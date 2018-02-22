/Поглед.инфо/ Русия и Китай осъществяват разработка на оръжие, способно да извади от строя военните и търговските спътници. За това се говори в доклада на директора на Националното разузнаване на САЩ Дън Коутс.

В документа се отбелязва, че оръжие с подобен потенциал може да се появи в арсенала на водещите страни на света в „близките години“. Москва и Пекин, твърдят авторите на доклада вече са създали специални противоспътникови подразделения.

„Русия и Китай работи над създаването на противоспътниковото оръжие за снижаване на военния потенциал на САЩ и техните съюзници“ - се твърди в доклада.

Според американското разузнавателно съобщество, РФ и Китай могат да използват подобно въоръжение против САЩ в бъдещите конфликти. Във връзка с това Коутс предлага да се повиши нивото на защитеност на търговските, гражданските и военни спътници.

Ще отбележим: космическите „опасения“ на САЩ не са новина. Още през януари 2017 година началникът на Стратегическото командване на Въоръжените сили на САЩ (STRATCOM, обединява стратегическите ядрени сили, съединенията на ПРО и космическите войски – като цяло 184 хил. военнослужещи) генерал Джон Хайтен заявил, че Русия и Китай скоро ще могат да заплашват всеки американски космически апарат.

В речта си в Станфордския университет, Хайтен отбеляза, че Москва е започнала да развива противоспътникови технологии още през 1980-те години и сега притежава „значителен потенциал в тази сфера». Поднебесната пък създава оръжие, което в Бъдеще ще стане предизвикателство за САЩ в космическото пространство“.

Ще напомним, че към днешен ден Китай проведе осем изпитания на противоспътникови ракети. Особено загриженост на Пентагона предизвиква извънатмосферната ракета Dong Neng-3 (DN-3) вероятно предназначена за унищожаване на спътниците.

Що се отнася до руската „космическа заплаха“ през декември 2016 година изданието The Washington Free Beacon съобщи, че в Централна Русия е минала изпитания противоспътникова ракета ПЛ-19 „Нудол“ Москва е осъществила пет изстрелвания на тази ракета, от които три са били успешни. „Нудол“ по версията на американските експерти ще може да извади от строя телекомуникационните и навигационните спътници.

Но и САЩ не стоят със скръстени ръце – например активно усъвършенстват космическия Boeing X-37 за многократна употреба. Засекретената мини совалка, създадена съвместно с NASA, позволява да се решат най-разнообразни военни задачи. По мнение на руските експерти, ако САЩ изведат на орбита даже един работен образец на военна мини совалка, това вече ще бъде сериозна заплаха. Просто защото критически важните спътници на всяка страна не са чак толкова много.

(рус.ез.)

Что стоит за докладом Дэна Коутса, станет ли космос новой ареной для гонки вооружений?

— Преимущество США в области военного космоса заключается в более легком доступе к технологиям и дешевой элементной базе, — отмечает научный сотрудник НИИЯФ МГУ, заместитель главного конструктора комплекса научной аппаратуры Василий Петров. — Но в целом задача перед военными США, РФ и Китая стоит очевидная. Потому что если сейчас в космосе выбить группировку условного противника, то противник останется глухой и слепой. И эту задачу, разумеется, решают — пусть никто об этом особо не распространяется.

В принципе, технологический уровень сейчас такой, что ничего не противоречит созданию средств для уничтожения чужих спутников. Думаю, такие средства разрабатываем и мы, и американцы. Что до Поднебесной, первые тесты китайских противоспутниковых ракет прошли еще в 2005 году, а в январе 2007-го прямым попаданием был уничтожен метеоспутник FY-1C.

В теории, я считаю, противоспутниковое оружие может быть применено. Другое дело, что это будет означать начало полномасштабной войны.

«СП»: — Что собой представляет оружие в космосе, помимо противоспутниковых ракет?

— В открытой печати обсуждались такие идеи, как механический захват спутника противника, с последующим его уводом на другую орбиту.

