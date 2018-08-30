/Поглед.инфо/ Издателството „Алпина пъблишър“ подготвя за публикуване книгата на бившия американски военен анализатор Даниел Елсберг „Машината на страшния съд: Откровенията на разработчика на плана за ядрена война“, която разказва за опасността и безразсъдството на американската ядрена политика. В нея Д. Елсберг, легендарният разузнавач, който публикува „Пентагонските документи“ за войната във Виетнам през 1971 г., разкрива подробностите за американската ядрена програма, която предполага атомната бомбардировка над СССР.

„Когато Втората световна война приключи“, пише Елсберг, „само една страна има население, въоръжени сили, индустриален и научен потенциал, които могат да издържат на военната сила на Съединените щати - Съветският съюз, въпреки безпрецедентните военни опустошения и загуби“ , Ето защо, според анализатора, СССР е станал целта на САЩ веднага след като те придобиват атомната бомба.

Още през 1944 г., пламенният антикомунист генерал Гроувс, който е отговорен за изпълнението на „Проекта Манхатън“, казва пред полския физик Юзеф Ротблат по време на съвместна обяд в Лос Аламос, че според него, проектът винаги е бил насочен срещу съветите. На 30 Август 1945 генерал-майор Лорис Норстад, заместник-началник на генералния щаб за планиране на ВВСизпраща на Гроувс документ, където като цели на евентуална бъдеща ядрена атака са включени 15 „ключови съветски градове“, начело с Москва и 20 „големи съветски градове“, включително Ленинград, както и броят на атомните бомби, необходими за унищожаването на всеки от тях. За Москва и Ленинград са предназначени по шест бомби.

Защо не се осъществява първият план за ядрена атака

Въпреки това, както признава Д. Елсберг, през 1945 г. САЩ не бомбардират СССР само поради една причина - те все още нямат достатъчно атомни бомби. Към края на годината те разполагат едва с две

Първият официален план за война срещу Съветския съюз от ноември 1947 г. предвижда удари по 24 съветски града с помощта на 34 бомби.

Но по това време в американския арсенал има само 13 бомби, от които може би само седем са в бойна готовност. „Тази информация - отбелязва авторът на книгата - е строго секретна. Президентът Хари Труман не е официално информиран за броя на ядрените боеприпаси преди 3 април 1947 г. и е шокиран да научи, че има толкова малко от тях“.

Два месеца по-рано Обединеният комитет на началник щабовете уведомява министъра на отбраната и министъра на военноморските сили, че запасите от ядрени оръжия са „недостатъчни“ за изискванията за национална сигурност. Чак до края на 1948 г. всички произведени боеприпаси (плутониеви имплозивни бомби тип тази, хвърлена по Нагасаки) са играчки и се смятат за „експериментални образци“.

През октомври 1947 г., Обединеният комитет на началник щабовете, с председател адмирал Уилям Лихи информира Комисията за атомна енергия, че „от военна гледна точка, ще са нужни около 400 атомни бомби, равни по мощ на тази, пусната над Нагасаки“, за нанасяне на удар по около 100 града. Целевата дата за получаване на способността да се „унищожи страната“ (концепция, която е родена в щаба на Военновъздушните сили, занимаващ се с подготовката на препоръките) е 1-ви януари 1953.

До средата на 1948 г. плановете на ВВС влизат в съответствие със запаса на оръжие, макар че тези запаси са все още по-ниски от тези, които Обединеният комитет на началник щабовете счита за достатъчни. Планът по това време предвижда изстрелване по 20 града на 50 бомби. Тези 50 бомби действително влизат в арсенала до 30 юни 1948 г. За Москва са предназначени осем бомби, а за Ленинград - седем.

Генерал Къртис Лемей ръководи стратегическото командване на военновъздушните сили на САЩ (SAC) през октомври 1948 г. Той изготвя свой „Извънреден план за военни операции“, който изисква от SAC „да изгради капацитет до ниво, което би позволило да бъде доставен целия запас от атомни бомби за един масивен удар“. Основните цели са градове и индустриални обекти, както и правителствени контролни центрове. Целите на втората фаза включват петролни рафинерии, две трети от които са разположени в 16 съветски града. Планът предвижда удари срещу 70 съветски града, с използването на 133 атомни бомби. Това според оценките би могло да доведе до смъртта на 2,7 милиона души в 70 целеви градове и на други 4 милиона души другаде.

През октомври 1949 г. освен „Извънредния план за военни операции“ се е увеличил и броят на целевите градове до 104, а броят на използваните бомби до 220. Още 72 бомби са останали в резерва за прилагането на повторния удар.

