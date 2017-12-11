/Поглед.инфо/ Американският държавен секретар Рекс Тилерсън направи изявление в ООН, че Съединените щати повече нямада участват в глобалния миграционен договор, тъй като този проблем не съответства на американската политика. Този акт е много по-важен, отколкото изглежда на пръв поглед. Ако разплетем това „кълбо” по-нататък, непременно ще разкрием в крайна сметка заплаха за световна война. В изявлението на Тилерсън има три важни съставки: миграционният проблем като такъв; отношението на Вашингтон към международните договори; и взаимодействието на Съединените щати с ООН.

Руско-американските отношения са в най-ниската си точка от половин век насам; това заявяват и американските, и нашите дипломати. Връзките на Вашингтон с ООН също са близки до точката на замразяване. САЩ ситуативно се присъединяват към ЕС (или обратното), когато има съвпадение на интересите им, например, когато трябва да се предприемат антируски или антиирански действия. Но когато става дума за наистина глобални решения, като например проблемът с бежанците, САЩ се отдръпват, докато Европа се преструва, че така трябва.

Дори да се възстановят двустранните отношения между нашите страни, което съвсем не е лесно, но е по силите ни (САЩ и СССР, САЩ и Русия многократно са го правили, макар и за кратко); то да се възроди ролята на ООН ще бъде много по-трудно.

Последният път, за това бе необходима световна война.

(рус.ез.)

США самоустраняются от проблемы, которую сами и создали

Госсекретарь Рекс Тиллерсон направил в ООН заявление о том, что США более не участвуют в глобальном договоре по миграции, так как это не согласуется с их политикой. Данное событие гораздо более важное, чем может показаться. Если раскручивать этот «клубок» дальше, в конце обязательно обнаружится угроза мировой войны. В заявлении Тиллерсона есть три важных составляющих – проблема мигрантов как таковая, отношение Вашингтона к международным договорам и взаимодействие США и ООН. На каждой из них стоит остановиться отдельно.

«Нью-Йоркская декларация содержит многочисленные положения, которые несовместимы с политикой США в области иммиграции и приема беженцев и с принципами администрации Трампа. В результате президент Трамп решил, что США прекратят свое участие в процессе принятия договора, который был направлен на достижение международного консенсуса в ООН в 2018 году» – цитирует заявление Госдепа «Интерфакс».

Вашингтон «сам решит, как лучше контролировать свои границы и кому разрешать въехать в страну», а подход, изложенный в Нью-Йоркской декларации, «противоречит «суверенитету США», говорится в документе.

Напомним, что декларация была принята в сентябре прошлого года, когда тема беженцев еще была одной из ведущих в мировых СМИ.

Кстати, беженцы и мигранты с тех пор никуда не делись, а СМИ пишут о чем угодно, но только не о них. Разве что украинцы пытаются поймать ушедший хайп, обвиняя Россию в том, что она платила по 1000 долларов за каждого доставленного в Европу беженца. Просить доказательств не будем в силу того, что в данном случае обвинения – это предмет интереса со стороны специалистов узкого профиля, например психиатров.

Но вернемся к Нью-Йоркской декларации. Главным постулатом этого объемного документа, помимо обязательных заявлений о необходимости интегрировать мигрантов и противостоять насилию, было обязательство всех стран разработать к 2018 году всеобъемлющий договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Именно этот договор США и не хотят подписывать.

Отметим, что в проекте договора, который содержится в декларации, нет ни малейшей претензии на чей-либо суверенитет. Упомянуть в этом свете можно разве что обязательства о «признании иностранных дипломов и полученных в других странах образования и навыков».

Поэтому дело не в том, что буква или дух договора как-то покушается на суверенитет США. Дело в том, что США в принципе не хотят ограничивать себя каким-либо договором.

Это, в принципе, не новость. Вашингтон не участвует в Международном суде, ЮНЕСКО и ряде других институтов ООН, а также (несмотря на то, что считает Евросоюз ближайшим союзником) не разделяет европейских ценностей, связанных с запретом смертной казни.

В отличие от немногочисленного числа людей, которые подпадают под юрисдикцию Международного суда или совершили заслуживающее смертной казни преступление, беженцы – проблема глобальная. Их десятки миллионов – и нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие годы кризис пойдет на спад. Наоборот, позиция тех же США вполне может привести к появлению новых горячих точек (возможно, даже радиоактивных), из которых хлынет новый поток мигрантов.

Однако разрешать этот кризис (точнее, совокупность кризисов) совместно с другими странами Вашингтон не намерен. По сути, американцы самоустранились от проблемы, которую сами во многом создали, и не хотят нести ответственность за новых беженцев, которые неизбежно появятся, если международная политика США кардинально не изменится.

Подписание глобального договора по миграции без США – это примерно то же самое, что и попытка решить какой-либо вопрос на территории бывшего СССР без участия России. Попробовать можно (и многие пробуют), но эффект оказывается далек от запланированного. Помимо наплевательского отношения к проблеме беженцев, отказ Вашингтона от участия в разрабатываемом ООН договоре – это яркая демонстрация отношения американцев к организации, чья штаб-квартира расположена на их территории. ООН, созданная для решения международных проблем, по сути, воспринимается администрацией Белого дома (не только трамповской, это началось давно) исключительно как персональный инструмент. Если какое-то решение ООН устраивает США, оно будет принято во внимание. Если же нет, Вашингтон сделает вид, что никакой такой международной организации в Нью-Йорке нет.

Российско-американские отношения сейчас находятся на низшей точке за полвека, об этом регулярно заявляют как наши дипломаты, так и американские. Отношения Вашингтона с Объединенными Нациями также близки к точке замерзания. США ситуативно присоединяются к ЕС (или наоборот), когда интересы совпадают – скажем, нужно принять антироссийское или антииранское заявление. Но когда дело доходит до действительно глобальных решений – таких, как проблема беженцев – США отходят в сторону, а Европа делает вид, будто так и надо.

Но если восстановить двусторонние отношения между нашими странами пусть непросто, но в целом по силам (США и СССР, США и Россия делали это неоднократно, пусть и ненадолго), то возродить роль Объединенных Наций будет гораздо сложнее.

В прошлый раз для этого потребовалась мировая война.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели