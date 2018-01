/Поглед.инфо/ На 5 януари се състоя заседание на Съвета за сигурност на ООН за обсъждането на ситуацията в Иран. Високопоставен чиновник на ООН заяви, че въпреки прекратяването на антиправителствените протести в Ислямската Република, ООН ще продължава да следи ситуацията и да взаимодейства с иранските власти за мирно решаване на законните проблеми на населението.

The New York Times нарече това заседание на Съвета за сигурност на ООН „дипломатически театър“, устроен от Белия дом за да „предизвика мускулест международен отговор“ на действията на правителството при пресичане на безредиците. Но този замисъл, отбелязва The New York Times се провали. Американската позиция не беше подкрепена не само от нейните опоненти – Русия и Китай, но и от такъв близък съюзник на САЩ като Франция. Френският представител в ООН Франсуа Делатре призова да се отнесем с внимание към всеки опит да бъде използвана кризата в Иран за едностранни интереси.

Постоянният представител на РФ в ООН Василий Небезня нарече истинската причина за свикването на Съвета за сигурност на ООН не стремеж за защита на интересите на жителите на Иран, а завоалиран опит да се използва текущия момент за подкопаване на ядрената сделка с Техеран. Русия не е съгласна с това, САЩ да злоупотребяват с площадката на Съвета за сигурност и да подкопават неговия авторитет като главен орган, отговарящ за подкрепата на международния мир. „За всички е очевидно, че избраната днес тема не се свързва с уставните прерогативи на Съвета за сигурност“, - заяви Василий Небезня.

Иран също посочи, че неговите вътрешни работи излизат извън пълномощията на Съвета за сигурност на ООН. Техеран осъди опита на Вашингтон да използва световната организация за натиск срещу ислямския режим. САЩ „загубиха всякаква морална, политическа и юридическа власт и авторитет в очите на целия свят“, заяви на заседанието представителят на Иран в ООН Голам Али Хошру. „За съжаление, въпреки съпротивата от страна на някои членове, Съветът за сигурност позволи на САЩ да използват тази площадка за свои цели и да се проведе заседание, излизащо извън рамките на пълномощията на дадения орган. Това е пример, че Съвета за сигурност не изпълнява реалните си функции“, - отбеляза иранският дипломат.

Голам Али Хошру докладва на Съвета за сигурност, че неговото правителство има „убедителни доказателства“, че протестите в Иран са „ясно насочени от указания извън граница“. Но в Съвета за сигурност не чуха иранския дипломат, а представителя на САЩ Ники Хейли отмина с мълчание издигнатите от Иран обвинения за причастност на ЦРУ към организирането на безредиците в Ислямска Република Иран.

Превод: Магдалена Желязкова

