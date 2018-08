/Поглед.инфо/ Това заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган по време на Десетата годишна конференция на турските посланици, цитиран от АФП, "Гардиън", "Дейли сабах" и други медии.

Abdullah Bozkurt@abdbozkurt

Speaking to #Turkey ambassadors' conference TODAY, #Erdogan slammed the US president @realDonaldTrump AGAIN, saying Trump may be president but can't simply impose tariffs on Turkey, accused the US of backstabbing and shooting its partner in the foot with sanctions.

2:27 PM - Aug 13, 2018

Ердоган разкритикува американския лидер, подчертавайки, че Доналд Тръмп може да е президент, но не може просто така да налага мита на Турция. Той обвини САЩ, че се опитват да забият нож в гърба на Турция и са простреляли партньора си в крака с наложените санкции. Турският държавник обвини САЩ, че нарушават принципите на Световната търговска организация.

Ние трябва да се подготвим за още атаки, алармира турският лидер.

Той обяви, че разпространението на фалшиви новини за икономиката на Турция, което определи като "икономически терор", е "измяна". Турският лидер направи коментара във връзка с обвинения, че профили в социалните мрежи споделят подвеждаща информация за кризата.

ForexLive съобщава, че коментарът на Ердоган не е успял да окаже влияние върху пазарите, тъй като лирата продължава да регистрира рекордно дъно. За кратко 1 щатски долар се разменяше за 6,9 турски лири, но малко по-късно отново прекрачи границата от 7,0.

Според Реджеп Ердоган Турция е под икономическа обсада, отбелязвайки, че няма икономическа основа за движението на лирата, а по-скоро е свързано със заговор. Той увери, че скоро турската лира ще бъде стабилизирана на разумно ниво.

Няма да има оттегляне от икономическите политики на свободния пазар, добави Ердоган.

Турция е голяма и важна държава, чиято ос не може да бъде ограничена до един регион, убеден е президентът.

През миналата седмица американският лидер Доналд Тръмп удвои тарифите върху внос на стомана (50%) и алуминий (20%) от Турция. Мерките влизат в сила от днес.

Отношенията между двата натовски съюзника рязко се влошиха през последните седмици във връзка със задържането на американския пастор Андрю Брънсън в Турция и решението на Анкара да закупи противовъздушна система от Русия.

