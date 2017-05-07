/Поглед.инфо/ Долната камара на американския Конгрес одобри законопроект за разузнавателната политика на САЩ, приоритет в който е борба срещу "скритото влияние" на Русия.

Един от приоритетите на американското разузнаване е засилване на борбата срещу "скритите" руските операции за влияние "срещу народите и правителствата" на САЩ и по целия свят. За тази цел се създава специална междуведомствена комисия. Нейна задача е "да противодейства на активните мероприятия на Русия за осигуряване на скрито влияние чрез разпространяване на лъжлива информация, вербуване на агенти на влияние, корупция, нарушаване на човешките права, тероризъм и убийства, извършвани от силите за сигурност или от политическите елити на Руската федерация, или от назначени от тях лица." Комисията се задължава 180 дни след влизането на закона в сила, да предложи "активни мерки" срещу влиянието на Москва...

(рус.ез.)

Борьба с Россией по всему миру для США становится законом

Законопроект о разведывательной политике США, уже одобренный нижней палатой Конгресса, обозначает в качестве одного из приоритетов борьбу со «скрытым влиянием» России. Помимо пропаганды и дезинформации Москва подозревается в организации убийств и терактов. Однако у законопроекта есть и другие задачи, помимо собственно антироссийской. Истерия вокруг «российского вмешательства» и «российского влияния» в Соединенных Штатах начинает приобретать воплощение в законодательном формате. Конгресс США одобрил законопроект о разведывательной политике государства. Теперь его должен подписать президент страны Дональд Трамп. Документ сам по себе стандартный, он затрагивает угрозы национальной безопасности Америки, определяет деятельность разведсообщества и полномочия Конгресса по надзору за ней. Однако в этой бумаге есть ряд очень интересных моментов.

Законопроект подразумевает введение обязательного режима предварительного оповещения в отношении всех поездок аккредитованных дипломатов и других сотрудников дипломатических представительств РФ в США. Также предполагается разработка механизмов по обмену информацией между ведомствами по поводу перемещения находящихся в стране российских дипломатов (в том числе «несанкционированных» поездок – без выполнения нового требования об уведомлении).

Фактически за дипломатами из нашей страны устанавливается тотальная слежка, а также ограничение на передвижение. За дипломатами и их перемещениями спецслужбы и раньше следили, однако закрепить такую слежку законодательно – это серьезный ход.

«Это нарушение Венской конвенции, помимо всего прочего. Это запрещено. Слежка за дипломатами, официально закрепленная в законодательстве, – это такое ноу-хау поперек очень многих правовых актов международных. Хотя неформально это и осуществляется даже сейчас», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Кроме того, усиленный контроль будет провоцировать введение симметричных шагов в отношении американских дипломатов в России. Как отметил Дмитрий Абзалов, слежка за посольствами повлечет ответные меры, а также будет подорвано доверие других стран.

В то же время гораздо более интересен другой момент. В документ в качестве одного из приоритетов американского разведсообщества заложена усиленная борьба со «скрытыми» операциями влияния РФ «против народов и правительств» в США и по всему миру. Для этого создается специальный межведомственный комитет. В его задачи входит «противодействие активным мерам России по оказанию скрытого влияния, в том числе с помощью распространения ложных сведений, агентов влияния, коррупции, нарушений прав человека, терроризма и убийств, осуществляемых службами безопасности или политическими элитами Российской Федерации или их ставленниками». При этом представители служб, вошедших в комитет, должны будут через 180 дней после вступления закона в силу предоставить отчеты о выявленных «активных мерах» скрытого влияния Москвы и предложенных вариантах шагов по противодействию им.

Стоит отметить, что это весьма громкие заявления. Законопроект, по сути, формализует так называемые российские скрытые операции влияния в качестве глобальной проблемы, с которой необходимо бороться по всему миру. Более того, в документе среди других серьезных обвинений четко говорится о том, что политическое руководство и спецслужбы РФ занимаются организацией террористических актов и убийств. Это уже не просто какая-то там пророссийская пропаганда, подтасовка выборов или фейки. Из России старательно создается образ врага, что очень напоминает риторику времен холодной войны. Только теперь это не «империя зла», а террористическое государство, почти как ИГИЛ*.

Конечно же, подобные резкие утверждения, да еще и в официальном государственном документе – это очень серьезный прецедент. Он, безусловно, потребует объяснений со стороны США и повлечет отрицательную реакцию Москвы. Да и не только Москвы. «Если подобное суждение будет принято – это будет достаточно серьезным вызовом международному сообществу и сделает очень сложным взаимодействие Вашингтона с целым рядом игроков», – подчеркнул Дмитрий Абзалов.

