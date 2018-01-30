/Поглед.инфо/ Киев продължава да извършва авантюристични експерименти над остатъците от съветския атомен отрасъл, който страната наследи след получаването на независимост. Контактът с американската компания „Уестигхаус“, която доставя в Украйна ядрено гориво за АЕЦ е продължен. За проблемите с ядрената сигурност, които носи на Украйна това явно политическо решение, в Киев даже не се замислят.

Американската Westinghouse сключи ново съглашение с украинското държавно предприятие „Национална атомна енергогенерираща компания „Енегроатом“, в рамките на която е продължена доставката на американско ядрено гориво за Украйна до 2025 година, съобщава прес службата на „Енергоатом“.

Производството и монтирането на ядреното гориво ще се осъществяват в предприятието Westinghouse в шведския град Вестерос, където съществуват технологични линии изключително за производството на гориво за реакторите от съветски тип ВВЕР-1000. „С това съглашение се предвижда доставката на ядрено гориво за осигуряване на седем от 15 украински атомни енергоблока в течение на 2021-2025 годни, което означава разширяване и продължаване на действието на текущия договор за шест енергоблока, срока на действие на който завършва през 2020 година“ - се казва в съобщението.

Westinghouse доставя в Украйна ядрено гориво от 2005 година. Тогава първите шест монтажа бяха заредени в трети енергоблок на Южно-Украинската АЕЦ. От тогава американско гориво са зареждали в три от 15-те реактора. Повече от 10 години бяха необходими на американците да успеят да направят подходящо и сигурно гориво за съветските реактори. Първите опити бяха неуспешни и водеха до аварии в украинските АЕЦ.

По данни на Украйна към октомври 2016 година дялът на американското гориво за украинските АЕЦ беше само 15%, неотдавна Пьотр Порошенко заяви, че планира да го доведе до 55%. Планира се да се използва горивото на Westinghouse на още два блока от Запорожката АЕЦ, а също и в Ровненската АЕЦ.

Периодично Украйна говори за пълно освобождаване от руското ядрено гориво, но едва ли си струва да се вярва на това. „Разговори за пълно преминаване от руско на американско гориво не присъстват в плановете даже на „най-упоритите„ адепти на Westinghouse“ - казва Алексей Анпилогов, много години работил в украинската атомна енергетика, а днес – ръководител на Фонда за исторически изследвания „Основание“ . Става дума за зареждане с американско гориво само на седем от 15 енергоблока. „Това е възможно към 2021 година. Сега с американско гориво работят три-четири енергоблока, за две-три години могат да преведат още три енергоблока“ - не изключва експертът.

Но печели ли от това Украйна, ще намали ли своята зависимост от руските доставки? Никак. „Публична тайна е, че почти целия уран, който се използва в топлоотделящите елементи на Westinghouse идва от внос. Самите САЩ не добиват значителни количества уран на своя територия (внасят не по-малко то 10% от баланса). А главни доставчици на уран, който после Westinghouse използва, са Русия и Казахстан. Затова отдръпването от руския уран ще бъде само на хартия“ - отбелязва събеседникът.

(рус.ез.)

Но главное, что причина частичного перехода украинских энергоблоков АЭС на американское топливо чисто политическая. Никаких экономических преференций украинский Энергоатом не получил.

«Можно поздравить американскую Westinghouse с тем, что она вошла на пока емкий украинский рынок поставок ядерного топлива. И с тем, что она получила неоценимую испытательную площадку, на которой довела до более-менее нормального состояния свое топливо. Как следствие, возможно, американский поставщик постарается вернуться к идее захода на рынок Восточной Европы, где есть масса таких же блоков, но откуда их в свое время погнали поганой метлой. Вспомним аварию на чешской АЭС Темелене, когда пришлось доставать топливо с нарушенной геометрией», – говорит Анпилогов.

Украина же с экономической точки зрения от замены российского топлива на американское ничего не выигрывает. «Американское ядерное топливо тоже стоит денег. Это игра краплеными картами: российское топливо обвиняют в мифической дороговизне, хотя цена выше американской исключительно потому, что Россия берет на себя обязательства по конечной утилизации топлива, а Westinghouse принципиально не берет на себя таких обязательств. И если вопрос утилизации отработанного российского ядерного топлива решен, то стоимость цикла использования американского топлива от изготовления до захоронения и утилизации не просчитана», – говорит эксперт. Россия, конечно, утилизировать американское ядерное топливо не собирается.

В украинской прессе уверяли, что вопрос решит строительство в районе отчуждения Чернобыльской АЭС централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива – ЦХОЯТ. Сделать это должна американская компания Holtec International. «Но надо сказать правду, это не утилизация топлива, а лишь временное хранение. Вопрос полной стоимости американского топлива взваливается на потомков, которые через 50 или 100 лет должны будут достать твэлы из временного хранилища и принять решение о полной утилизации», – объясняет Анпилогов.

Но самое главное, что из-за перехода на американское топливо, не предназначенное для советских реакторов, Украина играет с огнем.

«И руководство украинского Энергоатома, и украинские политики, и даже надзорные украинские органы пошли на сделку с совестью», – считает собеседник. Потому что они в значительной мере упростили процедуру сертификации американского топлива, а также отказались от массы обязательных процедур, необходимых для полноценной инженерной и технологической оценки как сильных, так и слабых сторон этого топлива. В результате часть российских производителей оборудования и программного обеспечения сняли гарантии на свои части украинских атомных энергоблоков, в которые загружено американское топливо.

«Я считаю, что позиция РФ абсолютно правильная, потому что сертификация придумана не Россией, а принята в отрасли. И действия украинской стороны вызвали обоснованное возмущение со стороны МАГАТЭ. Поэтому теперь любые финансовые потери надо будет относить на алчность Westinghouse и головотяпство менеджеров украинского Энергоатома, которые не провели полную процедуру сертификации», – рассказывает Анпилогов.

Ко всему прочему, Украина ввязалась еще в одну авантюру – решила увеличить мощности своих атомных станций. В целом это нормальная практика, например Финляндия так делала в отношении советских реакторов ВВЭР. Все дело в подходе. «Украина проводила программу увеличения мощности без согласования с производителями оригинального оборудования, в первую очередь российскими. Та же Финляндия проводила полный объем технических согласований, натурных испытаний и т. д.», – объясняет Анпилогов.

В итоге Украина поставила себя под обоснованную критику МАГАТЭ, которая является независимой надзорной организацией за безопасностью атомной энергетики.

«И, что греха таить, все эти начинания (перевод на американское топливо и повышение мощностей) Украина провела успешно исключительно за счет тех советских запасов по надежности и безопасности, которые были заложены в конструкцию реакторов», – уверен собеседник.

Еще один неприятный момент для Украины – старение атомных энергоблоков, построенных в советское время. Срок их службы составляет обычно 30–40 лет, то есть заканчивается как раз после 2025 года. «Большая часть энергоблоков, на которых сейчас проводятся такие смелые эксперименты, эксплуатируются за пределами своего заводского гарантийного срока. В мировой практике это нормальная ситуация, но обычно к этому моменту блок уже оставляют в покое, просто дают доработать оставшиеся 10–15 лет сверх гарантийного срока. А на Украине позиция авантюрная», – говорит Анпилогов. Уже сегодня Украине стоит начинать думать о строительстве новых энергоблоков, и на такое строительство уходит в среднем 10 лет. Но ничего подобного в украинской атомной отрасли не происходит.

«В ближайшее время рисков для безопасности, возможно, не возникнет, но среднесрочные и долгосрочные риски сохраняются. Скорее речь о происшествиях и авариях, которые начнут происходить позже, когда выяснятся неприятные моменты, связанные с долгосрочной надежностью и старением энергоблоков», – заключает собеседник.

«Украина для американцев сегодня становится удобным плацдармом для отработки собственных технологий и для хорошего заработка. И если не ставить безопасность на первое место, то это может привести к трагичным ситуациям», – согласен первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

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