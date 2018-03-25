/Поглед.инфо/ Западните държави критикуват президентските избори в Русия, като подчертават, че били измислени от правителството. В резултат на това възниква ситуация, в която за Запада, Кремъл трябва да бъде игнориран. Затова именно Путин прибегна до шокова терапия. „Никой не искаше да разговаря с нас, никой не искаше да ни чуе. Чуйте сега.” Тези думи на Путин съдържат раздразнение, че Русия е пренебрегвана, че се опитват да я поставят в международна изолация.

Ако Путин остане на власт до 2024 г., когато срокът му изтича, той ще е във властта около четвърт век. Той обяви съживяването на великата Русия и демонстрира желязна ръка, без да се отвращава от нищо. Накъде се движи светът, който е на ръба на нова студена война, пред лицето на нарастващата конфронтация между Русия и Запада?

В навечерието на изборите, в обръщение до Федералното събрание, Путин неочаквано произнесе тежка антиамериканска реч. Той обяви засилване разработката на стратегически ядрени сили. И в Обединеното кралство веднага последва загадъчен за убийство на бивш руски шпионин, което някои експерти свързват с руските президентски избори.

Изборите, в които участваха осем кандидати и на които победата на Путин се очакваше, преминаха тихо и спокойно. Социологическите проучвания, проведени преди изборите, също показаха, че рейтингът на Путин е около 70%. Може определено да се твърди, че тези избори всъщност бяха истинският вот на доверие.

(рус.ез.)

Раздражение России в международной изоляции

Президент Путин был переизбран на президентских выборах. Если Путин проработает до 2024 года, когда заканчивается срок его полномочий, в общей сложности он будет находиться у власти около четверти века. Путин заявляет о возрождении великой России и демонстрирует железную руку, не гнушаясь ничем. Куда же движется мир, оказавшийся на пороге новой холодной войны в условиях усиливающейся конфронтации между Россией и Западом?

В преддверии выборов в России и за ее пределами наблюдались необычные явления. В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент Путин неожиданно выступил с жесткой антиамериканской речью. Он выразил намерение активизировать разработки стратегических ядерных сил. После этого в Великобритании произошло загадочное покушение на убийство бывшего российского шпиона, и некоторые эксперты полагают, что это дело связано с президентскими выборами.

Президентские выборы, в которых приняло участие восемь кандидатов и на которых ожидаемо победил Путин, прошли тихо и спокойно. Проведенные перед ними социологические опросы также показали, что рейтинг Путина составляет примерно 70%. Можно сказать, что эти выборы фактически были простым вотумом доверия.

В связи с этим предвыборной гонке не хватало драйва. Лидер оппозиции Алексей Навальный, которому было запрещено баллотироваться, призвал бойкотировать выборы, в связи с чем были подозрения, что явка будет низкой.

«Шоковая терапия»

Западные страны раскритиковали выборы, подчеркнув, что они были сфабрикованы правительством. В результате возникла ситуация, при которой Кремль мог потерять свое лицо. Поэтому Путин прибегнул к шоковой терапии. Последняя треть послания Федеральному собранию была посвящена критике США. Также было показано видео шести новых видов ядерного оружия.

«Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны», — подчеркнул Путин. Был даже подготовлен ролик о том, как эти ракеты поражают американские города.

По словам «Коммерсанта», крайняя резкость выступления привела в полуобморочное состояние даже депутатов. Это послание произвело потрясающий эффект. Скорее всего цель была в том, чтобы поднять национальный престиж, воззвать к патриотизму россиян и за счет этого увеличить явку и количество набранных голосов.

В ходе президентских выборов 2012 года Путин также столкнулся с антиправительственным движением, возникшем в крупных городах. После победы он пошел жестким курсом ультранационализма: агрессия на Украине и авиаудары в Сирии. В результате после аннексии Крыма рейтинг Путина взлетел до 90%.

Тем не менее после этого благосостояние народа ухудшилось из-за западных санкций и обвала цен на нефть. Начало появляться разочарование затянувшимся путинским режимом. В этот раз выборы было решено провести в четвертую годовщину присоединения Крыма. По всей видимости, администрация Путина решила в очередной раз попытаться преодолеть выборы за счет жесткой дипломатии в отношении США.

При этом Путин подготовил также и точки соприкосновения. «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации», — заявил он.

В последние годы Россия и США не обсуждали проблему контроля вооружений. По всей видимости, цель Путина в том, чтобы возобновить российско-американские переговоры и продемонстрировать внутри страны и за рубежом, что Россия — такая же ядерная сверхдержавой, как и США. Проект разработки новых видов ядерного оружия можно воспринять как попытку активизировать эти переговоры.

Ненависть к предателям

«Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил Путин, что подчеркнуло изоляцию России. Мировой интерес к России, включая дружественный Китай, снизился. В этом читается раздражение, что Россию игнорируют.

Скорее всего нельзя говорить о том, что покушение на бывшего российского шпиона в Великобритании не имеет к нему никакого отношения. Ранее Путин заявлял, что предателям страны уготована прискорбная участь.

Можно вспомнить дело бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, который скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

Литвиненко раскрыл секреты, касающиеся деятельности администрации Путина во время чеченской войны. Российский суд вынес обвинительный приговор в отсутствие самого Литвиненко. В последствии британская прокуратура признала виновным в совершении преступления бывшего российского шпиона Андрея Лугового.

В деле Скрипаля много загадок, однако странным образом преступление совпало с президентскими выборами. Путин страшно ненавидит мятежников. Поэтому в Великобритании и других странах полагают, что он пошел на этот маневр, чтобы показать ухудшение отношений с Западом и повысить центростремительную силу властей.

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