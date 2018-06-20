/Поглед.инфо/ Преди 370 години хетман Богдан Хмелницки изпрати просба до руския цар Алексей Михайлович, след което последва обединение на Малорусия с Русия. Той не е първият, който се обръща към московския цар.

От съхранилите се свидетелства трябва да се спомене просбата на хетмана на Запорожките реестровски казаци - православният шляхтич Криштоф Косински, въстанал срещу полската шляхта през 1591-1593 година. В писмения си отговор от март 1593 г. цар Фьодор Иванович не отказва покровителство, указвайки: "Черкаският запорожки хетман Криштоф Косински и всички атамани и черкасци да бъдат на Донец"; но по това време разбунтувалите се казаци, които преди това бяха спечелиха много битки, бяха победени под с. Пятка (сега Житомирски район) и техният предводител бе убит.

Падналото знаме на обединението с руските земи бе вдигнато от хетман Пьотр Сагайдачний. Преди, той е участвал в полската кампания през 1618 г. срещу Москва, когато казаците извършват безпрецедентни жестокости към местното население. Пролива се много християнска кръв; но на преклонна възраст Сагайдачний се почувствал защитник на православието и през 1620 г. възстановява в Киев православната йерархия. През февруари същата 1620 г. той изпраща в Москва посланици, начело с атамана на местните казаци Пьотр Одинец. Посланиците изразяват желание и готовност запорожките казаци да служат на руския цар, „както са служили техните предшественици" и искат Войско Запорожское да приеме руско поданство.

(рус.ез.)

«С Москвой у нас одна вера и богослужение, одно происхождение, язык и обычай»

От Петра Сагайдачного до Богдана Хмельницкого

370 лет тому назад гетман Богдан Хмельницкий направил русскому царю Алексею Михайловичу челобитную, следствием которой стало воссоединение Малороссии с Россией. Он был не первым, кто обратился с этим к царю Московскому. Из сохранившихся свидетельств стоит упоминания челобитная гетмана реестровых казаков запорожских, православного шляхтича Криштофа Косинского, поднявшего восстание против польской шляхты в 1591-1593 годах. Царь Фёдор Иоаннович в ответном письме в марте 1593 года в покровительстве не отказал, указав: «Черкасом запорожским гетману Хриштопу Косинскому и всем атаманам и черкасом быть на Донце». Однако к тому времени повстанцы, одержавшие немало побед, были разбиты под селом Пятка (ныне Житомирская область), а их предводитель погиб.

Упавшее знамя воссоединения русских земель поднял гетман Пётр Сагайдачный. Прежде он наделал бед, участвуя в польском походе 1618 года на Москву, когда казаки проявили невиданную жестокость к местному населению. Пролив немало христианской крови, Сагайдачный на склоне лет ощутил себя защитником православия и восстановил в Киеве в 1620 году православную иерархию. В феврале того же 1620 года он направил в Москву посольство во главе с кошевым атаманом низовых казаков Петром Одинцом. Посольство выразило желание и готовность запорожских казаков служить русскому царю, «как они прежде служили его предшественникам», и просило принять Войско Запорожское в русское подданство.

Едва оправившееся от смуты 1598-1613 годов, ознаменованной стихийными бедствиями, государственно-политическим и социально-экономическим кризисом, русско-польской и русско-шведской войнами, Московское царство не было готово к новому военному противостоянию с Речью Посполитой. Перед отъездом из Москвы Петру Одинцу вручили письмо русского царя Петру Сагайдачному, в котором царь благодарил гетмана и войско запорожское за желание служить ему и жаловал «лехкое жалованье».

Поляки, встревоженные установлением контактов между казаками и Москвой, но тоже избегая прямой конфронтации, избрали вместо кнута пряник: предоставили населению Малой Руси свободу вероисповедания, что стало сильнейшим ударом по Брестской церковной унии 1596 года, и признали власть избранного на казацком совете гетмана над всей Малой Русью. Так возникла Гетманщина.

