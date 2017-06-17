/Поглед.инфо/ Съединените щати може да разчита на победа, ако трябва да се борят с Русия и Китай едновременно. Това становище бе оповестено от авторитетното американското списание The National Interest.

Списанието напомня, че след изчезването на "съветската заплаха", Пентагона прие военна доктрина, която предвижда възможността за участие на САЩ едновременно в два регионални конфликта. По-специално, разглежда се вариант за "възпиране" на Северна Корея по време на военни действия в Иран или Ирак. Въпреки това, по-късно Вашингтон изостави концепцията за "двете войни".



"Какво става, ако Съединените щати ще трябва да води война на два фронта днес, и не срещу Северна Корея и Иран? Какво става, ако Китай и Русия действат достатъчно координирани едновременно и започнат военни действия едновременно в региона на Азиатско-тихоокеанския регион и Европа "- зададе въпрос колумнистът от The National Interest Роберт Фарли?

/рус.ез./

На его взгляд, «хотя США могут создать условия для войны, именно Россия или Китай нажмут на спусковой крючок». В этом случае, как во времена Второй мировой, армия США «примет на себя основную тяжесть» по обороне Европы (оставим этот пассаж на совести журналиста — ред.), американский флот будет сконцентрирован в Тихом океане, а авиация станет оказывать поддержку на обоих театрах конфликта.

У России нет «возможностей и, вероятно, политических интересов», чтобы бороться с НАТО в Северной Атлантике. Следовательно, Вашингтон и его союзники могут выделить военные ресурсы, «которые будут угрожать российскому морскому пространству». Учитывая мощь американских союзников в Европе, США смогут с самого начала сосредоточиться на тихоокеанском конфликте.

Если США вступят в бой, их примеру последуют Германия, Франция, Польша и Великобритания, рассуждает Роберт Фарли. Он полагает, что Россия способна «захватить часть Прибалтики, но понесет тяжелые потери от воздушных сил НАТО и, вероятно, не сможет долго удерживать украденную территорию». При таком развитии событий американские ВВС и ВМС будут осуществлять поддержку и координацию, которые дадут европейским союзникам необходимое преимущество, «чтобы нанести русским существенное поражение». А силы сдерживания США гарантируют, что Москва не станет применять тактическое и стратегическое ядерное оружие.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе США столкнутся с более серьезными проблемами: «у Японии или Индии есть интересы в Южно-Китайском море, но это не означает, что они будут участвовать в войне». Структура дальневосточного альянса будет зависеть от участников конфликта. Филиппины, Вьетнам, Южная Корея или Тайвань, вероятно, станут главными целями Пекина. Остальные же могут занять нейтральную позицию.

Тем не менее, считает Фарли, США могут победить в двух одновременных глобальных конфликтах или, по меньшей мере, «достаточно приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не возлагали особых надежд на эту авантюру».

Как в реальности выглядят для США перспективы войны на два фронта, могут ли американцы победить РФ и Китай?

— Аналитики The National Interest напрасно полагаются на западную авиационную мощь, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Они не учитывают современные системы ПВО и крылатые ракеты дальнего действия, которые имеются у России. На деле, в первые же часы конфликта в Европе основные аэродромы НАТО на подступах к российским границам будут уничтожены ударами «Искандеров» и «Калибров». После чего западная авиация не сможет действовать централизованно, и будет вынуждена работать отдельными группами, которым вполне сможет противостоять российская авиация.

И с чего американские аналитики взяли, что мы сумеем занять только часть Прибалтики? Если дойдет до конфликта с Европой, мы займем Прибалтику в течение двух суток. А потом разгромим войска Польши — еще до того, как США успеют сконцентрировать в Европе основные силы, — и выйдем к границам Германии.

В этом случае Румыния, Болгария и Греция, я считаю, сами выйдут из НАТО и не станут воевать. В результате, мы дойдем до Сербии, и создадим такую угрозу Италии и итальянским базам США, что американцы будут не в состоянии вести оттуда боевые действия.

Думаю, Франция не станет усердствовать в помощи НАТО, поскольку на французскую территорию мы посягать не станем. Воевать всерьез будут США, Великобритания и Германия, которых мы совершенно спокойно сможем в Европе сдерживать. Особенно с учетом того, что у американцев будут очень растянутые коммуникации.

