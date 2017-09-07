/Поглед.инфо/ Съединените щати продължават да повишават градуса на "новата студена война", като завладяват руските дипломатически мисии, провеждайки обиск в тях. Това, което Русия ще отговори, все още не е известно, дипломатите очакваха решението на президента. И все пак, това не е основният удар на САЩ - най-трудното решение за днешния елит са санкциите, чрез които нашите олигарси са поставени пред избор - да предадат родината си и да сзапазят парите си или да останат тук и да изтърпят всички трудности в Русия. И американците им дадоха точно 180 дни, до март 2018 г., тоест преди избора на президент, за да се опитат да предизвикат най-болезнения удар и да разклатят положението в страната.

"Министърът на финансите, съгласувано с директора на Националната разузнавателна служба и с държавния секретар на САЩ, не по-късно от 180 дни след приемането на закона, и всяка следваща година, трябва да осигурят на комитетите в Конгреса публичен доклад за олигарсите и полудържавните организации на Руската федерация. В него трябва присъства информация за ключови политически фигури в Русия и олигарсите; ... нивото на тяхната близост до Владимир Путин и други членове на руския управляващ елит; мащабът на тяхното състояние и източниците на доходите им; списък на техните близки, включително съпрузи, деца, родители, техните активи, включително инвестиции, бизнес интереси, имущество, генериращи доходи; идентифициране на чуждестранни компании, свързани с тези страни ", - казва втората част на параграф 241 от Закона за санкции на САЩ. (https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text?q=%7B"search"%3A%5B"iran"%5D%7D&r=5#toc-H0C58CE75AE044FC1A6F3E63E825E83B0).

Какво означава това, е разбираемо. На 18 март 2018 г. ще се проведе избирането на президента на Руската федерация. До март 2018 г. Министерството на финансите на САЩ, на Държавния департамент и ЦРУ трябва да представи пълен доклад за имущественото и финансовото сценарий, руски бизнесмен и бизнесмени-политици, включително четирима министри от руското правителство, които, според официалната декларация и техните семействаимат собственост в чужбина (http://static.government.ru/media/files/iiIOSqQ4XwDNCoxvTfn48FpBGjuLIQ86.pdf). Става дума за вицепремиера Шувалов, министъра на комуникациите Никифоров, най-богатият член на правителството - министъра за Северен Кавказ Кузнецов, както и министъра Aбазов. Заедно с министрите и депутатите, които сами или членове на техните семейства не искат да се разделят с чужбина, в рамките на теста ще се включват всички най-известни олигарси, независимо от това дали те са жители на Руската федерация или не, на тях ли е записан бизнесът им или на подставени лица. Накратко, американците събират информация за всички, които имат пари в чужбина. Трябва да се отбележи, че изрично са включени в списъка офшорки, където, според Националното бюро за икономически изследвания на САЩ, се съхраняват над един трилион долара, или повече от 60 трилиона рубли.

/рус.ез./

Не секрет и для чего собирается вся эта информация. С каждым оказавшимся в списке, в зависимости от приближенности к власти, будет проведена частная беседа на тему «улучшения российско-американских отношений». Напомним: «Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь», — заявил вице-президент США Майк Пенс за день до принятия этих санкций. «В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран», — сказал он.

То есть, Россия должна сдать Донбасс, вернуть Крым, кинуть своих союзников в Сирии и порвать отношения с Китаем из-за Северной Кореи. Или по-другому, Россия должна полностью капитулировать, и тогда вот с такой Россией а-ля начало 90-х, согласной на все, Трамп и будет дружить. Запрос немалый, но и цену он выставил не малую, использование олигархов и чиновников — это даже не заморозка российских миллиардов в американских гособлигациях. Это самое последнее средство в давлении на Россию. Дальше только война, а точней новый «Железный занавес», ибо если маленькая КНДР им кукиш показывает, то с РФ они точно дальше Твиттера воевать не станут. Вот и получается, что открытое использование бизнеса и связанных с ним чиновников — это последний эшелон наступления. Все остальное, чем нас пугали, уже произошло — изоляция провалилась, газовые санкции и пробные отключения от СВИФТ должного эффекта не дали, ракет и танков у нас по границе понаставили, а Россия продолжила упираться. Пришлось нашим партнерам использовать последнее средство.

Только дело в том, что средство хоть и последнее, но наиболее эффективное, ранее хорошо испытанное на таких персонах, как Саддам Хуссейн, у которого сначала купили генералов и министров, а только потом «нашли» химическое оружие. А также шах Ирана Реза Пехлеви, диктатор Заира Мабута, президент Филиппин Маркос — этот лидер восточной страны — ветеран Второй Мировой, вообще был едва не самым демократичным, каждый раз советовался с народом с помощью референдумов, отменил военное положение, освободил из тюрем политических противников, заговорил о мирном урегулировании споров в Юго-Восточной Азии, а ведь стоило пойти против США, как тут же он стал диктатором, нашли культ личности и арестовали все счета его семьи и приближенных. Да так арестовали, что Швейцарские банки до сих пор отказывают Филиппинам вернуть их кровные. Можно привести и другие примеры: их более, чем достаточно.

Что характерно, вся эта катавасия с диппредставительствами направлена только на одно — показать «нужным людям», что американцам глубоко плевать на любые правила и законы и если они захотят отобрать яхту Абрамовича, то отберут не обращая внимания ни на что. Разве что тот ее в Севастополь отгонит. Все это известно и нашим олигархам с чиновниками — уже по декларации можно сказать, что перед Путиным пару министров будут волками выть и волосы на себе рвать с просьбой «вернуть проклятый Крым». А ведь за ними пойдет огромный хор Абрамовичей, Фридманов, Дерипасок, которые поднимут вой в СМИ и подключат всех «ручных» депутатов. Можно уверенно сказать, что будут пророчить ужасы экономические и потрясения политические. И это все за две недели до выборов.

А если в эти дни по чистой случайности заморозят еще и 109 миллиардов в американских гособлигациях и Чемпионат мира по футболу потребуют отменить? А ведь нечто подобное будет — градус накаливания ситуации им необходимо будет поддерживать. И в это же время на улице устроят скачки школьники Навального в обнимку с нашей «творческой элитой»?

Сложно сказать сегодня, что из перечисленного Запад сможет реализовать в полной мере, а что провалится, точно можно говорить лишь об одном — следующей весной для Президента и всех нас настанет тот самый момент истины и нам придется определится кто мы: суверенное великое государство, наследник Российской Империи и СССР или территориальное недоразумение, по типу Украины. Да, за суверенитет сегодня приходится платить и платить дорого — просто так нас никто не отпустит, но с другой стороны, капитулировав, мы потерям все: страны просто не станет, как это случилось с Югославией, Ливией, Ираком. Полная капитуляция и власть олигархов в нашей огромной и многонациональной стране может запустить такие процессы, что не дай Бог нам еще Донецку и Дамаску завидовать начать.

Будем надеяться, понимают это и в Кремле, а значит, будут готовы по весне встретить «дорогих» гостей.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели