/Поглед.инфо/ Гражданите на Украйна никога не са хранили илюзии относно желанието на международната общност да застане на тяхна страна в кървавия им конфликт с Русия. Украинците започнаха колективно да обръщат гръб всеки път, когато някой от добронамерените им приятели в чужбина изразява "дълбока загриженост" по повод агресията на Москва, защото след такива благозвучни думи рядко следват конкретни действия.

Между Украйна и САЩ съществуват дружески отношения вече 25 години. Но само часове след телефонния разговор между президентите на САЩ и Русия, сраженията в източната част на Украйна избухнаха отново. Впрочем, още като кандидат, Трамп достатъчно ясно разкри своето отношение към Порошенко, отказвайки да се срещне с него, демонстрирайки в същото време възхищението си от Путин. На Държавния департамент му трябваха два дни, за да вземе отношение към ескалацията на бойните действия. И накрая, на 31 януари, официален представител на Вашингтон направи шокиращо по своята сдържаност изявление, в което не се споменава Русия. Отказът на САЩ да заемат твърда позиция по военния конфликт в източната част на Украйна изпраща ясен сигнал до Киев - приятелството приключи.

(рус.ез.)

Соединенные Штаты отказываются от поддержки Украины

Граждане Украины никогда не питали никаких иллюзий относительно желания международного сообщества встать на их сторону в их кровавом конфликте с Россией. Украинцы начинают коллективно вращать глазами каждый раз, когда один из их благонамеренных друзей за границей выражает «глубокую озабоченность» по поводу агрессии Москвы, поскольку за подобными благозвучными словами редко следуют конкретные действия.

Но, по крайней мере, они знали, что могут положиться на американцев.

Между Украиной и Соединенными Штатами вот уже на протяжении почти 25 лет существуют дружественные отношения. А за последние два года — с момента захвата и оккупации Крыма, украинской территории, и последовавшего вскоре за этим вторжения в восточные территории страны — Украина всегда видела в Вашингтоне своего самого важного дипломатического союзника. Особенно это стало очевидным в тот момент, когда наступило время сохранения и введения санкций, направленных на то, чтобы сдерживать российских военных.

Но теперь этот существовавший в течение долгого время альянс, кажется, прекратил свое существование. 28 января президент Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. По общему мнению, этот разговор проходил в духе дружбы и примирения. Через несколько часов после его завершения неожиданно произошел всплеск боевых действий в восточной Украине. Количество обстрелов, зафиксированных наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), резко увеличилось — с 420 (26 января) до 10330 (31 января), и это самое большое увеличение, зафиксированное наблюдателями.

Целенаправленные атаки на объекты гражданской инфраструктуры оставили, возможно, десятки тысяч людей в этом регионе без воды, хотя температура опустилась значительно ниже точки замерзания. Украина теперь столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом, и в результате тысячи мирных жителей в контролируемом правительством городе Авдеевка, находясь в темноте и в холоде, подвергаются интенсивному обстрелу со стороны объединенных российских и сепаратистских сил.

Эта пугающая ситуация вызвала общественное возмущение в нескольких странах. Однако на фоне эскалации вооруженных столкновений многие украинцы ожидали сильного заявления в их поддержку со стороны их самого большого союзника — Соединенных Штатов. Но оно так не было сделано — по крайней мере, его не было в той форме, на которую они надеялись.

Мало у кого в Киеве когда-либо были иллюзии относительно того, что новый президент продолжит политику своего предшественника в том, что касается критики России и ее сдерживания в ответ на нарушение ей территориальной целостности Украины. Многие украинцы с подозрением относились к Трампу. В течение многих лет партнеры Трампа зарабатывали большие деньги на Украине, предоставляя свои услуги в качестве консультантов и советников крайне коррумпированному бывшему президенту Виктору Януковичу. Будучи еще кандидатом, Трамп достаточно ясно обозначил свое отношение, отказавшись встречаться с Петром Порошенко и продемонстрировав свое восхищение Путиным. Тем не менее разрыв между двумя союзниками произошел намного быстрее, чем того ожидали на Украине — да еще в самый неподходящий момент.

Госдепартаменту потребовалось два дня для того, чтобы отреагировать на эскалацию боевых действий. Наконец, 31 января официальный представитель в Вашингтоне представил шокирующее по своей холодности заявление, в котором ни разу не упоминалась Россия. Это свидетельствует о решительном отходе от использованного в прошлом Соединенными Штатами языка, с помощью которого обличалась и признавалась ведущая роль Москвы в этом конфликте.

Тем временем Посольство США в Киеве ограничилось единственным сообщением в Twitter, в котором была выражена озабоченность по поводу детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта. В ходе кризиса 2014 — 2016 годов украинцы привыкли видеть в американском посольстве эффективную команду по распространению сообщений, выпускающую в круглосуточном режиме заявления о поддержке. Справедливости ради следует отметить, что в настоящий момент украинские политические элиты с восторгом восприняли удивительно сильное заявление Представительства США при ОБСЕ, в котором в эскалации конфликта обвиняется Россия. Оно было сделано за несколько часов до реакции Госдепартамента. Однако вскоре стало ясно, что это заявление оказалось единственным исключением, и, возможно, оно представляло собой последний отчаянный шаг со стороны некоторых американских официальных лиц, желавших следовать в русле прежнего курса.

Украинцы воспрянули духом после заявления нового постоянного представителя администрации Трампа при ООН Никки Хейли (Nikki Haley), которая осудила «агрессивные действия России» и подтвердила намерение сохранять санкции до тех пор, пока Москва не откажется от своего контроля над Крымом. Однако в Киеве слишком очевидным представляется то, что ее чувства не разделаются одним человеком, от которого все и зависит. Лишь резкие формулировки со стороны Госдепартамента или Белого дома могли бы сегодня ликвидировать нанесенный ущерб, но украинцы не особо на это надеются.

В любом случае отказ Соединенных Штатов занять решительную позицию в отношении военного конфликта в восточной Украине направляет Киеву ясный сигнал — дружба закончилась. И не имеет особого значения, является ли этот сдвиг результатом умелого маневрирования Кремля или некими уступками администрации Трампа за пределами видимости для общества. Реакция Соединенных Штатов на последнюю кровавую бойню в восточной Украине представляет собой тревожный моментальный снимок новой геополитической реальности, формирующейся в настоящее время.

Отсутствие интереса у Соединенных Штатов также позволяет радикалам внутри украинской политической элиты отбросить все сдерживающие элементы своего поведения. Некоторые члены Парламента недавно посетили линию фронта и присоединились к крайне правым парламентариям в их требовании об установлении незаконной «экономической блокады» оккупированных территорий. Неожиданное исчезновение сильной международной поддержки Украины привело к остановке проведения ключевых реформ, поскольку коррумпированные элиты неожиданно передали чувствовать какое-либо давление, принуждавшее их ранее к конкретным действиям по выполнению тех условий, с которыми связаны западные пакеты помощи.

Конец американо-украинского альянса будет также иметь ужасные последствия для гражданского общества, которое продолжает играть решающую роль в проходящей трансформации страны. Почти невозможно подсчитать за последние три года все те случаи, когда давление со стороны правительства Соединенных Штатов, иногда не особенно заметное, помогало активистам отражать атаки на независимых журналистов, защищать лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) или продвигать вперед крайне необходимые реформы.

Все это должно дать определенное представление о том ущербе, который политика Трампа уже причиняет на Украине. И, как я подозреваю, она затронет не только нашу страну.

Максим Эристави — приглашенный научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council). Он также является одним из основателей расположенной в Киеве независимой медиагруппы Hromadske International.