/Поглед.инфо/ Европа отдавна подозира, че не „от любов към Европа”, а ръководени от собствения си американски интерес, САЩ се опитват да отклонят европейците от руските доставки на газ. Но досега нямаше преки доказателства. Благодарение на американските сенатори, доказателствата вече са налице: с новите антируски санкции Конгресът на САЩ категорично иска „да противодейства на газопровода „Северен поток-2”.

Вашингтон отдавна се противопоставя на новия газопровод, счита, че проектът не е търговски, а политически и представлява заплаха за енергийната сигурност на Европа. Бившият вице-президент Джо Байдън го нарече "лоша сделка" за Европа. Много европейски политици се опасяват новите американски санкции срещу Русия да не се превърнат в ябълката на раздора между САЩ и ЕС. Каквато и да е реториката, едно е сигурно: през следващите най-малко 20 години Европа не може да съществува без руския газ...

(рус.ез.)

Карты США вскрыты: в Европе не верят своим глазам

Европа, вообще-то, давно подозревала, что США так трогательно оберегают ее от поставок российского газа не просто так. А со своим интересом. Но прямых улик не было. Спасибо прямодушным американским сенаторам с их антироссийскими санкциями: теперь все — яснее некуда.

Шаг от любви до ненависти между ЕС и США теперь измеряется в санкциях. Да-да, тех самых, которые "закадычные друзья" любят сначала вводить, а потом продлевать по отношению к России. Только теперь неувязочка вышла. Вашингтон готовит аж федеральный закон по этим ограничениям, чтоб отменить было сложнее. Политики ЕС на это ответили звонкой критикой. Евросоюзу есть о чем беспокоиться. Те санкции, которые действуют сейчас, допускают сотрудничество Брюсселя и Москвы в энергетической сфере. Новый же пакет предусматривает расширение ограничений, в том числе и по отношению к российскому топливно-энергетическому комплексу. И это происходит на фоне активизации проекта "Северный поток — 2", который продвигает "Газпром".

И успешно, стоит отметить. Цель проекта какая? Исключить из цепочки ненадежного транзитера — Украину, тем самым обеспечив бесперебойные, не нервовыматывающие поставки голубого топлива в Европу. Брюссель свое слово по этому поводу сказал. Подчеркнул, что вторая нитка трубопровода полностью соответствует нормам ЕС. То есть дал добро. Европейские фирмы уже в складчину стали полноправными участниками проекта. А это — французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Словом, компания-то подобралась очень даже приличная. Видать, действительно дело для них выгодное и беспроигрышное. Тут стоит учесть, что добыча газа в Европе падает с каждым годом. И новые контракты европейцам только на руку. Значит, единственно правильное решение при параметрах "качество, цена и надежность поставщика" — России — это участие в проекте "Северный поток-2".

Далее: Германия, например, хочет совсем отказаться от угольных электростанций и подбивает на это других членов ЕС. А откуда брать топливо при том, что к атомным электростанциям в Европе относятся прохладно, за некоторым исключением. Получается, что оптимальное решение для выработки электроэнергии — газ. Поэтому европейские компании с большой охотой и заявили, что готовы предоставить четыре миллиарда 750 миллионов евро на реализацию российского проекта, то есть обеспечить половину финансирования.

И тут вдруг… расширение санкций, которое прямой наводкой бьет по интересам европейских компаний. В американском законопроекте, который уже одобрил сенат конгресса США, черным по белому написано, что Штаты продолжат препятствовать реализации "Северного потока — 2". Американцы почему-то решили, что проект пагубно влияет на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

Разве может такое понравиться Европе? О чем и поспешили заявить в Вене и Берлине. В частности — глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Они раскритиковали проект расширения санкций США в отношении российского ТЭК. По их мнению, американские меры имеют под собой подоплеку: любыми способами навязать ЕС покупку американского сжиженного газа. И конечно же, прочитывается желание вытеснить российские поставки природного газа с европейского рынка. При этом цель столь дерзкого маневра — сохранение и увеличение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США. Прочувствовав это, Керн и Габриэль заявили: "Энергоснабжение Европы — это дело Европы, а не США. Кто нам поставляет энергоресурсы и как, решаем мы в соответствии с принципами открытости и рыночной конкуренции".

Против второго "Северного потока" Вашингтон и раньше выступал. Так, бывший вице-президент Америки Джо Байден называл проект "плохой сделкой" для Европы. Еще до этого США заявляли, что проект не коммерческий, а политический и несет в себе угрозу энергобезопасности Европы. Что не скажешь ради собственного блага. В общем, пошли по второму кругу. Или уже по десятому. Эксперты со счету сбились. Одни говорят, что США хотят во что бы то ни стало вновь рассорить Европу с Россией. Не по нраву Вашингтону, что между Москвой и Брюсселем налаживаются отношения. Другие гадают, не станет ли американский закон о санкциях против России яблоком раздора между США и ЕС. Третьи уверяют, что какой бы риторика ни была, а Европе без российского газа минимум лет двадцать не обойтись. Значит, будет найден компромисс. Следим…

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