«С юридической точки зрения это голословные утверждения», – отметил политолог. Даже обвинения о влиянии России на итоги выборов в США пока не подтверждены, не говоря уже обо всем остальном. «До конца не произведено расследование относительно участия РФ в избирательной кампании в США», – указал он. Дмитрий Абзалов также подчеркнул: «Вашингтону в меньшей степени необходимо обращать внимание на участие в избирательных кампаниях других стран. В период Барака Обамы он участвовал во всех избирательных кампаниях с точки зрения информационного присутствия». Вскрывались электронные почты, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, осуществлялось информационное влияние, добавил он.

Еще более скользкая тема – обвинения в терроризме и убийствах. «У ООН есть список террористических организаций, которые признаны. Я там не видел ни одной организации, которая поддерживается Российской Федерацией», – заявил Дмитрий Абзалов. Он также подчеркнул: «Страны, которые поддерживают терроризм, – это та тема, на которую Вашингтону вообще не стоит вставать, потому что это билет в один конец. Вообще террористические организации, выраженный радикальный, фундаментальный терроризм как боевое крыло – это фактически креатура США. Афганистан – с этого все началось в той или иной степени».

Однако в Вашингтоне не могли не отдавать себе отчет в том, как будет воспринят такой шаг и насколько он серьезен. Конечно, это не означает начала какого-то конфликта и даже новой холодной войны. Но зачем же это было нужно американцам?

Подобный закон, да еще с такими резкими формулировками в значительной степени развязывает руки спецслужбам США. Появляется формальный враг, открытый конфликт с которым нежелателен, а вот все остальные средства вполне хороши. Это позволяет открыто теснить любые «пророссийски» настроенные, а также российские СМИ, бороться с любыми положительными высказываниями о России. Ведь, в отличие от других медиа, они, согласно новому документу, занимаются дезинформацией и проведением акций влияния. Сюда же можно включить и дипломатов из нашей страны, которым можно серьезно усложнить работу и жизнь, сделав их практически нерукопожатными (мало кто из американских чиновников и политиков теперь захочет быть обвиненным в связях с Москвой). Не говоря уже о каких-либо направленных против РФ внешнеполитических шагах – вроде размещения ПРО у ее границ или дальнейшего расширения НАТО на восток.

Более того, это дает возможность действовать не только против самой Москвы. Можно, например, организовывать прослушку и слежку за своими и иностранными гражданами (и политиками) как внутри, так и вне страны. Этому ведь появляется оправдание в виде противодействия «активным мерам» России. Также удобно оправдывать вмешательство во внутренние дела других государств, борясь с неугодными правительствами (указывая на их подконтрольность Москве) или продвигая нужных политиков на руководящие посты (обвинив других кандидатов в связях с РФ). Кроме того, это позволяет американским спецслужбам действовать более жестко – например, вновь начать прибегать к операциям по похищению или ликвидации людей, а также пыткам, как это уже происходило ранее. Дональд Трамп ведь как-то заявил, что он не против пыток. Да и во взятый им жесткий внешнеполитический курс это вполне укладывается.

Новый документ и его риторика во многом также нацелены на внутриполитический сегмент самих США. Под прикрытием противодействия «активным мерам скрытого влияния» России можно спокойно бороться с инакомыслием в самой Америке. Фактически уже наблюдается использование фактора связей с Москвой как инструмента выдавливания из американского истеблишмента неугодных политиков (яркий пример – несостоявшийся советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн) или оказания на них мощного влияния, как в случае с Трампом.

«Это, скорее всего, попытка оседлать определенный политический тренд, а также надавить на Трампа на предмет взаимодействия с Москвой. Создается информационное поле, в котором очень сложно принимать общественно-политические важные решения. Скоро будет встреча G20, и за это время надо сформировать фронтальную позицию, что Трамп не должен договариваться с Москвой. Вот та задача, которая стоит», – считает Дмитрий Абзалов.

Очень интересен и тот факт, что в законопроекте так и не объясняется, какие же меры должны быть приняты для борьбы со «скрытым влиянием» РФ. Говорится лишь, что спецслужбы, органы безопасности и ведомства должны выработать и предложить какие-то шаги. Это значит, что выбор остается за самим разведсообществом США и разъяснять подробности гражданам страны никто не собирается.

Есть, правда, у документа еще и засекреченная часть. Может быть, в ней содержатся какие-то подробности на данную тему. Однако знать об этом могут лишь те, кто имеет доступ к такой информации, то есть американское руководство и спецслужбы. Остальные же могут довольствоваться тем, что российское влияние – это серьезная угроза, и ей надо как-то противодействовать.

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