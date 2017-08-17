На 2 февруари руският президент Владимир Путин назначи за и.д. губернатор на Тула бивш заместник-министър на отбраната на Руската федерация Алексей Дюмин. Вчера той встъпи в длъжност. Редица медии се заеха с изобретяването на конспиративни теории за началото на грандиозен пробив в подготовката на наследник на Владимир Путин като президент.

Въпреки това, напълно възможно е, че известна доза здрав разум в такова мислене има. Алексей Дюмин има богат опит. Към 43-та си година той е вече генерал-лейтенант, Герой на Руската федерация. Той е награден с орден "За заслуги" III степен, Орден за мъжество, медал "За заслуги пред Отечеството» I степен, медал Суворов, медал "За връщането на Крим", медал "За Военни заслуги" и редица други важни държавни награди, което само по себе говори много.

/рус.ез./

Алексей Дюмин служил в ФСО, являясь заместителем начальника управления Службы безопасности президента России; командовал Силами специальных операций РФ, которые сыграли одну из ключевых ролей в операции по воссоединению Крыма с Россией, о чём говорится в фильме «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова. Он разработал и провёл операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.



С 2015 года Алексей Дюмин – начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главкома Сухопутных войск. 24 декабря 2015 указом президента Владимира Путина генерал-лейтенант Алексей Дюмин был назначен заместителем министра обороны РФ и вошёл в состав Коллегии Минобороны России. На этой должности Дюмин курировал боевую подготовку. 29 января 2016 года ему вручён особо почётный персонифицированный знак – личный штандарт.



Дюмин считается одним из самых доверенных лиц в окружении президента России.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, рекомендовавший Алексея Дюмина, отметил:



«Алексей Дюмин – достойный офицер и опытный руководитель, имеющий боевой опыт, в том числе по проведению крайне сложных специальных операций. За время службы он проявил себя твердым, инициативным и очень ответственным командиром. Ему всегда удавалось решать самые сложные задачи, оставаясь при этом внимательным к людям. Отличительная особенность Алексея – быстро схватывать суть проблемы и немедленно включаться в её решение. Уверен, что и с новыми вызовами он успешно справится».



А главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко сообщил: «Алексей Дюмин – очень удачная кандидатура. Это человек с огромным опытом государственной и военной деятельности. Для Тульской области это исключительно удачное приобретение, учитывая, что этот регион представлен предприятиями оборонно-промышленного комплекса.



Растущий гособоронзаказ и экспорт – важные факторы для пополнения регионального бюджета. Мы имеем удачные примеры того, как силовики руководили регионами, поэтому думаю, что новый и.о. губернатора – исключительно удачное кадровое решение Владимира Владимировича Путина и огромный плюс для региона».



Таким образом, если допустить, что Алексей Дюмин действительно рассматривается как одна из кандидатур на пост преемника через два года или, что скорее всего, через восемь лет, Западу это очень не понравится. Мы помним многолетние западные вопли: «да кто такой этот Путин?», закончившиеся тем, что Запад не смог ничего противопоставить подполковнику КГБ. Тут же на горизонте появилась фигура целого генерал-лейтенанта.



А ведь я уже в течение многих лет предупреждаю либерастирующую общественность, требующую, чтобы Путин ушел: вы доиграетесь. Следующий после Путина будет гораздо жёстче, по сравнению с которым Владимир Владимирович покажется вам мягким добрым либералом.



Через восемь лет 11 марта 2024 года Алексею Дюмину будет всего 50 лет. Это идеальный возраст, чтобы занять высший государственный пост в стране. К тому же к этому времени он получит богатый опыт гражданского управления одним из ключевых регионов, а возможно и не только им.

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