/Поглед.инфо/ Доскоро САЩ се тревожеха за доставката на руски S-400 в Турция, сега недоволството на Пентагона предизвиква подобна сделка със Саудитска Арабия. Договорът със саудитците може да достигне 3 милиарда долара. В сравнение с гигантските оръжейни сделки, сключени от Рияд с Вашингтон, това не е толкова много - но американците наистина имат основание за безпокойство.

Официално САЩ са загрижени за плановете на Саудитска Арабия да закупят от Русия ЗРК С-400 «Триумф» поради това, че тези комплекси не са съвместими с американските системи.



"Подчертаваме важността на поддържането на оперативната съвместимост с американските и регионалните системи при възлагането на всякакви важни отбранителни системи, за да се осигури оперативна съвместимост срещу общите заплахи", заяви пресслужбата на Пентагона.

Също така се отбелязва, че Вашингтон и Рияд имат "значителни" и "трайни" отношения в сферата на сътрудничеството в областта на отбраната. В областта на търговията с военни продукти, включително.



Наскоро бе съобщено, че Съединените щати и Саудитска Арабия са се съгласили да закупят американски оръжия на стойност 100 милиарда долара. Вашингтон също беше загрижен за интереса на съюзниците от руската ракетна система за противовъздушна отбрана S-400. Но тогава ставаше въпрос за члена на НАТО Турция.

Наистина, в края на разговорите между президента Владимир Путин и саудитския крал Салман бин Абдул Азиз Ал Сауд е постигнато споразумение за придобиването от Рияд на зенитни ракетни системи С-400 "Триумф". Сделката възлиза на два милиарда долара само за С-400, а общият договор за доставка на руски оръжия на саудитците може да достигне три милиарда долара. Рияд иска да организира собствено производство на Калашников, да купи и локализира тежката огнехвъргачна система ТОС-1А, противотанкови ракети "Корнет-ЕМ" и автоматичен гранатомет АГС-30.

/рус.ез./

Параметры сделки будут определены на заседании межправительственной комиссии в конце октября, но, по ряду данных, Москва будет настаивать если уж не на стопроцентной предоплате, то как минимум на значительном авансе.

Дело в том, что Саудовская Аравия давно начала выходить на Россию с предложениями о покупке современных систем ПВО и – шире – с идеей о крупной оружейной сделке в принципе. Однако предложения саудитов были, скажем так, не совсем коммерческими.

Есть информация, что Эр-Рияд предлагал купить крупную партию С-400 за огромные деньги как бы в обмен на односторонний отказ России от соглашения с Ираном на поставку С-300. А это уже неприемлемое политическое условие. Поэтому российская сторона и настаивает на крупных авансах или полной предоплате – «чтобы не возникло никаких недоразумений».

При этом Саудовской Аравии придется встать в очередь, поскольку первым С-400 получит Китай (физически изделия начнут поступать туда после 2018 года), затем Турция (после 2019 года), и только затем (то есть примерно после 2020 года) Эр-Рияд. И многомиллиардные посулы саудитов должны подкрепляться реальными деньгами, российская сторона не хотела бы быть втянутой в обычную для Ближнего Востока игру в сладкие обещания и таинственные улыбки. Тем более что практически все утечки о готовящихся оружейных сделках между Эр-Риядом и Москвой исходили как раз с Аравийского полуострова.

В то же время Саудовская Аравия разумно проводит диверсификацию поставок вооружения, понимая, что Россия – важный игрок в регионе, и стопроцентная ориентация на американскую продукцию и американские стандарты с некоторых пор не самая прагматичная позиция.

Ревность США и американских оружейных производителей вполне понятна. Рынки, которые они еще совсем недавно считали своей полной вотчиной, неожиданно стали уплывать у них из-под носа.

Кроме того, американцев раздражает факт частичной локализации производства российских вооружений на территории королевства саудитов. Но и в этом вопросе в Москве возобладал прагматичный подход: локализация производства современных систем согласно меморандуму будет лишь частичной, а основные заказы лягут на российские мощности.

Нужно понимать, что армия Саудовской Аравии сейчас откровенно слаба, несмотря на огромные финансовые возможности бедуинского государства. Поэтому курс на полное перевооружение будет оставаться неизменным еще довольно долго. Так что в США в какой-то мере волнуются зря. На их век хватит.

Другое дело, что Эр-Рияд нуждается еще и в качественной военной подготовке своих солдат и офицеров. А по итогам сирийской кампании возник дополнительный спрос на российских инструкторов и методики подготовки. Покупка С-400 неизбежно потребует подготовки саудовских специалистов ПВО в российских учебных центрах. А там, может быть, и других военных специалистов.

В конечном счете именно перестройка саудовской армии на российскую систему организации и подготовки может оторвать ее от США гораздо сильнее, чем самые крупные и дорогостоящие контракты на поставку современного вооружения.

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