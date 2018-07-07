/Поглед.инфо/ Настъпва часът за каноническа твърдост. Защото архиепископът на Константинопол Вартоломей (Архондонис), наричан "Вселенски патриарх", на 1 юли направи изявление, отричащо принадлежността на православни епархии на Украйна, Беларус и дори на някои области на Руската федерация, към Руската православна църква.

Това се прави в контекста на бързо разгръщаните дейности за създаване на "Единна православна поместна украинска църква" (ЕППУЦ).

От началото на април, „Фенер” (квартал в Истанбул, в пределите на който Константинополската патриаршия осъществява своето "вселенско служене") не реагира подобаващо на тези намерения. Въпреки, че знаем, какво Порошенко е обещал на "нацията си": през юли ще има автокефална църква...

На помена по повод 40 дни от заупокоя на един от йерарсите на Константинополската патриаршия, Вартоломей "случайно" отбеляза:

"Като Църква-Майка искаме да възстановим единството на разделеното църковно тяло на Украйна... Нека не забравяме, че Константинопол никога и никому не е предавал територията на Украйна, освен правото на ръкополагане на Киевския митрополит в Москва, при условията на избора му в Киев от местния събор и при споменаване на Вселенския патриарх. Това е казано в Томоса (тоест Указа) за автокефалността, който Църквата-Майка е дала на Полската църква: нашият Престол не е признавал отделянето на Киевската митрополия и на зависимите от нея православни Църкви на Литва и Полша, както и тяхното присъединяване към Московската църква; това е осъществено против каноните; нарушени са правата на Киевския митрополит като екзарх на Вселенския престол."

(рус.ез.)

С чем посланцы Варфоломея едут в Москву

Наступает час канонической твёрдости.

Архиепископ Константинополя, чаще именующий себя «Вселенским патриархом» Варфоломей (Архондонис), выступил 1 июля с заявлениями, отрицающими принадлежность православных епархий Украины, Белоруссии и даже некоторых областей Российской Федерации к Русской православной церкви. В то же время самозваные псевдоправославные организации, созданные на Украине с целью раскола церкви, Варфоломей признал церковными сообществами.

Сделано это в контексте бурно развивающейся деятельности по созданию «Единой православной поместной украинской церкви» (ЕППУЦ). И всё же, начиная с апреля, Фанар (микрорайон Стамбула, в пределах которого Константинопольский патриархат и осуществляет своё «вселенское» служение») особо не открывал свои карты. Однако, как мы знаем, Порошенко пообещал «своей нации» автокефалию именно в июле…

Краплёные карты

На мероприятиях, посвящённых сорока дням от упокоения одного из иерархов Константинопольского патриархата, Варфоломей «невзначай» заметил, что если бы покойный «был сегодня среди нас, то помогал бы в важном деле урегулирования украинского церковного вопроса». Это и послужило мостиком к вышеупомянутым заявлениям. «Как Церковь-Мать мы желаем восстановления единства в Украине разделенного церковного тела – десятков миллионов верующих, крещёных просвещенных непосредственной заботой и миссионерской деятельностью Вселенского Престола» – трижды слукавил в одном предложении этот иерарх. И продолжил: «Не будем забывать, что Константинополь никому и никогда не передавал территории Украины, лишь право хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания в Киеве на местном соборе и при поминании Вселенского Патриарха. Это сказано и в Томосе об автокефалии, который Мать-Церковь даровала Польской церкви: наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви; это было осуществлено против канонов, в частности были нарушены права Киевского митрополита как экзарха Вселенского престола».

Начнём с троекратной неправды.

1. Церковью-Матерью для всех поместных церквей является Иерусалимская, а не Константинопольская.

2. «Церковное тело» на Украине не разделено. На Украине действует каноническая церковь, находящаяся в евхаристическом единстве со всем вселенским (мировым) православием. Вне церкви на Украине действует также масса сект, некоторые из которых называют себя православными, хотя не имеют главного свойства православия – апостольского преемства, а потому признания вселенским православием.

3. Десятки миллионов верующих, живущих ныне на Украине, «Вселенский престол» никак не мог крестить хотя бы потому, что последний раз совершал таинство крещения на указанной территории более трёхсот лет назад, когда всё население Малороссии не дотягивало и до десятка миллионов, включая католиков, униатов, протестантов, иудеев и мусульман.

Теперь о главном.