Но ближе к реальности, я считаю, все-таки физическое повреждение или уничтожение спутника. Либо перехват управления космического аппарата, что также вполне реализуемо. В этом случае взламывается канал управления спутником, и в его бортовой компьютер загружаются другие программы. В итоге прежние хозяева аппарата полностью теряют контроль над ним.

Можно, наконец, включить поблизости от спутника источник мощных помех сигналов, который не позволит космическому аппарату работать по прямому назначению — например, поддерживать связь с Землей. Такие системы, подозреваю, могут существовать уже сегодня.

«СП»: — По мнению ряда экспертов, Россия при необходимости может вывести из строя всю космическую группировку США, подорвав на орбите ядерный боезаряд. Значит ли это, что американская угроза в космосе преувеличена?

— Космическая группировка США объективно является крупнейшей в мире, и самой технологически продвинутой. Она используется американцами на полную катушку — как для дистанционного зондирования Земли, так и для обеспечения навигации, в том числе военной.

Такая группировка Россию не может не волновать. Наши военные — люди опытные и неглупые — ею всерьез озабочены, и среди специалистов я не слышал бравады по этому вопросу. Мол, подорвем ядерный боезаряд — и махом сметем все спутники с орбиты.

На деле, достаточно распылить на орбите условный вагон щебенки, и все орбитальные спутники будут превращены в мусор — в пыль. Но это палка о двух концах: таким варварским способом вы уничтожите и свои, и чужие объекты.

Ядерный взрыв в ближнем космосе — штука вообще непростая. Подобные испытания проводились в конце 1950-х и начале 1960-х годов сначала в США, а потом и в СССР. Если коротко, эти испытания привели к образованию временного — третьего — радиационного пояса Земли, который существовал около восьми лет.

На деле, подобные «упражнения» могут привести к долговременным и весьма неприятным последствиям, начиная с серьезного ухудшения связи в мире, и заканчивая локальными изменениями климата. И я очень сомневаюсь, что кто-то решится на подобные вещи. Если же подорвать на орбите что-то вроде фугасов, и заполнить пространство осколками, это сильнейшим образом засорит околоземной пространство, и сделает орбиту непригодной для использования.

«СП»: — Есть ли мирная польза от военного космоса, может ли он стать драйвером экономики России?

— Военная промышленность всегда была драйвером экономики, и военный космос здесь не исключение. Военные готовы платить за технологии, которые коммерчески не обоснованы, но часто имеют огромное значение для остальной промышленности. Думаю, в России военный космос способен держать на плаву и науку, и значительную часть экономики.

— США делают ставку на технологическое превосходство в вооружениях — это коренное свойство американской военной политики, — говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — И сейчас милитаризация космоса рассматривается многими западными экспертами как панацея, которая позволит НАТО обеспечить комфортный перевес сил, и в дальнейшем гарантировать глобальное лидерство.

Но особенность настоящего момента для США заключается в том, что в последние годы американцы упустили своих геополитических соперников — РФ и Китай. И эти соперники использовали стратегическую паузу, чтобы нарастить потенциал как раз в перспективных видах вооружений.

Именно поэтому американцы инициировали сейчас дискуссию вокруг старых договоров — Договору о космосе 1967 года (в докладе Национальной разведки США нас фактически обвиняют в нарушении этого договора), а также договору о РСМД 1987 года. Эта дискуссия позволяет американцам посмотреть, какой реальный потенциал имеется у каждой из сторон, и уже на этой основе принять конкретное решение.

Надо понимать: США любой договор расценивают, прежде всего, как инструмент. И если условия становятся для американцев невыгодными, они либо начинают говорить, что договор устарел, либо обвиняют другую сторону в несоблюдении его условий.

Но пока, я считаю, у Вашингтона нет уверенности, что, отказавшись от существующих договоров, он получит преференции. Это значит, перенос гонки вооружений в космос — для США вопрос по-прежнему открытый.

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