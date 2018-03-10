/Поглед.инфо/ Откровения на члена на Съвета по международни отношения Брус Хофман позволяват да се направи заключение, че създадената от американците Ал-Кайда* се е възродила след известен спад благодарение на действията на САЩ, Европейския съюз и техните подмазвачи в Близкия Изток, главно Катар и Саудитска Арабия, а също частично Турция.

Брус Хофман (Bruce Hoffman) е безусловно знаещ човек, той е професор в Джорджтауския университет, експерт по тероризма с 40-годишен стаж, преди да стане член на Съвета по международни отношения заема ръководни постове в РАНД. По—долу са откъси от неговата статия „Възкръсването на Ал-Кайда“.

***

След краха на ДАЕШ* възродената Ал-Кайда и нейните клетки трябва да се разглеждат като главна терористична заплаха... Ал-Кайда беше в числото на онези регионални сили, които извлякоха най-голяма полза от суматохата на Арабската пролет. Групите, благосклонни към Ал–Кайда и нейните филиали наброяват десетки хиляди души, те са способни да подкопаят стабилността на места и в региона като цяло, могат да атакуват своите декларирани врагове в Близкия Изток, в Африка, Южна Азия, Юго-Източна Азия, в Европа, а също и в Русия.

Забележка: Важно е, че изброявайки враговете на Ал-Кайда Хофман не говори за САЩ.

Ал-Кайда обединява повече от двадесет организации. Само в Сирия нейните редици наброяват повече от 20 хил. въоръжени бандити. Предполагаемо в Йемен – около 4 хил., в Сомалия – 7 хил.

Забележка: През ноември 2016 г. експертът по тероризма от РАНД Колин П. Кларк оценява сирийската Ал-Кайда на ниво 10 хил. терористи. Получава се, че групировката значително е укрепнала. И ето още една карта на активността на ДАЕШ от времето на нейния подем от доклада на РАНД „Упадъка на ДАЕШ“

(рус.ез.)

Много общего, не так ли? Теперь, когда ДАИШ почти добита, многие террористы легко могут перекочевать в ряды некогда головной структуры - Аль-Каиды, что и происходит.

В 2012 и 2013 г. президент Мухаммед Мурси выпустил из египетских тюрем тысячи отъявленных боевиков Аль-Каиды, они вдохнули силы в организацию в критический момент, когда в Египте царила нестабильность...

Примечание: Хоффман называет Аль-Каиду "большим победителем в Арабской весне", но кто стоял за этим событиями и государственным переворотом в Египте 2011 г.? Кто приветствовал свержение Хосни Мубарака и установление режима Мурси связанного с террористической организацией Братья мусульмане*? Кто уничтожил процветающую Ливию? США, ЕС и Катар.

В Сирии деятельность Аль-Каиды была наиболее последовательной... Число высших руководителей Аль-Каиды направленных в Сирию в последние 5 лет говорит о большом внимании к этой стране, среди них был близкий к Усаме бен Ладену Мухсин аль-Фадли... Несомненно, присутствие Аль-Каиды в Сирии более пагубно, чем ДАИШ. Хайят Тахрир аль-Шам, последнее название сирийской ячейки Аль-Каиды, стала самой крупной повстанческой группировкой в стране и в прошлом году расширила своё влияние на всю провинцию Идлиб, что на границе с Турцией. Это результат более чем трёхлетних усилий по уничтожению Свободной армии Сирии** и других групп, которые угрожают региональным стремлениям Аль-Каиды.

Примечание: Аль-Каида и ДАИШ вошли в Сирию только благодаря развязанной войне против законного сирийского правительства. Кто стоит за агрессией хорошо известно, это стороны Катара, Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Израиля, США и ЕС.

ДАИШ больше не конкурент Аль-Каиды. ДАИШ сильней только в двух аспектах: известность имени и предполагаемая возможность совершать террористические акты в Европе. Однако, последнее выходит из стратегическое решения Завахири запретить операции на Западе, чтобы восстановление Аль-Каиды проходило без осложнений. Несколько исключений из этой политики, а именно, нападение в Париже на Шарли Эбдо в 2015 г. и теракт в Петербургском метрополитене в 2017 г., убедительно доказывают, что внешние операции Аль-Каиды могут быть легко возобновлены.

По мнению Хоффмана, успех Аль-Каиды по восстановлению глобальной сети обусловлен двумя решениями главаря террористов Аймана аз-Завахири:

1. Укрепление децентрализации.

2. Стремление избежать большого числа жертв среди гражданского населения, в особенности мусульманского. В результате Аль-Каида сумела представить себя как "умеренных экстремистов", вроде как более привлекательных чем ДАИШ.

К словам Хоффмана можно добавить, что Аль-Каида пытается действовать в политической плоскости, стратегия направлена на завоевание популярности среди населения. Такой подход отличает её от прочих отморозков.

Заканчивает Хоффман так: Аль-Каида активно восстанавливает силы для продолжения войны против США, которую она объявила двадцать два года назад.

Что тут можно сказать господину Хоффману. Если Аль-Каида воюет против США уже почти четверть века, то почему на территории противника не было проведено ни одной серьёзной военной акции?

***

"Исламское государство* это побочный продукт американской интервенции в Ирак и также последующего ухода", - бывший посол США в ЕС, бывший представитель США по Афганистану и Пакистану, ныне старший научный сотрудник РЭНД Джеймс Доббинс.

Теперь ещё один интересный момент. США орудуют в Сирии в нарушение даже собственного законодательства. Когда Обама начал операцию против ДАИШ в Сирии, то он не удосужился получить разрешение от Конгресса, как то требует американский закон. Бомбёжки сирийской территории, уничтожение инфраструктуры и целых городов оправдываются законом принятым после мутной провокации 9/11 в 2001 г., но бумажка эта разрешает президенту проводить военные действия только против Аль-Каиды. ДАИШ и Аль-Каида это давно уже разные и часто противоборствующие банды. Отсутствие связи между ними признают все. В тоже время, в высокой американской экспертной среде царит единогласие относительно того, что в Идлибе действует именно Аль-Каида. Пусть она и прикрывается новыми названиями, в том числе после объединения или поглощения других террористов. Таким образом, после разгрома ДАИШ, США просто обязаны начать долбать идлибские шайки. Будут ли американцы это делать, не знаю, но они не должны препятствовать уничтожению сирийской Аль-Каиды. А признаки защиты террористов в Идлибе имеются.

Итак, в очередной раз показано, что США, шире Запад, это и есть главный источник терроризма, как прямого - вторжение в Афганистан, Ирак, Сирию и Украину, так и опосредованного - когда действиями создаются условия для размножения террористической заразы.

Угроза терроризма должна уничтожаться беспощадно.

_____________

* Аль-Каида (филиалы в Сирии: Джебхат ан-Нусра → Джебхат Фатах аш-Шам → Хайят Тахрир аль-Шам - объединение нескольких банд под началом Аль-Каиды), ДАИШ (Исламское государство), Братья мусульмане - террористические организации запрещённые в России.

** Свободная армия Сирии - крупная террористическая свора, поддерживается США, Турцией, Саудовской Аравией и другими деструктивными силами. Когда Хоффман говорит об "уничтожении" группировки он имеет ввиду только провинцию Идлиб.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели