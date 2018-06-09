/Поглед.инфо/ Най-тежкотоварният от серийните самолети в света - Ан-124 "Руслан", изпълнява наистина уникални задачи, особено на руската армия. Ето защо Русия обсъжда възможността за пресъздаване на неговото производство.

Възможно ли е това да стане чисто технически, няма ли да създаде пречки Украйна, която притежава правата за производството му след разпадането на Съветския съюз и наистина ли днес Русия се нуждае от такъв самолет?

Членът на Комисията по въпросите за развитието на авиацията при президента на Руската федерация Юрий Ситник потвърди, че Русия обсъжда възможността за пресъздаване на производството на Ан-124 "Руслан". Проучванията за получаване на финансиране и за възлагане производството му на Уляновския авиозавод, е повече от разбираемо. Ан-124 все още е най-големият товарен самолет в света. Той може да изпълнява военни задачи за прехвърляне на тежки бронирани машини и стратегически ракетни комплекси, както и граждански задачи – да превозва свръх тежки и големи товари.

Самолетът е разработен още през 80-те години в Опитното конструкторско бюро на името на главния му конструктор Олег Константинович Антонов в Киев. Пресслужбата на украинската компания заяви, че възобновяването и модернизацията на производството на самолети Ан-124 в Русия е невъзможно без участието на украинското държавно предприятие „Антонов”, където този тип самолети първоначално е бил конструиран.

(рус.ез.)



Для воссоздания уникального самолета России придется пойти на хитрости

Самый грузоподъемный (среди серийных) самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военных. Именно поэтому в России обсуждают возможность воссоздания его производства. Возможно ли это чисто технически, не создаст ли препятствия Украина – и действительно ли такой самолет сегодня нужен России?

В России задумались над возобновлением производства самолетов Ан-124 «Руслан», права на которые после развала Союза достались Украине. Об этом заявил член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Не так давно о желании возобновить выпуск «Русланов» в новом облике заявляли и в Объединенной авиационной корпорации, и в Минобороны. Этот вопрос «регулярно рассматривается», сказал командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов. Это трудная, но решаемая задача, отметил гендиректор ПАО «Ил» (входит в ОАК) Алексей Рогозин.

Желание ОАК получить финансирование и загрузить Ульяновский авиазавод, а военных – иметь новую технику, более чем понятно. Ан-124 до сих пор остается самым грузоподъемным серийным самолетом в мире. Он может помогать военным перебрасывать тяжелую бронетехнику и стратегические ракетные комплексы, а на гражданке возить сверхтяжелые и большие грузы.

Самолет был разработан еще в 1980-х годов в ОКБ «Антонова» в Киеве. После распада СССР ОКБ досталось независимой Украине, и современной компании «Антонов» желание России выпускать «Русланы» пришлось не по нраву. Пресс-служба компании заявила, что возобновление и модернизация производства самолетов Ан-124 в России невозможны без участия украинского государственного предприятия «Антонов», на котором он изначально и был сконструирован.

Имеет ли право Россия выпускать такой самолет без Украины?

Формально Россия действительно не может самостоятельно выпускать самолеты Ан-124 «Руслан» под маркой «Антонов» без разрешения разработчика. Однако модернизировать Ан-124 на самом деле уже бессмысленно. «Большинство систем, агрегатов Ан-124 морально устарели и уже даже не выпускаются. Даже не все заводы, которые когда-то что-то для него производили, ныне существуют. Поэтому речь может идти только о создании нового самолета на базе существующего Ан-124», – говорит глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. К тому же при создании совершенно нового самолета отпадает вопрос предъявления претензий со стороны Украины относительно интеллектуальных прав. Можно сказать, с помощью такой хитрости удастся полностью обойти все претензии Украины по поводу интеллектуальных прав на машину.

Иначе говоря, по сути, речь идет о создании нового самолета на базе «Руслана» собственными силами России и под собственным новым брендом. «Это будет абсолютно новый самолет, и именно российского производства – разработанный уже нашими конструкторами», – заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Но есть у России ресурсы для выпуска такого самолета?

