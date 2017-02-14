/Поглед.инфо/ Експерти на Държавния департамент на САЩ смятат, че санкциите срещу Русия не са оказали мащабно влияние върху руската икономика като цяло. Цялостното въздействие върху икономиката на Русия се оценява на 1% от БВП, а на икономиката на ЕС - 0,13% от БВП, се съобщава в публикация на интернет страницата на Държавния департамент.

Банковата система на Русия не само оцелява, но и увеличи печалбите си. Освен това Русия има своя собствена система за разплащане. Важно е да се знае, смятат експертите, че постепенното въвеждане на санкции засяга физически лица, както и цели индустрии. От тях, най-лесно е да се отменят персоналните санкции, докато перспективата за пълното премахване на всички ограничения все още не се приема. Но всяко движение в тази посока ще бъде прието с положителен знак. В същото време цялостният ефект върху БВП малко вероятно е да бъде значим: голяма роля в сегашната забавянето на икономиката на страната играят вътрешните фактори като слабото търсене.

(рус.ез.)

США признали бесполезность антироссийских санкций

Как говорится в рабочем научном докладе, опубликованном на сайте госдепартамента США, эксперты считают, что американские санкции сильно повредили фигурантам списка и, напротив, не оказали масштабного влияния на экономику России в целом. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на текст документа, общее влияние санкций на экономику России оценивается в 1% ВВП, а на экономику стран ЕС — в 0,13% ВВП.

"Наш основной вывод заключается в том, что компании под санкциями или компании, связанные с оказавшимися под санкциями физическими лицами, действительно получили урон от санкций в сравнении с компаниями, которые не оказались под санкциями", — говорится в докладе.

"В среднем компания под санкциями или связанная с компаниями из санкционного списка теряет примерно треть своего операционного дохода, более половины стоимости своих активов и около трети сотрудников после включения в список, если сравнивать с не оказавшимися под санкциями компаниями", — говорится в документе. Авторы считают, что эти данные "хорошо подтверждаются статистикой" и "предполагают мощный эффект таргетированных санкций".

"Мы считаем, что волатильность цен на нефть объясняет подавляюще большую часть снижения ВВП России и потребности в импорте, и лишь очень небольшая часть объясняется санкциями или другими факторами. Таким образом, либо санкции оказали лишь небольшой негативный эффект на эти показатели, либо же другие позитивные факторы в основном отменили влияние санкций. Самые очевидные причины — ответ России в области экономической политики, который, вероятно, связан с санкциями", — говорится в докладе.

Выводы согласуются с мнением и других экономистов и политиков, что эффект от санкций оказался не таким, как рассчитывали те, кто к режиму санкций присоединился, соглашается начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Санкции не затрагивают отрасли и сектора экономики, поэтому их влияние оказалось минимальным. Банковская система не только выстояла, но у увеличила прибыль, а Россия обзавелась собственной платежной системой. На отдельные предприятия санкции также слабо повлияли. Оборудование, которое под них попало, не закупается из-за того, что разработка месторождений, где такое оборудование надо применять, нерентабельная при цене на нефть менее $115 за барр. Рост цены на нефть и увеличение ее экспорта до рекордных уровней поддержали экономику: падение ВВП остановилось, инфляция упала до минимума за 5 лет, при этом долговая нагрузка остается менее 20% к ВВП.

Доклад выглядит крайне противоречиво, считает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Первое, что бросается в глаза, говорит он, это заявление о том, что санкции, оказывается, носили исключительно точечный характер и были направлены на конкретных лиц, а так же связанные с ними компании и финансовые институты, но не были призваны подорвать экономику страны в целом. Достаточно странно в этом контексте выглядят ранее озвученные Бараком Обамой слова о «порванной в клочья» экономике России, так же странно в этом контексте выглядит разрыв двусторонних отношений в рамках программ по освоению космоса и борьбы с оборотом наркотиков.

Также, продолжает эксперт, стоит напомнить, что санкции США и ЕС, хотя и вводились в адрес конкретных физических и юридических лиц, число и значимость участников, например, рынка банковских услуг (Сбербанк, ВТБ, банк Россия, Россельхозбанк, ВЭБ, Газпромбанк, Связь-банк, Мособлбанк….) по сути делали их секторальными, что до оборонной промышленности, то по под санкциями на сегодняшний день находятся все мало-мальски крупные предприятия оборонки, как связанные с Ростехом, так и не имеющие к нему никакого отношения.