В это время Китай и КНДР атакуют и сметут Южную Корею, кроме того, китайцы захватят еще и Тайвань. При этом ни Филиппины, ни Вьетнам воевать за американцев, разумеется, не будут. И вопрос о союзниках США на этом театре сведется к тому, захочет ли Япония стать самоубийцей.

Я считаю, умирать японцы не захотят и выйдут из войны. В итоге, США столкнутся с ситуацией потери контроля над Дальним Востоком и морскими коммуникациями в Малаккском проливе.

Китай при таком раскладе может оказать нам массированную военную помощь, перебросив войска и технику в Европу, где мы и добьем НАТО.

А на Ближнем Востоке, надо думать, Иран не упустит случая атаковать Саудовскую Аравию. С учетом превосходства иранцев в живой силе и боевом духе шансов у саудитов будет немного.

После этого можно будет сказать, что Запад проиграл войну вчистую.

«СП»: — Штаты сейчас способны в принципе вести две региональные войны одновременно?

— США с трудом вели войну против одного — не самого сильного — Ирака. Американцы, напомню, полгода сосредотачивали силы для разгрома одного только Саддама Хусейна. Если бы на месте Саддама оказалась Россия, мы бы за эти полгода завоевали весь Ближний Восток и Северную Африку.

Единственное, что реально могут Штаты — вести одну войну в Европе. Если при этом Китай останется нейтральным, у американцев есть шансы не потерять всю Европу целиком. Мы, конечно, вернем Прибалтику, Молдавию и Украину, и на этом можем войну закончить — других территорий нам не нужно.

«СП»: — Сценарий войны с РФ и Китаем, который рассматривает The National Interest, — явно гипотетический. Какие вероятные конфликты на деле просчитывает Пентагон?

— Военные аналитики США рассматривают сценарии конфликтов с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Но рассматривать можно что угодно, а вот воевать одновременно на двух театрах у американцев нет никакой возможности.

Такой возможности, замечу, у них не было и раньше — даже во время Второй мировой. США, напомню, просили Иосифа Сталина помочь им разгромить Японию. И если бы Сталин не помог, американцы возились бы с японцами еще долго: чтобы разгромить Квантунскую армию, им потребовалось бы перебросить в Китай минимум 500 тысяч военнослужащих.

Поэтому американские доктрины о возможности войны на двух театрах — сказки для дурачков. Неслучайно в 1972-м тогдашний советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер приехал в Китай мириться с Мао Цзэдуном против России. И если бы Китай не перешел тогда на сторону Америки, мы бы холодную войну не проиграли. Именно потому, что воевать против двух сверхдержав — СССР и Китая (причем Китая 1970-х, который был намного слабее нынешнего) — США даже тогда не могли. А сейчас и подавно не смогут.

— В последние 10 лет американцы воевали высокоточным оружием, дистанционно, и только против стран, которые не могли себя защитить, — отмечает преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин. — Это были Афганистан, Ливия, Югославия. США в этих конфликтах почти не встречали сопротивления, и даже не несли потерь. При таких условиях, конечно, можно одновременно воевать против двух, даже трех стран. Но не стоит распространять этот опыт на Россию и Китай.

Прежде всего, большой вопрос, захотят ли европейские страны воевать с Россией. За какие военно-политические цели они будут бороться на этом театре, воевать за Прибалтику или Украину? Уверен, ни одна из западноевропейских стран не будет затрачивать ресурсы — тем более человеческие жизни — ради этих мифических целей.

Что же касается Азиатско-Тихоокеанского региона, Япония вряд ли поддержит Америку. В результате, США придется в одиночку разбираться с Китаем, армия которого имеет высокую морально-политическую подготовку. Это значит, китайцы дадут серьезный отпор, и потери американцев будут несопоставимы с целями, которые преследуют США.

На деле, ни в Европе, ни на Тихом океане не созрели условия для ведения широкомасштабных военных действий. Не было еще ни Перл-Харбора, ни присоединения каких-то значительных территорий, как накануне Второй мировой. Это значит, по большому счету, что сейчас не за что воевать.

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