/Поглед.инфо/ Съединените щати загубиха в Сирия. Това не е мнение на Кремълската пропаганда, а общоприет факт, за който много статии са написани в най-уважаваните западни медии. Това е много обидно за нашите западни партньори и те искат да извадят поне малко парче слава от победата над терористите в Сирия. Тези желания са разбираеми, но те са много трудни за прилагане на практика.

Най-лесно е на френския президент, неговата публика е непретенциозна, а сериозните световни лидери няма да губят време, за да опровергават по някакъв начин лъжите, които той разпространява сред своите избиратели. Макрон казва, че Франция, под негово ръководство, спечели в Сирия. Може би дори рейтингът му ще се покачи леко на този фон. Но това е Макрон, на кого той е необходим!? Още повече, че френското самохвалство е част от френския характер, нека да пиари пред своите - ние не се интересуваме от това.



Но с американските партньори всичко е по-сложно, защото те се нуждаят не само от PR, но и от истинско присъствие в Сирия. Това е съвсем друг въпрос, и поради това, руската дипломация е толкова чувствителна към изявлението на ръководителя на Пентагона Джеймс Матис, че САЩ са получили от обединените нации правото да разполагат свои войски на сирийска територия.



ТАСС цитира позицията на американското военно ведомство, "ООН по същество казва, че ние можем да преследваме [терористите]"Ислямска държава" и ние сме там [в Сирия], за да ги унищожим", - каза Матис по въпроса за това дали САЩ има законно основание за разполагане на техните войски на територията на арабската република.

/рус.ез./

Что мы видим в этой заявке на продолжение военного присутствия американских военных в Сирии? В этой заявке явно просматривается нежелание признавать свое поражение. У американцев сейчас очень неудобная ситуация - если признать, что с террористами уже практически покончено, то как-то оправдать американское присутствие в Сирии - нельзя. Если не признавать, что сирийская армия и российские ВКС успешно зачищают остатки террористических групп на сирийской территории, то возникает законный вопрос о том по какому праву по этой самой сирийской территории бегают американские военные. Вот и приходится, за неимением других вариантов, пороть очевидную чушь про то, что у Вашингтона есть какое-то право на военную интервенцию в Сирии, которое было получено от ООН. Кстати, Мэттис так и не уточнил, когда и как это право было якобы получено, что указывает на то, что он сам понимает насколько хлипкое обоснование он нашел для американских художеств на сирийской территории.



Я знаю, что у многих наших сограждан есть плохая привычка - они паникуют, когда американцы делают очередное заявление такого рода, хотя паниковать не стоит. Если бы в Вашингтоне были готовы к военному столкновению с Россией в Сирии, то они бы уже давно бомбили Дамаск. Если американцы пытаются спрятаться за фиговым листком превратно истолкованной резолюции ООН, это означает, что никакого столкновения скорее всего не будет. Мы же давно за ними наблюдаем, и они действует очень примитивно - если они могут безнаказанно кого-то бомбить, то они это делают и какого-то особого медийного или юридического прикрытия они не ищут. А вот если представители США что-то там говорят про ООН, значит, они понимают, что дела у них идут плохо.



Если смотреть на вещи реалистично, то предел их возможностей - это попробовать помочь своим марионеточным союзникам в Сирии закрепиться на тех территориях, которые они сейчас контролируют. Но даже если у них это получится, и тут не так уж важно, чем они будут прикрывать это издевательство над международным правом и здравым смыслом, то на стратегическом уровне не изменится ровным счетом ничего. Эту занозу из сирийской территории придется медленно и осторожно выдавливать, но общий результат сирийской кампании уже не изменится. Ассад - устоял, Россия сохранила базу на Средиземноморье, катарского газопровода в ЕС не будет, базы террористов в Сирии не будет, и халифата на Ближнем Востоке уже тоже точно не будет. Уже даже Саудовская Аравия потихоньку отходит от радикальной религиозной идеологии и ее обвиняют в "путинизации".



Что будут делать американцы в этой ситуации? Ну, во-первых, они скажут, что это они победили. 100%. В этом смысле они похожи на французов и еще неизвестно кто является более самовлюбленным нарциссом - Макрон или Трамп. Я бы на Трампа поставил. Он еще и в Вашингтоне парад по случаю победы в Сирии провести может. А что? Хорошее шоу, высокие рейтинги, реклама американского ВПК - все круто. А вот в самой Сирии, самое большее, чего они могут достигнуть, так это дать своим марионеткам из так называемой оппозиции чуть больше сил и уверенности на очередных переговорах в Женеве. Всё.



Рано или поздно сирийское правительство их дожмет, причем время в данном случае работает на нас и на Ассада. Каждый день - показывает сирийской оппозиции, что с американцами ловить нечего и лучше соглашаться на те компромиссы, которые им предлагают Москва и официальный Дамаск. Тем более, что пример того, как американцы кинули своих курдских союзников, был ну очень наглядным. Мы своих союзников не кидаем, а значит, с нами можно и нужно иметь дело. Вот и всё.



Американцы могут порадоваться лишь одному своему успеху - они действительно смогли вывести из Ракки несколько тысяч террористов, которые на них работали. Но это успех относительный. Как показывает история того же Бен Ладена, которого американцы поддерживали для борьбы с СССР, для американцев спасение и поддержка таких "союзников" всегда оборачивается трагедией.

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