелю 2018 года.

В двух ценовых зонах оптового энергорынка (европейская часть РФ с Уралом и Сибирь) цена покупки будет равна средневзвешенной цене на энергию, по ней энергосбыты покупают энергию и сейчас. В неценовых зонах оптового рынка- Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке - электроэнергия будет продаваться по регулируемому тарифу (устанавливают местные регуляторы). В изолированных зонах (в основном Арктика и Дальний Восток) электроэнергия будет продаваться по минимальной цене производства. Сейчас ВИЭ-генерация в РФ эффективна только в изолированных энергорайонах, где цены на дизельное топливо, доставляемое по северному завозу, слишком высоки (из-за высокой себестоимости электроэнергии в удаленных районах тарифы приходится дотировать). На материке ВИЭ-генерация уступает по цене угольной и газовой. Источник “Ъ” на энергорынке считает, что основной рост микрогенерации придется именно на изолированные энергозоны — «вплоть до удвоения в ближайшие три года».

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