Необходимите за това 292 бомби са готови до 30 юни 1950 г. AEC, бюджетът на който е увеличен тройно от Тръмп след блокадата на Берлин и след първия съветски ядрен опит през – поставят производството на бомби тип „Нагасаки“ на поточната линия. Епохата на „ядрения дефицит“, в терминологията на Пентагона, отстъпва място на ерата на „ядреното изобилие“. Необходимите за унищожаването на цялата страна 400 бомби влизат в арсенала на 1 януари 1951 г., две години по-рано от предвидения срок.

/рус.ез./

Атаку сорвала наша бомба

Однако и этот план ядерной атаки на СССР был сорван. На этот раз уже не из-за недостатка бомб у США, а совсем по другой причине – 29 августа 1949 года американцам стало известно, что Советский Союз тоже создал в ответ свое собственное ядерное оружие, было проведено испытания советской атомной бомбы. Впрочем, США и не думали отказываться от своих людоедских планов уничтожения нашей страны. Американские стратеги попросту решили, что теперь бомб надо сделать еще больше, чтобы уничтожить не только мирные города, но и все центры, где атомное оружие производится, а также аэродромы, с которых могли взлетать советские самолеты, его носители.

«На протяжении первых четырех лет ядерной эры Объединенный комитет начальников штабов, получившие независимость ВВС и недавно созданное Стратегическое авиационное командование, – пишет Д. Эллсберг, – строили планы нанесения удара по стране, которая не представляла военной угрозы, ни обычной, ни ядерной, для континентальной территории Соединенных Штатов. Это были исключительно планы первого удара, но так стали говорить впоследствии, а в то время такого термина не было из-за простого отсутствия противника, способного нанести второй или ответный удар. Америка обладала монополией на ядерное оружие, которой, как полагали президент Трумэн и генерал Гровс (ученые-ядерщики не согласились бы с этим, если бы поинтересовались их мнением), ничто не угрожало на протяжении жизни целого поколения, а может быть, и дольше. Гровс и Трумэн наивно верили в то, что секретная программа скупки и дипломатии позволит им контролировать все известные источники богатых урановых руд. (Гровс, как он выразился позднее, проглядел запасы богатой урановой руды в Восточной Германии, оккупированной Советами.) В их глазах эта программа была решающим «атомным секретом». Но когда в сентябре 1949 года американские разведывательные самолеты обнаружили признаки того, что Советы провели испытание плутониевой бомбы, то они “были потрясены”».

Случившееся «привело к появлению практически неограниченного числа первоочередных целей для американского ядерного удара — к ним прежде всего относились аэродромы, которых в СССР насчитывалось 1100. К 1953 году генерал Лемей идентифицировал 409 аэродромов, которые могли использоваться для нанесения ядерного удара, помимо разбросанных по всей территории СССР промышленных объектов, связанных с производством ядерного оружия. Осенью 1949 года масштабы производства делящихся материалов вновь выросли — нужно было создавать бомбы для расширенного набора целей. Кроме того, требовалось еще больше средств их доставки. Когда Трумэн покидал свой пост в начале 1953-го, в арсенале США насчитывалось 1000 ядерных боеголовок. В конце своего второго президентского срока Эйзенхауэр передал администрации Кеннеди 18 000 ядерных боеголовок».

Готовы были уничтожить миллиард людей

Думали ли в США, к каким чудовищным последствиям может привести такое масштабное применение ядерного оружия? Конечно! «При изучении совершенно секретных документов, связанных с объединенными планами использования стратегических сил и средств в 1950-х, в процессе подготовки проекта руководящих указаний по планированию войны во времена работы на администрацию Кеннеди, – пишет Д. Эллсберг, – я наткнулся на последовательный ряд оценок потерь Советского Союза в войне с применением основных стратегических средств, которые в начале текущего десятилетия казались удивительно «низкими» для ядерной эры: несколько миллионов погибших, затем 10 миллионов и так далее, вплоть до 13 миллионов к 1955 году. Однако уже в 1956 году эта оценка неожиданно возросла в 10 раз до 150 миллионов погибших. В 1961 году, как мне было уже известно, Объединенный комитет начальников штабов прогнозировал потери, превышающие 200 миллионов человек только в одном советском блоке».

Автор пишет, что был потрясен таким повышением уровня гибели людей и, анализируя секретные документы, пришел к выводу, что это произошло в связи с тем, что в США уже появилась водородная, во много раз более мощная бомба.

«Не десятки, а сотни миллионов людей, возможно даже миллиард, должны были умереть главным образом в результате выпадения радиоактивных осадков после взрыва водородных бомб. В арсенале SAC находились сотни водородных бомб, мощность которых в тысячи раз превышала мощность атомных бомб времен Второй мировой войны», – отмечает автор.