России эта задача абсолютно под силу, были бы деньги. У нее есть и десятилетние компетенции в области строительства новых воздушных судов, и современные технологии, и специалисты в этой области. Причем Россия уже доказала всему миру, что способна пользоваться не только советским заделом, но и создавать современные самолеты с нуля. Доказательством являются уже летающий региональный SSJ-100, проходящий последние сертификационные испытания среднемагистральный МС-21 и совместный с китайцами проект по созданию широкофюзеляжного самолета.

А могла бы Украина самостоятельно воссоздать производство Ан-124?

Ирония заключается в том, что, в отличие от России, Украина как раз сама не имеет ни технической, ни финансовой, ни производственной возможности самостоятельно создать такой самолет. У нее нет производственных мощностей даже для ремонта стареньких Ан-124.

Почему лучше создавать самолет на базе Ан-124, а не с нуля?

«Это позволит немного ускорить процесс создания нового самолета, так как можно будет использовать опыт, компоновку и конструкцию, которая уже доказала свою жизнеспособность за многие десятилетия. Концептуальные решения, на которые обычно уходят годы, уже есть, весь Советский Союз работал над созданием такого самолета. Миновав этот этап, можно сразу начать с проектирования», – говорит Роман Гусаров.

Что же надо сделать для создания нового самолета?

Во-первых, надо перепроектировать самолет с помощью цифровых технологий.

Во-вторых, в процессе оцифровки вся конструкция самолета будет подвержена пересчету и переработке с учетом новых современных материалов. «При возможной внешней схожести с «Русланом» конструктивно это будет совершенно новый самолет, не говоря уже о его внутреннем наполнении – все системы, авионика и т. д. будут новыми. Для примера, в «Руслане» только компьютерное оборудование занимает целую комнату. В современных машинах все это заменится на коробочку размером с бытовой компьютер», – рассказывает Гусаров.

Где будет производиться самолет?

Несмотря на то, что киевское КБ сконструировало Ан-124 «Руслан», в реальности над его созданием работал весь Союз – то есть вся тогдашняя Россия. И производство самого самолета было налажено в Ульяновске. На этом же заводе восстанавливали самолеты к полетам после долгого простоя в 90-е годы и проводили капитальный ремонт летающих сейчас Ан-124.

Поэтому производственная площадка под новый самолет уже имеется. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для возобновления производства Ан-124.

Как назовут новый самолет?

Конечно, новый самолет будет и называться по-новому. Скорее всего, проектом будет заниматься «Авиационный комплекс им. Ильюшина», поэтому логично, что новый самолет получит имя своего создателя, то есть «Ил».

Потребуется ли России кооперация с другими странами?

Даже авиапромышленные гиганты – американский Boeing и европейский Airbus – не делают все комплектующие самостоятельно. В строительстве самолета участвует огромное количество поставщиков из разных стран. Тот же Boeing покупает титан, например, у России.

Без кооперации с зарубежными производителями не обойтись и России. Импортные детали использовались также и при создании с нуля самолетов SSJ-100 или МС-21. Создание полностью своей базы потребует слишком много времени и средств, говорит Алексей Калачев из «Финама». Другое дело, что России стоит стремиться к снижению доли импорта при сборке самолетов и, конечно, создавать сердце лайнеров собственными силами. Работы в этом направлении идут.

Если доля импорта в Sukhoi Superjet 100 была высока (80%), то доля иностранных комплектующих в МС-21 уже существенно снижена – 50%. И главное, что кроме иностранного двигателя (американского) у лайнера появится российский двигатель – ПД-14.

Сможет ли Россия обойтись без украинского двигателя в новом транспортном самолете?

