/Поглед.инфо/ САЩ заявиха за готовността си да нанесат ракетен удар по Русия.

Цитат:

„Посланикът на САЩ в НАТО Кей Бейли Хатчисън заяви, че САЩ могат да нанесат удар по Русия, ако разработката на системи със среден радиус на действие продължи, пише Reuters. Отбелязва се, че Москва винаги е отричала самия факт на провеждане на такива разработки, но САЩ считат, че такова оръжие ще се появи у Русия в най-близко време.

По думите на посланика на САЩ в НАТО, Русия трябва да спре разработката на тайни системи крилати ракети. В противен случай Съединените щати могат да унищожат такива въоръжения още преди те да бъдат разгърнати“.

Отначало не повярвах, реших, че е фейк.

Обаче не, в оригинала на Ройтерс е същото

U.S. would destroy banned Russian warheads if necessary: NATO envoy

Цитат:

U.S. ambassador to NATO Kay Bailey Hutchison said Washington remained committed to a diplomat solution but was prepared to consider a military strike if Russian development of the medium-range system continued.

Седемдесет годишната кокошка остаря и съвсем си е загубила мозъка.

Мамка им, и на поста посланик в НАТО има такива изкуфели, къде повече.

Превод: М.Желязкова