Экуменический патриарх (именно так – Οικουμενικо или Ecumenical – пишется по-гречески и по-английски термин «Вселенский»), наконец, открыл, что он вкладывает в понятие «Церковь-Мать». А именно то, что Экуменический патриархат якобы де-юре остаётся правящим для тех территорий, которые до 1686 года входили в его состав. Действительно, судя по всему, греческие и русские варианты документов о смене канонического устройства Киевской митрополии разнятся и при желании могут по-разному интерпретироваться. Но остаётся один неоспоримый факт: на протяжении 300 лет юрисдикция Московского патриархата над епархиями, входившими в Киевскую митрополию, не оспаривалась ни одной поместной церковью, включая тот же Константинополь. А согласно 17-му правилу Четвёртого Вселенского собора (451 г.) и 25-му правилу Шестого Вселенского собора (691- 692 гг.), в случае возникновения спора о канонической принадлежности той или иной территории следует руководствоваться критерием рецепции: если принадлежность территории в течение 30 лет не оспаривалась, она не может быть оспорена. «Проснулся» же Фанар через 300 лет!

Да, Экуменический архиепископ Константинополя напомнил о заявке его престола на Украину, Литву и Польшу образца 1924 года, когда предшественник Варфоломея выписывал справку об «автокефалии» «Польской православной церкви». Но:

– во-первых, и тогда с 1686 года прошло уже в восемь раз (!) больше «положенного срока»;

– во-вторых, и после того прошло 94 года, на протяжении которых Фанар снова молчал по поводу Киевской митрополии;

– в-третьих, сама «Польская церковь», получившая «автокефалию» совершенно незаконным и открыто коррупционным способом, не была признана тогда всей полнотой Вселенского православия. Лишь после покаяния поставленных Фанаром начальников Московский патриархат даровал Польской церкви автокефалию в 1948 году. Но совсем не в тех границах, которые виделись Фанару.

Поминки как casus belli?

Как бы там ни было, а прозвучало заявление Варфоломея в преддверии визита иерархов Экуменического патриархата в Москву в рамках объявленных ещё в апреле «консультаций с поместными церквями относительно решения украинского вопроса». То, что данные заявления прозвучали в связи с не имеющим никакого отношения к Украине поводом, указывает на их срочность – перед переговорами с Русской церковью Варфоломею требовалось объявить: «Иду на вы!»

Впрочем, всё это – не более чем информационная артподготовка. В Москве и так прекрасно знают, с чем едут фанариоты. На недавнем приёме Варфоломеем представителей Синода УПЦ (МП) последним прозрачно намекнули: мол, если Московская патриархия не в состоянии на протяжении 30 лет залечить «свой раскол», то кому, как не «Матери-Церкви», этим заняться.

Налицо подмена понятий: ведь на самом деле «Киевский патриархат», «УАПЦ» и ещё пара-тройка столь же «православных» «церквей» – это не раскол внутри канонической церкви. Согласно канонам, это самочинные сборища. Плюс ересь – нарушение догмата о единстве церкви, изложенного в Символе Веры!

Конечно, с точки зрения попирающего каноны и догматы Экуменического патриархата – всё это «отжившая теория». Поэтому на практике Московский патриархат может быть поставлен перед древним выбором «позор или война»: «Или вы даёте УПЦ автокефалию сами (а замещение в «поместной церкви» канонического священноначалия национально-свидомыми кадрами уже дело техники – и это тот неизбежный случай, когда выбирающий позор получает в придачу войну), или нам придётся объявлять автокефалию самим».

И тут возникает вопрос: а зачем вся эта автокефалия Фанару? Непосредственно Фанару, может, и незачем. Но, как мы уже отмечали, у Фанара и Банковой – общие хозяева. Для них Россия и её православная культура – препятствие к обретению положения мирового гегемона. Действительно сильная Россия, как верно отметил «гроссмейстер» американской геополитики Бжезинский, невозможна без Малой Руси. А единственная институция, связывающая сейчас Малую Русь с Великой, – это Русская церковь.

Москва в лице её государственных руководителей уже доказала, что противостоять «гегемону» можно. Очередь за духовным руководством. Похоже, время троекратных целований и дорогих подарков уходит. Наступает час канонической твёрдости. Вопрос о каноничности Экуменического патриархата может быть поставлен в полный рост: и за попирающие каноны экуменические службы (ближайшая с папой римским намечена перед московской встречей – на 7 июля), и за принятие под свой омофор неканонических сборищ (накануне своих заявлений Варфоломей встретился со «священноначалием УПЦ Константинопольского патриархата в США»); и за Флорентийскую унию в конце концов.

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