Без российского двигателя делать тяжелый транспортный самолет бессмысленно, особенно если учесть, что одним из покупателей будет Минобороны, считает Гусаров. Россия задумалась о замещении украинских двигателей сразу после неконструктивного разрыва Киевом сотрудничества по линии ВТС. Перед Объединенной двигателестроительной корпорацией стоит задача к 2019 году оснастить тяжелые военно-транспортные самолеты отечественными двигателями. Уже на Ан-124 планировалось устанавливать российские двигатели НК-32 второй серии производства «Кузнецова» (их в свое время разрабатывали для ракетоносцев Ту-160). Значит, ОДК способна создать силовую установку и под новый самолет на базе «Руслана».

«У нас достаточно опыта, чтобы сделать двигатель, который будет поднимать самый большой в мире авиационный «грузовик». Никаких технических препятствий нет», – цитирует RT военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова.

Хватит ли инженеров под новый проект?

Возрождающийся российский авиапром отчаянно нуждается в квалифицированных кадрах. Возможный недостаток инженерных кадров можно компенсировать приглашением специалистов из других стран, говорит Алексей Калачев из «Финама». Причем переманить специалистов можно с самого же предприятия «Антонов». На самом деле процесс перетока кадров уже идет. И ульяновский авиационный завод «Авиастар-СП» как раз является ярким примером привлечения иностранных профессионалов из бывших советских республик – Узбекистана и Украины. Российские авиапредприятия создали целые программы с целью переманивания в Россию специалистов из бывших советских республик.

Есть ли спрос в мире на самолеты типа Ан-124 «Руслан»?

Большого спроса на тяжелые транспортные самолеты в мире нет и быть не может. Это специализированная техника для перевозки крупногабаритных грузов, и объем таких коммерческих перевозок невелик. Всему миру достаточно парка из 20 таких самолетов, считает Гусаров. Плюс еще 10 таких самолетов может заказать Минобороны и еще на 10 штук теоретически может быть спрос со стороны иностранных заказчиков. Если портфель заказов наберется хотя бы на 40 таких самолетов, тогда можно рассуждать об этом проекте.

Сколько потребуется денег и времени на разработку и организацию производства?

Проект потребует колоссальных денег. Эксперты считают, что аналог «Руслана» может обойтись значительно дороже, чем SSJ-100 и даже МС-21. «Это миллиарды долларов. Ведь придется создать новые агрегаты, системы, организовать новые производства комплектующих, причем уникальных и дорогих», – говорит Гусаров.

Для сравнения: на разработку и запуск SSJ-100, не такого большого, как «Руслан», потребовалось пять лет и около 44 млрд рублей вложений. Общий объем инвестиций в создание ближне- и среднемагистрального самолета МС-21 превышает 100 млрд рублей.

По оптимистичным оценкам, на реализацию проекта может потребоваться шесть лет. Для сравнения: на создание новой модификации существенно более маленького Ил-114 и организацию его серийного производства закладывается четыре года.

Почему мировые лидеры авиастроения не строят таких транспортников?

К сожалению, 40 самолетов – это не те объемы производства, при которых можно будет говорить об окупаемости. Именно поэтому западные лидеры авиастроения Boeing или Airbus или другие иностранные государства инвестировать в строительство такого самолета не хотят.

«Это социалистическая экономика могла позволить себе вкладывать большие средства в создание самой крупной в мире техники, не заботясь об экономической эффективности. А Boeing или Airbus работают на рынок, где достаточный уровень рентабельности может обеспечить лишь серийное производство», – говорит Алексей Калачев. Поэтому окончательное решение, стоит ли заниматься таким дорогим проектом, будет приниматься государством, без которого этот проект просто невозможно будет реализовать, говорит Гусаров.

Сейчас для России намного важнее «как можно быстрее поставить на крыло МС-21 с пермскими двигателями» и сосредоточиться все-таки на российско-китайском проекте широкофюзеляжного самолета CR929, считает первый вице-президент Союза машиностроителей, председатель комиссии Госдумы по обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Он не сомневается, что Россия может принять любой вызов, но вот выпуск Ан-124 считает нецелесообразным.

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