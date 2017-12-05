/Поглед.инфо/ Размерът на капитала на родителите няма да бъде повод за нови санкции то страна на Вашингтон

Новите антируски санкции на САЩ, безпрецедентни по своя мащаб, трябва да нанесат удар съвсем не по всички притежатели на едър капитал в Русия и техните семейства. Такова мнение се съдържа в една от официалните трактовки на закона за тези ограничителни мерки, която е подготвена с участието на влиятелни американски експерти. Един от авторите на препоръките, които вероятно ще бъдат разглеждани на висше ниво във Вашингтон към месец февруари, разказа на “НГ” (“Независимая газета”- бел.пр.) от какво действително трябва да се страхува руския елит.

Главният проблем на закон No 3364 “За противодействието срещу противниците на Америка чрез санкции” минал одобрение в палатите на Конгреса и президента на САЩ Доналд Тръмп, се състои в това как да бъдат определени тези високопоставени руснаци, които могат да засегнат ограничителните мерки. Както вече отбеляза “НГ” (виж бр. от 24.07.17), раздел No 241 на този документ предписва на министъра на финансите на САЩ по съгласуване с ръководителя на националното разузнаване и държавния секретар да представя редовен отворен отчет за олигарсите и полудържавните организации на РФ, в които трябва да бъде определено нивото на тяхната близост с Кремъл и установени източника на доходите им и мащаба на състоянието им. В него също така трябва да бъдат представени пълен списък на роднините на руския политически елит и техните активи.

Група експерти, близки до американския естаблишмънт, подготви свои препоръки, един от главните тезиси на които е, че големите богатства на руския елит не трябва да бъдат определящ фактор за “наказанието”. В числото на авторите на документа е и страши научният сътрудник на “Атлантическия съвет” Андерс Аслунд, който работеше като икономически съветник на руското правителство през 1991-1994 години и заслужилия член на “Атлантическия съвет” Даниел Фрид, заемал поста на координатор на санкционната политика на Държавния департамент през 2013-2017 години. “Нашата загриженост се състои в това, че не всички състоятелни руски бизнесмени трябва да бъдат подложени на санкции, а само онези, които пряко помагат на Кремъл при неговата незаконна дейност - заяви пред “НГ” Аслунд, коментирайки препоръките на експертната група. - Нашата цел е не да наказваме руските бизнесмени за това, че са бизнесмени, а да им предложим правилния стимул за да не се съгласяват на престъпно сътрудничество с Кремъл”.

При това събеседникът на “НГ” определи седем категории хора, които трябва да попаднат под натиска на американската санкционна машина. ”Първата група – това са големите предприемачи, които работят с Кремъл над агресивните действия зад граница – такива като управление на наемниците в Украйна и Сирия или прокарване на дезинформационна или кибервойна – счита аналитикът – Другата група е близкия кръг на Путин, идентифициран от Борис Немцов и Владимир Милов в техните многобройни отчети. Третата категория са техните деца, които са получили внушително богатство и високи ръководящи постове. Четвъртата група са личните приятели на Путин, които както става ясно благодарение на “панамското досие” или на руския “Форбс”, държат НЕГОВО значително богатство в ръцете си. Петата са едрите бизнесмени, които са спечелили добре от прекия бизнес с Кремъл, които владеят компании съвместно с приближените на Путин или онези бизнесмени, които служат за прикритие за кремълските лидери.

(рус.ез.)

К шестой категории россиян американский аналитик причисляет тех руководителей государственных предприятий, которые, по мнению американской стороны, получили свои посты благодаря близким отношениям с российским лидером и пользуются ими в собственных интересах. «Седьмой пункт – компании, которые принадлежат этим людям», – отметил Аслунд. – В целом это не такая серьезная задача, по крайней мере до тех пор, пока речь идет об относительно узком круге лиц». При этом собеседник «НГ» предполагает, что под санкционные меры подпадет далеко не вся «золотая молодежь», которая проживает за границей. «Закон не делает акцент на детях элиты, живущей за рубежом, – говорит Аслунд. – Мы предложили (обложить санкциями. – «НГ») таких детей, которые стали высокопоставленными руководителями и получили огромное богатство». В самих рекомендациях, данных экспертной группой, говорится, что крупнейшие российские чиновники, как правило, передают состояние своим детям (me: вообще-то это было одной из основных задач развала СССР).

Высшие эшелоны власти в России тем временем готовятся к экономическим последствиям применения нового санкционного пакета. «Это тревожные ожидания, потому что рассматриваются некоторые варианты последствий – прежде всего экономические, – заявил «НГ» политолог, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей, комментируя те настроения, которые царят в политической элите. – Политические последствия пока не вполне ясны, но к экономическим мы готовимся, могу точно сказать. С точки зрения властей, которые отвечают за экономическую стратегию, санкции в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут чрезмерно опасными, Россия сможет отреагировать на них нормально, без особых потерь, но в долгосрочной перспективе, конечно, все это нанесет колоссальный ущерб». Эксперт напомнил, что Кремль, по некоторым данным, уже отдал распоряжение чиновникам вернуть в Россию своих детей, проживающих за рубежом. «Кремль дал рекомендацию, которая носит характер приказа, что дети и члены семей должны вернуться. К бизнесменам это не относится, но к чиновникам – да», – сообщил Соловей.

Как сообщил «НГ» Андерс Аслунд, судьба рекомендаций, которые разработала группа американских экспертов, пока не определена (me: ну да, зато озвучена из всех утюгов). Исполнительная власть США никак не комментирует работу, которая должна вестись над обязательным отчетом Конгрессу. Вероятно, то, как Вашингтон намерен применить закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», будет известно только ближе к февралю – когда выходит срок по предоставлению отчета о российской элите и предполагаемых приближенных российского лидера. Пока есть все признаки того, что пакет санкций против России будет применен самым жестким образом – этого от Трампа требуют соратники по партии. Так, сенатор Линдси Грэм накануне заявил, что намерен добиваться от американского президента полного выполнения нового закона об ограничительных мерах. «Если вы этого не сделаете, то создадите проблему для себя», – пригрозил законодатель, обращаясь к президентской администрации.

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