«Эти оценки количества погибших от американских ядерных ударов были настолько секретными и доступными настолько узкому кругу людей даже в SAC и в Пентагоне, что мало кто из американцев за пределами правительства знал о произошедшем в конце 1950-х кардинальном изменении смысла понятия «ядерная война» и его причинах. С целью продолжения термоядерных испытаний в атмосфере на континентальной части Соединенных Штатов, несмотря на их предсказуемое воздействие на «подветренные» территории в штатах Невада и Юта, президент Эйзенхауэр делал все для того, чтобы публика знала как можно меньше об изменениях характера ядерного оружия. Он дал указание Гордону Дину, председателю AEC, изъять термины «термоядерный», «синтез» и «водородный» из пресс-релизов и выступлений и «сделать так, чтобы между понятиями “ядерная реакция” и “термоядерная реакция” не было разницы». Однако, как я неожиданно для себя обнаружил весной 1961-го, и Объединенный комитет начальников штабов, и президент Эйзенхауэр прекрасно понимали ужасающие потенциальные последствия своих приготовлений для Евразии».

Эйзенхауэр «был потрясен» в конце 1960 года «избыточностью жертв» (о которой рассказал ему советник по науке Джордж Кистяковски) в плане SIOP-62, особенно неэкономной избыточностью накрытия целей, но, надо думать, не только этим. Он сказал своему военно-морскому адъютанту, что презентация «напугала его до смерти». Тем не менее Эйзенхауэр утвердил этот план и передал его по наследству Кеннеди. Когда в июле 1961 года Джона Кеннеди проинформировали о прогнозируемых результатах обмена ядерными ударами в 1963-м, он в шоке произнес, выходя из конференц-зала: «И мы после такого называем себя людьми!».

«Однако эта фраза предназначалась госсекретарю Дину Раску, а не Объединенному комитету начальников штабов и уж точно не публике. И «опция» развязывания полномасштабной войны сохранялась в планах на протяжении всего срока пребывания Джона Кеннеди в должности и на протяжении всего президентского срока Линдона Джонсона», – отмечает автор книги.

Все делалось в строжайшем секрете

Однако смертоносный удар по нашей стране снова не был нанесен. И не потому что американские лидеры «устыдились» своих людоедских планов.

В 1953 году СССР произвел испытание первой водородной бомбы, и в Вашингтоне поняли, что они могут получить в ответ на свой удар по Советскому Союзу.

Президент Никсон в январе 1969 года, как говорят, также «был потрясен» на первом брифинге по единому интегрированному плану войны тем, что единственно возможным вариантом является массированный ядерный удар, ведущий к уничтожению 90 миллионов русских в течение нескольких часов. Его помощник по национальной безопасности Генри Киссинджер сказал, что подобные планы не могут быть основой для «политически оправданных», достаточно убедительных угроз. Немного позже, весной, он спросил на заседании: разве может «кто-то в трезвом уме… принять решение об уничтожении 80 миллионов человек?» «Однако, – как отмечает автор книги, – его попытки на протяжении следующих восьми лет предусмотреть в плане не столь кровожадные варианты (как попытки Роберта Макнамары до этого при моем участии) практически ничего не принесли».

«Частные высказывания Киссинджера относительно нравственности оставались закрытыми для американской публики на протяжении нескольких десятилетий, пока, наконец, не были рассекречены. Президенты Форд, Картер и Рейган расширяли набор «вариантов ограниченной ядерной войны», которая должна быть не такой апокалиптической, однако, как признался генерал Ли Батлер, последний командующий SAC, разработчики планов в Омахе и в Пентагоне никогда не воспринимали эти предложения всерьез. При оперативном планировании и при учениях они всегда исходили из того, что война будет полномасштабной».

«Изучая в последующие десятилетия историю ядерной эры, я выяснил, что перспектива угрозы существованию цивилизации и самого человечества – не только в Северном полушарии – рассматривалась в строжайшем секрете еще в самом начале Манхэттенского проекта. Идея появления термоядерного оружия, в тысячи раз более мощного, чем ядерное оружие (и в конечном итоге более дешевого и более массового), витала в головах ученых, занятых в Манхэттенском проекте, с самого начала. Некоторые из них видели в нем более сложную и увлекательную перспективу, неизбежную и желательную… Как бы то ни было, в тот же самый момент – фактически в тот же день в июле 1942 года – когда главные теоретики Манхэттенского проекта представили идею водородной бомбы, они увидели возможность появления пусть маловероятной, но невообразимо более серьезной угрозы для жизни на планете. В тайне от других они приняли этот риск…».

Другими словами, еще в 1942 году, когда США были еще союзниками СССР и вместе с ним боролись против гитлеровской Германии, они в глубочайшей тайне уже вынашивали планы полного уничтожения России не только как государства, а вообще тотального истребления всего его населения.

А потому, когда эти людоедские планы стали, наконец, достоянием гласности, неизбежно возникает резонный вопрос: а какие новые чудовищные замыслы против нас вынашивают США сегодня, когда они уже официального объявили нашу страну «врагом»?

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