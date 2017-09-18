/Поглед.инфо/ От известното разместване на Путин с Медведев минаха почти 10 години. Повечето от историите, свързани с нея, са причинени от илюзиите на редица прогресисти по отношение на Медведев, който им се привиждаше като "освободител на Русия" от оковите на Путин.

Но защо Медведев не уволни Путин по време на президентството си? Този въпрос остана без отговор, но отговорът му е от значение и до ден днешен.

Руският политически анализатор Алексей Рошчин твърди, че Медведев е имал всички причини и възможност за решителна крачка, но изведнъж се е предал по неизвестни причини. Ето аргументите му по този въпрос.

Какво спира Медведев да отхвърли Путин и да управлява сам?

Медведев и Путин са приятели? Но в политиката няма приятелство - особено когато става дума за контролиране на страна с размер 1/6 от земята и трета в света по златни и валутни резерви.

Може би Медведев е благодарен на Путин, че го е довел до Олимп? Не по-малко смешно: от древногръцките времена ние знаем, че в политиката няма благодарност.



Медведев просто не се нуждае от най-висшата власт, той се отегчава от поста на президент? Но достатъчно е да го наблюдавам няколко дни, за да разберем, че това не е така. Всяка власт е наркотик, а най-висшата е още по-голям. Медведев на първо място, може би нямаше навици и беше притеснителен в Кремъл, но година по-късно той хвана нещата в свои ръце.

/ус.ез./

Что еще? Что он оказался "не тверд в коленках"? Но истории известна масса случаев, когда слабый и безвольный правитель отправлял на плаху более сильного предтечу. Чаще всего – потому что рядом оказывался кто-то еще, суровый и решительный: жена, фаворит – которые подзуживали слабого властителя "показать себя". Именно оттого слабак и попадал в эти сети, что был податлив на влияние!

И вокруг "слабого Медведева" помалу скучковались жадные до власти и денег личности, считающие себя оттертыми от основной кормушки. Питательный бульон создался, порох был готов – почему же не взорвалось?

Может быть, на то были какие-то законодательные препятствия? Тоже нет. Президенту, желающему уволить премьера, не надо никому ничего объяснять: росчерк пера под коротким указом – и всё!

Ведь Конституция РФ наделяет президента поистине царскими полномочиями. Он вообще всех может отрешать от должностей росчерком пера, пользуясь при этом абсолютной неприкосновенностью.

И это – огромный соблазн. Представьте, что возле вашей входной двери лежит чей-то кошелек с чеком на предъявителя на миллион долларов. Что вы будете делать? Не трогать его? Кто обронил, тот пусть и подберет? А кошелек год лежит. Два. Три. Все на том же месте. Только наклониться и поднять…

Что мешало Медведеву наклониться и поднять?

Таким образом никаких понятных причин того, что Медведев покорно досидел до конца срока, не делая даже попытки взять всю власть, мы не имеем. Политологическая загадка.

А ведь на самом деле этот вопрос не то что не праздный – он сущностный. По сути, разводя в этом месте руками, мы с вами признаем, что Россия вообще не управляется писаными законами. Даже теми, что записаны в Конституции.

То есть в Конституции записано: у Президента практически абсолютная власть. Но на самом деле – ни фига.

При всех указанных мотивах, которые в любой другой стране наверняка толкнули бы ее главу расправиться с предтечей – в России этого не произошло!

Спрашивается – ну и что с такой страной делать? "Свободные выборы", говорите? Но какие выборы, если тут все не то, чем кажется? Если президент – это, оказывается, вовсе никакой не президент, премьер – никакой не премьер? Если все подчиняется непонятному алгоритму, перешибающему все людские наклонности и государственные обычаи?

Рощин так и не понял, почему Медведев не захотел увольнять Путина. Но я готов ответить на этот вопрос.

С Путиным у россиян ассоциируются значительные улучшения в их жизни в 2000-е годы. Именно на его рейтинге в значительной мере зиждется устойчивость правящего в России режима, вольготное положение и благосостояние высших чинов.

Но главный бренд Путина – эта коронная "стабильность". И Медведев, не самый глупый человек в стране, хотя бы потому что смог выйти в премьеры и даже в наместники, стоящий ближе всех к Путину – не мог не оценить значение этой вещи, в том числе и для придворной знати. Ведь сторонники Медведева возлагали на него надежды именно как на либерала-реформатора, который раскует чугунные оковы Путина – но он вовремя смекнул, что для такой "езды в незнаемое" сейчас не время. Ибо никто по большому счету, ни в народе, ни во власти, так и не понял до сих пор – "куда ж нам плыть"? А в таком случае лучше всего мяться на месте, пусть даже погружаясь в застой и стагнацию.

Без Путина и без внятного курса следования властная верхушка оказалась бы в ситуации как при позднем Ельцине – при всех своих несметных льготах и богатствах, но в окружении враждебного народа, который лучше не будить. Можно ли так править? Наверняка! При – Ельцине же получилось! Но долго ли такая крайне нестабильная картина может продолжаться? Вот то-то и оно!

Готов ли был Медведев ради желания стать первым оказаться один на один с народом России, прекрасно понимая, что он в его мнении без путинского костыля – пустое место?

Да, тщеславие, как и неутолимая жажда наживы – великие вещи, которые движут "тысячи лет миллионов сердца". Но чувство самосохранения – еще более великий побудительный мотив. Он-то, судя по всему, и перевесил все амбиции Медведева, которого, как уже известно, более легкомысленные заговорщики сильно толкали под руку – да еще и с активной поддержкой Запада.

По этим же причинам и вся высшая власть России, сумевшая за последние годы оценить сполна все плюсы путинской стабильности, будет держаться за Путина до конца.

Ну, а почему Путин не гонит мало популярного Медведева – за-ради той же все стабильности: народный глаз как-то приморгался к этой раздражительной соринке, так зачем ее менять? Другая в ситуации, когда явно не будет ничего лучшего, а все будет только хуже – станет раздражать только еще сильней!

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