При этом с 2014 года ужесточение санкционного режима всегда осуществлялось именно с целью давления на Россию на внешнеполитической арене, да и не будем забывать, что санкции вводились в связи с событиями в Донбасе и Крыму, и достаточно сложно представить, почему тогда санкции вводились в адрес коммерческих банков и, например, Ялтинской киностудии. То есть сейчас авторы доклада, на мой взгляд, неуклюже и нелепо пытаются обосновать некие экономические аспекты режима санкций, мол, давили адресно, без каких бы то ни было намерений обрушить экономику страны. В одном стоит с авторами доклада все же согласиться - последствия действия именно американских санкций действительно вряд ли превышают потерю 1% ВВП, а рецессия в экономике действительно в большей мере вызвана крайне неблагоприятной конъюнктурой нефтяного рынка. Здесь интересно другое, считает Кирилл Яковенко - если еще в конце прошлого года Белый дом с большим удовольствием приписывал себе заслуги дешевой нефти, то сейчас, судя по всему, всячески пытается от них открестится.

Еще один важный пункт, по словам аналитика, это последствия действия санкционного режима для стран ЕС. В докладе говорится, что в результате введения антироссийских санкций страны Евросоюза потеряли порядка 0,13% ВВП, поскольку доля России в их экспорте ниже, следовательно Россия пострадала от европейских санкций сильнее. На мой взгляд, в данной ситуации нарушена логическая связь. Да, действительно, до введения санкций, сальдо внешнеторгового оборота России-ЕС находилось на стороне Евросоюза, то есть, даже несмотря на поставлявшийся в Европу дорогой газ, стоимость товаров, в первую очередь продуктов питания, в Россию была выше. Введение санкций Евросоюзом вызвало ответные меры в виде продэмбарго, что в разы снизило объемы экспорта в Россию.

Только за первый год действия санкций и контрсанкций потери ЕС недополучил прибыли на 60,2 млрд евро, при том, что объемы поставляемого в Европу российского газа до сих пор продолжают расти, компенсируя недополученную в результате снижения цен на энергоносители прибыль Газпрома. Вопрос о том, соответствуют ли доводы авторов доклада действительности, в этом ключе, на мой взгляд, является исключительно риторическим. Важнее другой вопрос: к чему приведет отмена санкций? Да, по большому счету к тому, говорит Яковенко, что чиновники, попавшие в санкционный список, смогут больше путешествовать. Если урон от санкций оценивается лишь в 1%, то и их отмена вряд ли приведет к ускорению темпов роста выше этого самого 1%, в целом же, уверен Кирилл Яковенко, не изменится ровным счетом ничего, и динамику восстановления экономики России будет, как и сейчас определять конъюнктура нефтяного рынка.

Участники рынка и большинства сегментов экономики также считают, что эффекта от санкций они не почувствовали. К примеру, масложировая отрасль санкций практически не заметила и, соответственно, не пострадала от них, заявляет, например, исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Основной импорт отрасли — бобы сои, при этом за годы санкций урожай этой культуры в России значительно увеличился. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в чистом весе валовой сбор сои в этом сезоне достиг 3,1 млн т. В 2015-м было собрано 2,641 млн т, в 2014-м — 2,364 млн т, в 2013-м — 1,517 млн т. Чтобы полностью отказаться от импорта сои, необходимо просто продолжать увеличивать ее производство внутри страны. И это, считает эксперт, вполне реально.

Что касается остальных масличных культур, отрасль уже давно стала экспортоориентированной. И экспорт год от года нарастает. По данным Российского экспортного центра, масложировая отрасль является абсолютным лидером экспорта промежуточной продукции и готовых товаров невысокой сложности в сфере АПК. Так что на санкции мы ответили ростом экспорта, констатирует Михаил Мальцев.

Так или иначе, но в условиях, когда на динамику экономики действует огромное количество факторов, точно выделить степень влияния санкций непросто, и этот вопрос всегда неоднозначен, полагает, в свою очередь, Елизавета Белугина, руководитель аналитического отдела FBS. При этом утверждение о том, что персональные санкции оказали более сильное влияние на лица и компании, против которых они были направлены, чем на экономику всей страны, вполне логично. Для экономики в целом в последние годы работала подушка безопасности в виде снижения рубля, и для отдельных секторов – в первую очередь, аграрного и пищевого – санкции стали своеобразным стимулом.

Важно понимать, добавляет эксперт, что постепенно вводившиеся санкции – это большой пласт, затрагивающий как отдельных людей, так и целые отрасли. Из них именно персональные санкции проще всего отменить, тогда как даже о перспективе полной отмены всех ограничений говорить пока не приходится. Любое движение в этом направлении будет воспринято с позитивом – мы увидим рост акций компаний, положение которых в результате восстановится. В то же время, как это было с негативом, общий эффект на ВВП вряд ли будет очень ярким: большую роль в текущем торможении отечественной экономики играют внутренние факторы, в частности слабый спрос.