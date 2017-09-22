/Поглед.инфо/ Вашингтон дава сигнали към Москва, че има готовност за "нов диалог"

Съединените щати са готови с нова стратегия за развитие на отношенията с Русия и са искат да установят "нов диалог Русия за Сирия". Това заяви в четвъртък, 21 септември, съветникът по националната сигурност на САЩ Хърбърт Макмастър.



В интервю за CNN Макмастър съобщи, че Белият дом има три цели. "Трябва да се изправим пред дестабилизиращото поведение на руските власти. Но искаме да избегнем конфликт с Русия, това е въоръжена ядрена държава. Искаме да определим областите на сътрудничество, където бихме могли да работим заедно с Русия въз основа на взаимни интереси ". Като пример, Макмастър посочи ситуацията в Сирия.



В действителност, това е отговор на САЩ на твърденията, направени от ръководителя на главното оперативно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация Сергей Рудский. Генералът обвини "американските разузнавателни служби", че са инициирали настъплението на «Джебхат ан-Нусра"* в зоната на де-ескалация, в провинция Идлиб. Поради това, 29 руски военни полицаи там са били блокирани, на които се е наложило да се измъкнат от обкръжението с бой.

/рус.ез./

Со своей стороны, американские военные 21 сентября также продемонстрировали готовность к сотрудничеству. Как заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон, ВС России и международная коалиция поддерживают три линии прямой телефонной связи для предотвращения инцидентов. «Военные должностные лица коалиции и России встретились лицом к лицу на этой неделе, чтобы гарантировать предотвращение случайных ударов или других возможных трений, отвлекающих внимание от разгрома „Исламского государства“», — сообщил Диллон. Он добавил, что военные двух стран обсуждают расширение зоны урегулирования конфликтов в районе реки Евфрат.

На деле, готовность Вашингтона налаживать «новый диалог» может привести к новому раунду торгов по Сирии в треугольнике США-РФ-Турция.

Штаты, совершенно очевидно, беспокоят успехи правительственных войск Башара Асада, которые при поддержке ВКС России продвигаются к востоку от Дейр-эз-Зора. Эти же успехи заставляют активизироваться Анкару. 22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Reuters заявил, что Россия и Турция совместно займутся обеспечением безопасности в зоне деэскалации в Идлибе.

«Согласно договоренностям, русские будут обеспечивать безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет делать это внутри провинции», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, «чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир». Это значит, тема Сирии станет основной во время переговоров Путина и Эрдогана, которые состоятся 28 сентября в Анкаре. Возможно, после этого к переговорам подключатся и США.

Какие результаты принесет «новый диалог» Вашингтона, что он означает для Сирии и РФ?

— Американцы вспоминают о диалоге всякий раз, когда мы добиваемся в Сирии военных успехов, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Цель Вашингтона понятна — сдержать нашу активность, сковать нас, втянуть в дискуссии, и тем самым не допустить достижения быстрой победы.

Поэтому, не отказываясь от переговоров, Москве не нужно никоим образом надеяться на договоренности с Вашингтоном. Необходимо, напротив, продолжать активно наступать — только так можно достигнуть реального прогресса.

Как показывает опыт трех лет в Сирии, как только мы начинали испытывать иллюзии по поводу возможного перемирия и налаживания политического диалога, мы теряли время и позволяли сирийской оппозиции восстановить силы и нанести новый удар по Асаду.

«СП»: — США заговорили о диалоге после провала вылазки в Идлибе. На что надеялись американцы, затевая ее?

— Если бы боевики «ан-Нусры», по наводке США, захватили наших военнослужащих, эти боевики начали бы торг. Они снимали бы на видео показательные казни, и требовали, чтобы мы вывели войска с сирийской территории.

Слава богу, наши военные проявили грамотность — ситуацию удалось нейтрализовать, и боевики потерпели поражение. Одновременно Москва предупредила американцев, чтобы их ставленники в Сирии, прежде всего курды, прекратили обстрелы правительственной сирийской армии, продвигающейся уже на левом берегу Евфрата.

США почувствовали, что проигрывают, и потому пытаются инициировать очередную дискуссию. Я сейчас опасаюсь одного: что американцы скажут «подождите, не наступайте, давайте установим разграничительные линии» — и наши радостно отдадут приказ остановиться.

«СП»: — Как в этой ситуации задействован Эрдоган, что стоит за его словами о совместном с РФ обеспечением безопасности в Идлибе?

— Все замирение вокруг Идлиба базировалось на том, что Турция взяла на себя обязательство контролировать там боевиков с тем, чтобы они не выходили за границу оговоренного района. Но они из района вышли — по указке американских спецслужб.

Значит, возникает вопрос: либо Турция не контролирует ситуацию в Идлибе, либо она подыгрывает США. Думаю, Путин на встрече потребует от Эрдогана разъяснений, и как турецкий лидер будет выкручиваться — не знаю.

Если Эрдоган не сможет гарантировать, что подобная ситуация не повторится, основной удар сирийско-российской армии обрушится уже на Идлиб.

Другой вопрос, который, я думаю, Путин обсудит с Эрдоганом — это ситуация с курдами. Курды продолжают вести линию на противостояние сирийской правительственной армии и Башару Асаду. Они вышли за пределы района своего традиционного проживания, и пытаются блокировать продвижение наших войск на левом берегу Евфрата.

По сути, курды превратились в ставленников США. Поэтому теперь, думаю, мы можем договариваться с Турцией по курдам более жестко. Возможно, мы дадим карт-бланш Анкаре на ввод турецких войск в определенные курдские районы, и даже поможем туркам, если нужно, авиационной поддержкой.

«СП»: — Если Москва не поддастся на уловки Вашингтона, и не остановит наступление, как будет развиваться ситуация?

— Я не исключаю, что Дональд Трамп может снова блефануть — нанести новые удары по войскам Башара Асада. И тут, я считаю, мы должны проявить твердость, и нанести в ответ массированный удар по проамериканской сирийской оппозиции. Уверен, это сделает США еще более сговорчивыми.

— Идея Штатов начать «новый диалог» — бесспорно, признание успехов России на сирийском фронте, — считает преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин. — Думаю, Вашингтон попытается выторговать для себя преимущества, которые позволят сохранить позиции США в регионе. Сейчас американцы, я считаю, прощупывают позиции Москвы. Если окажется, что ресурсов у РФ недостаточно, «новый диалог» состоится, и США, надо думать, позиции сохранят. Если же окажется, что у Москвы достаточно потенциала, чтобы добить исламских радикалов и успешно завершить сирийскую кампанию, диалог может окончится ничем.

Вместе с тем, надо понимать: если в Сирии будет разгромлено «Исламское государство"**, а вместе с ним «умеренные» группировки, числящиеся в союзниках Вашингтона, это будет означать крах американской политики на Ближнем Востоке.

Возможно, предлагая сейчас переговоры, Вашингтон де-факто пытается избежать такого сценария. Но насколько успешной будет такая тактика, напрямую зависит от готовности Москвы пойти на компромисс. Пойдет ли на него Кремль — вопрос открытый. Поскольку, как показывают последние события, в других областях Америка не собирается идти даже на малейшие уступки России.

Думаю, переговоры РФ с США возможны только в широком формате, который включает и антироссийские сани, и «дипломатическую войну» между Москвой и Вашингтоном. И если американцы на такой формат не согласятся, они рискуют остаться в Сирии ни с чем. И это будет ясным сигналом для всего мира, что США — больше не сверхдержава.

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* Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. В январе 2017 года «ан-Нусра» растворилась в коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам».

** «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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