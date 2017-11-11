/Поглед.инфо/ Държавният департамент за САЩ изпрати в Конгреса нов списък на руските организации, по отношение на които са възможни нови санкции от страна на САЩ. Особено мило е наличието в този списък на такива структури като ФСБ и ГРУ. По-рано под американските санкции попадаха главно онези, на които те можеха поне по някакъв начин да навредят – в частност компаниите, свързани с отбранително-промишления комплекс и нефтодобива. Впрочем списъкът явно не е последен и руските олигарси явно чакат своя ред.

Историята за американските санкции по отношение на ФСБ, СВР, ГРУ и други изобщо напомня стария анекдот за това, как ще оставя ушите си да измръзнат напук на баба си. Единственият въпрос, по който тези ведомства могат да си взаимодействат със САЩ е предаването на информация за престъпниците и терористите. Тоест, ако на нашето разузнаване стане известно, че в Лондон, Берлин или Ню Йорк някой от ТОЗР ИДИЛ(1) реши да поотрови местното население с газ, да растреля стадиона или да взриви търговския център, то нашите специални служби няма да могат да помогнат на американските си колеги, защото контактите ще са забранени.

Освен разузнавателните структури, в новия санкционен списък се оказаха 33 предприятия, концерни и организации, свързани с отбранителната промишленост на Русия: «Рособоронекспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», АНО «ПО КСИ» (производство на микроелектроника), Специалният технологически център, компанията “Цифрово оръжие и защита” (ЦОР), “Адмиралтейските корабостроителници”, “Алмаз-Антей” Дъгопрудненското научно-производствено предприятие, Федералният научно-производствен център “Титан - Барикади”, АО “Ижевски механичен завод”, Машностроителния завод “М.И.Калинин”, Конструкторското бюро по приборостроене, АО корпорация “Тактическо ракетно въоръжение”, ООО ”Чук-Оръжие”, Митишчинския машиностроителен завод, ОКБ “Новатор”, НПО “Високоточни комплекси”, НПО “Сплав”, Оборонпром” концерн “Радиоелектронни технологии”, АОА “Концерн ”Радиотехнически и информационни системи”, корпорация “Уралвагонзавод”. В списъка присъстват също АО «Въртолетите на Русия», концернът «Съзвездие», АО НПО «Базалт», научно-изследователския институт по приборостроене ”В. В. Тихомиров”, Обединената авиостроителна корпорация, Обединената двигателостроителна корпорация, Обединената приборостроителна корпорация, Обединената корабостроителна корпорация.

С други думи САЩ са внесли в своите списъци всички флагмани на отечествената отбранителна промишленост.

Така първият списък може да бъде наречен предупредителен изстрел във въздуха - САЩ показват, че ще въвеждат санкциите, които Тръмп подписа на 2 август против Русия, Иран и Северна Корея и нищо не се е променило. Документът в частност предвижда, че към 1 октомври Белия дом трябва да предостави списък на лицата и организациите в отбранителния и разузнавателния сектор на Русия, които подлежат на включване в санкционния списък.

Много по-интересна тук ще бъде следващата част, която ще бъде обнародвана през февруари следващата година. Както по-рано съобщи РИА “Катюша”, в закона за санкциите се казва, че в течение на 180 дни, тоест примерно към февруари 2018 година Министреството на финансите на САЩ заедно с директора на Националното разузнаване и държавния секретар трябва да предоставят в профилните комитети на Конгреса детайлен отчет за руските “олигарси” и висшите длъжностни лица, задействани във външната политика.

(рус.ез.)

Как уже сообщают СМИ, больше всего рискует оказаться под санкциями Олег Дерипаска — к нему у американских властей накопилось много вопросов, самый актуальный из которых — связи с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Также в зоне риска может быть «Альфа-групп» и ее акционеры во главе с Михаилом Фридманом. Группа упоминается в скандальном досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, которое было опубликовано в прошлом году в BuzzFeed. В нем говорится, что «Альфа» якобы выполняла поручения Путина и содействовала вмешательству в американские выборы. Сейчас совладельцы «Альфа-групп» судятся и с изданием, и с заказчиком досье, требуя опровергнуть не соответствующие действительности сведения. Для Фридмана — это вообще дело чести, так как в прошлом году его компания вложила 3 миллиарда в систему здравоохранения США, однако станет ли это смягчающим обстоятельством — большой вопрос.

Представители Алишера Усманова и Романа Абрамовича от комментариев отказались.

За составление санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control – подразделения Минфина США. Именно это ведомство в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина». Позже к ним добавилось много других россиян, включая, например, главу «Роснефти» Игоря Сечина.

OFAC может самостоятельно расширять перечень ограничений, практически ни с кем не согласовывая свои решения. Вот лишь несколько фактов об этом ведомстве:

Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США и запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире; обход санкций грозит серьезными штрафами; попав в «черный список» OFAC, выбраться из него чрезвычайно сложно. Четкого порядка обжалования такого решения не существует – подать жалобу можно, но у OFAC есть право ее просто проигнорировать. Чтобы заморозить счета бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи на общую сумму около $30 млрд, OFAC в феврале 2011 года понадобилось только 72 часа.

И вот тут стоит отметить, что документ, подготовленный госдепартаментом, сам по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести. То есть там будут смотреть на «поведение». И какое «поведение», тут думать не нужно — «от нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений», — заявил на днях президент Германии и верный глобалист Штайнмайер.

Правда, нельзя сказать, что и наше руководство сидит сложа руки. «Российские власти хорошо осведомлены о том, что у крупного бизнеса могут возникнуть проблемы. Владимир Путин еще полтора-два года назад собрал всех крупных российских бизнесменов, чтобы предупредить их о риске персональных санкций, рассказали двое участников того совещания. Уже тогда Путин предполагал, к чему все идет и советовал по возможности обезопаситься, говорит один из собеседников The Bell», — сообщают СМИ.

То есть, все предупреждены, а значит дальше им пенять придется только на себя.

–––––––––––––––

(1) ТОЗР ИДИЛ – терористична организация, забранена в Русия – Ислямска държава на Ирак и Леванта

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели