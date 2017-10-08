/Поглед.инфо/ Днес изчислителната мощ на компютърната технология достига такива мащаби, че позволява съоръжени с изкуствен интелект (Google, Yandex, Tesla и др.) автомобили, например, сами да се ориентират в дадена местност. И е само въпрос на време, когато изкуственият интелект ще се използва във военната сфера за създаване на бойни превозни средства без необходимостта да имат оператор.

Те ще бъдат евтини и ще могат да изпълняват всякакви задачи на бойното поле. Представете си десетки такива дронове, скрити по пътя на настъпващите танкове, да излитат иззад хълма, пускат ракетите си и се връщат за презареждане. Всичко това вече се прави със съвременните технологии.

Ето и първия модел (вижте видеоклипа): това е обикновен квадрокоптер с прикрепен към него iPhone. На айфона е качена програма, написана от мен (много проста), която в кадър може да идентифицира човек. В момента аз управлявам квадрокоптера, сам още не може да лети. Разпознаването не е идеално, но виждате, че когато се клати, накланя и дори да е в камуфлажни панталони, човек може да бъде идентифициран.

(рус.ез.)

В России началась разработка автономного, не требующего оператора боевого дрона

Сегодня вычислительные мощности компьютерной техники достигли таких величин что позволяют оснащать искусственным интеллектом, способным ориентироваться на местности, обычные автомобили (Гугл, Яндекс Тесла и тд). И лишь вопрос времени когда такой же интеллект будет использован в военной сфере, для создания не требующих оператора боевых машин. Они будут дешевыми, но способными выполнять любой спектр задач на поле боя. Армии состоящие из дронов будут по своим возможностям сопоставимы, а возможно и превзойдут обычные. Представьте десяток таких дронов, с птурами, спрятанных на пути наступающих танковых соединений - они взлетают изза холма, выпускают ракеты и улетают на перезарядку. Все это УЖЕ можно сделать с текущими технологиями.

Я решил организовать своего рода стартап, создать самый простой вариант такого дрона, чтобы продемонстрировать нашему руководству возможность создания таких машин. Есть у меня и первая модель:

Не серьезная конечно, такую показывать нельзя официальным лицам, а вот читателям афтершока я думаю показать можно. Смотрите видео)

Это простой квадрокоптер с прикрепленным к нему айфоном. На айфоне установлена написанная мной программа (очень простая) способная в кадре определять человека. Квадрокоптером управляю пока что я, сам он летать не способен. Распознавание не идеально но уже сейчас вы видите что при тряске, наклонах и в камуфляжных штанах человека определить можно. Для создания полноценного демонстратора нужно:

1)Техническая составляющая, способная принимать сигналы от управляющего устройства(в данном случае айфона) для стабильного полета и руления.

2)Различные вспомогательные датчики позволяющие ориентироваться на местности и хотя бы не грохнуться на землю в первом варианте.

3)Ну и самое главное - специально натренированная нейронная сеть, способная принимать сигналы от датчиков, от видеокамеры и отдавать команды квадрокоптеру

Цель для показа - создать полноценную машину, которая будет способна без внешней помощи взлететь, найти на местности человека и расстрелять его шариками с краской.

Планирую собрать на это дело деньги, поэтому спрашиваю у вас, как вам идея, стали бы вы вкладываться в подобное, можно ли собрать деньги на Афтершоке, может эта идея вообще не взлетит, если так то почему. Спасибо!

ЗЫ. Предлагаемая мной система не страдает от средств радиоэлектронной больбы, связь этих машин друг с другом бонус повышающий координацию действий а не необходимость.

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