/Поглед.инфо/ Неотдавнашните съвместни военни учения с Украйна, поставиха Пентагона пред нелицеприятен факт: 173-ата въздушно-десантна бригада на Съединените щати, считана за "авангард на НАТО", съществено отстъпва по въоръжение и военна подготовка на народното опълчение на Донбас, да не говорим за редовната руска армия.

Изданието Politico разсейва мита за непобедимостта на американците и обяснява защо американската военна машина се е провалила пред руската армада. Този извод се съдържа в таен доклад на американското Министерство на отбраната, който попада в ръцете на журналисти. Това „изтичане” на военна тайна едва ли е случайно. Предстоят най-мащабните през постсъветската ера военни учения на Руската федерация, известни като "Запад-2017". Руските средства за радиоелектронна война могат да неутрализират всички GPS-системи на противника на разстояние от 80 километра и да блокират артилерията на бригадата. Сегашните американски цифрови разработки се оказват безпомощни пред разработките от 70-те години, още от съветските времена.

(рус.ез.)

Военная тайна Пентагона: американцы проиграли радиоэлектронную войну России

Недавние совместные военные учения с Украиной поставили Пентагон перед неприглядным фактом. 173-ая воздушно-десантная бригада США, считающаяся «авангардом НАТО», существенно уступает по вооружению и военной подготовке народному ополчению Донбасса, не говоря уже о регулярной российской армии. Издание Politico развеяло миф о непобедимости американцев и объяснило, почему военная машина США дала сбой перед русской армадой.

Как выяснилось, за 15 лет войн в Ираке и Афганистане 173-ая воздушно-десантная бригада разучилась воевать с современным противником и слишком доверяет цифровым технологиям, существенно облегчающим выполнение боевых задач. Этот вывод следует из секретного доклада американского Минобороны, оказавшегося в руках журналистов. Однако очевидно, что слив «военной тайны» произошел не просто так.

Показательно, что американский журнал раскрыл секрет Пентагона накануне крупнейших за постсоветское время военных учений РФ «Запад-2017». Очевидно, это было сделано с одной единственной целью – чтобы усилить русофобскую истерию в США. Благодаря этой публикации, образ «русской военной угрозы» для Прибалтики, где расквартированы легендарные американские десантники, теперь обрел конкретное измерение.

Как выяснилось, они не только недостаточно укомплектованы и вооружены, но слишком привыкли к курортным условиям Италии и расслаблены отсутствием серьезного противника, чтобы успешно противостоять России. Однако для того чтобы решить эту больше ментальную, чем военную проблему, эксперты Пентагона предлагают использовать технические средства. Например, экипировать бригаду легкими танками более удобными, чем Humvee, внедорожниками. Однако, прежде всего, речь идет о необходимости отказаться от спутниковой зависимости, при которой даже артиллерия стреляет по GPS-навигатору. При этом российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализуют любые GPS-системы на расстоянии 80 км и смогут заблокировать артиллерию бригады с помощью средств электронной войны. Правда, как научить артиллеристов стрелять самостоятельно, непонятно. Дедовский метод расчета удара по звездам невозможен, поскольку звездные карты не обновлялись вот уже более 20 лет. Вот почему авторы доклада просят поставить высокотехнологичные системы по борьбе с фишинговыми атаками и дронами как можно раньше запланированного 2023 года.

Единственно, что пока смогли сделать пентагоновцы, так это начать переквалификацию солдат со спутникового на коротковолновое оборудование. В самих американских войсках уровень знаний о ключевых средствах военной коммуникации упал настолько, что единственным специалистом, который сумел провести обучение, оказался инструктор из Латвии. Таким образом, решение перебросить в Восточную Европу ближневосточный контингент США, принятое при Обаме, только сейчас привлекло к себе внимание американских военных экспертов. Однако в ходе анализа непригодного для северных широт пустынного оборудования выявилась ещё одна зияющая брешь – полная беззащитность перед средствами РЭБ, которыми Россия усилила свои западные границы. Передовики цифровых технологий оказались беспомощны перед советскими разработками 70-х годов.

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