Пётр Конашевич-Сагайдачный умер в Киеве в апреле 1622 года, но вклад его в воссоединение русских земель был значителен. Обезопасив церкви и монастыри от католиков и униатов, создав сеть православных школ, подняв значение церковных иерархов, он создал широкую базу будущего объединения. Ведь именно в монастырях, центрах просвещения и науки того времени, ещё в XIV веке, если не ранее, возник термин "Малороссия", определяющий для понимания этих исконно русских земель. Митрополит Иов (Борецкий) под непосредственным влиянием гетмана Сагайдачного создал полемическое сочинение против унии «Протестация и благочестивая юстификация», в котором прямо говорилось: «С Москвой у нас одна вера и богослужение, одно происхождение, язык и обычай».

Другой современный ему даровитый церковный писатель Захария Копыстенский, архимандрит Киево-Печерской лавры с 1624 года, в своих трудах «Книга о вере единственной» и последующих («Книга о правдивом единстве православных христиан», «Палинодия, или Книга обороны») демонстрировал открытую симпатию Москве, рассматривая её как оплот православной Руси. И следующие обращения к Москве – в 1622 году, затем в 1624-м – последовали от церковных иерархов, киевских митрополитов Исаии (Копинского) и Иова (Борецкого). И посылая гонцов в Москву весной 1648 года, гетман Богдан Хмельницкий опирался на этих своих предшественников.

Надо заметить, что обращения гетманов Петра Сагайдачного и Богдана Хмельницкого, митрополита Иова (Борецкого) и иных к русскому царю делались в ту годину, когда положение их инициаторов было прочным: Сагайдачный, например, пользовался уважением у королевича Владислава, получив от него в награду за успешные действия под Хотиным наградной меч, инкрустированный золотом и бриллиантами. Хмельницкий после первых побед над поляками (под Жёлтыми Водами и Корсунем), в результате которых армия Речи Посполитой на «украинных» землях была уничтожена, добился по Зборовскому миру автономии Гетманщины, единственным правителем которой признавался он сам; реестр увеличивался до 40 тысяч сабель, права православных были защищены, участникам восстания объявлена амнистия. Однако Хмельницкий сознавал: поляки обманут; не было случая, чтобы они сдерживали своё слово. Так и вышло: собравшись с силами, Польша начала новые карательные походы на Южную Русь.

Освободительная война продлилась вплоть до глубокой осени 1653 года, завершившись победными для повстанцев битвами под Батогом и под Жванцем. В течение этого времени Хмельницкий ещё дважды отправлял посланцев в Москву с челобитными Войска Запорожского Русскому царству о принятии запорожцев в подданство русского царя. Во второй раз челобитная гетмана стала предметом всестороннего рассмотрения Земского собора, собрания всех земель и сословий земли Русской в Москве 1 (11) октября 1653 года. Участники собора и царь понимали, что удовлетворение прошения Хмельницкого приведёт Россию к войне с Речью Посполитой, у объединения было много противников, но аргументы сторонников воссоединения с единоверными братьями перевесили.

Завершающим аккордом величественной симфонии воссоединения русских земель стала Переяславская рада 8 (18) января 1654 г. Смысл решений этой действительно народной рады известен каждому: «Навеки вместе с великим русским народом». Единение понималось тогда как Божие благословение, посланное по горячим молитвам малороссийского народа: упоминание Бога Всемогущего многажды звучит в письме 1648 года гетмана Богдана Хмельницкого царю Московскому и в решениях Переяславской рады. Очевидец сообщал такую подробность: «…полковник Преясловский Тетеря, ходячи в кругу на все стороны, спрашивал: вси ли тако соизволяете рекли весь народ: вси единодушно; потом Гетман молыл: буди тако, да Господь Бог наш сукрепит под Его Царскою крепкою рукою; а народ по нем вси единогласно возопили: Боже! утверди, Боже! укрепи, чтоб есми во веки все едино были».

…Во всех храмах Гетманщины шли после того праздничные службы, звонили колокола, народ радовался, как на Пасху. Сам Господь сочетал тогда народы, временно разделённые бедой. А что соединено на Небе, того человеку разрушить не под силу.

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