/Поглед.инфо/ Трудно е да си представим, че Саудитска Арабия може да иизпитва "оръжеен глад". Финансовото му състояние позволява удовлетворяването на всякакви капризи. Независимо от това саудитският крал лети в Русия, където, между другото, се подписва договор за доставка на оръжие в размер на три милиарда долара. Нека се опитаме да разберем какво показва самият факт от такава сделка.

Ясно е, че за едно царство, което отдавна е живяло на британско, а след това и на американско оръжие, да остави три милиарда долара за руски доставки е жест по-скоро символичен. Какво не може да се каже за нашия отбранително-промишлен комплекс, за който тези пари са значителна помощ. Така че зад сделката трябва преди всичко да се види геополитическия й аспект.

Саудитците разбират, че американците ги използват изключително в собствените си интереси, правейки Кралство Саудитска Арабия техен представител в Близкия Изток и насъсквайки ги към Иран, после към Сирия, а след това към Йемен. И на крал Салман му се иска да бъде малко независим. И саудитският елит също. Същевременно напълно съзнаваме, че всичките им огромни петродолари се съхраняват в американски банки. Американците многократно са доказали, че след нападението на небостъргачите в Ню Йорк, както и по-късно, че може веднага да им замразят сметките, веднага след като саудитците се опитат да играят на независимост в политиката, или на нефтения пазар. Щатите бързо ще ви напомнят кой е шефът в къщата и кой е момчето за поръчки.

/рус.ез./

Когда Россия была подручной Вашингтона, саудовцы относились к нам как к такому же холопу, что и они, разве что рангом пониже, победнее. Сейчас ситуация изменилась. Россия становится ведущим игроком на Большом Ближнем Востоке, причем она не идет туда за какими-то материальными интересами, она даже готова жертвовать своими людьми ради стабилизации в этом огромном регионе. С другой стороны, саудиты видят нынешнее сближение Ирана с Россией да и Турция все больше смотрит в нашу сторону. И будучи в состоянии полувойны с Тегераном, находясь в непростых отношениях с Анкарой, Эр-Рияд начинает просчитывать: если завтра, не приведи господь, возникнет вооруженная конфликтная ситуация с Ираном, королевству наверняка будет нанесено серьезное поражение. Даже в войне против Йемена КСА ничего толком показать не может: есть наемная армия, инструкторы из США, новейшее американское же оружие, но все это не работает. Во всяком случае не так эффективно, как российская военная машина, что наглядно показала Сирия. Плюс нефтяные дела – снижение квот на добычу, когда саудиты прекрасно понимают, что американцы искусственно занижают мировые цены ради продвижения собственных сланцевых углеводородов.

В такой ситуации России необходимо правильно выстраивать свою внешнюю политику, и пока все делается грамотно. Главное – мы не натравливаем государства друг на друга, что выгодно отличает нас от Штатов, повсеместно использующих старый британский лозунг «Разделяй и властвуй».

С другой стороны, давайте посмотрим, какое именно оружие хотят приобрести у России саудиты, и разберемся, для каких целей. Эр-Рияд формирует и ориентирует свои вооруженные силы в первую очередь на противостояние с Тегераном. И если мы поставляем Ирану системы С-300, то саудовское руководство, убедившись в ходе йеменского конфликта в несостоятельности имеющихся комплексов ПВО, хочет приобрести уже следующее поколение российского оружия, помощнее и посовременнее. Главное, чтобы было лучше, чем у Тегерана.

Иранцы очень даже неплохо показали себя в Сирии при проведении наземных операций, сухопутные войска у них хорошо оснащены и прекрасно обучены. Потому встал вопрос и о закупках РСЗО, об огнеметных системах – Эр-Рияд должен что-то противопоставлять противнику и на земле. Ситуация между странами весьма напряженная. Пока это проявляется главным образом на территории Йемена, который хотят контролировать и иранцы, и саудовцы. И разрыв дипломатических отношений – шаг как раз к войне, а не к миру. Поэтому любой конфликт чреват эскалацией. Наверняка король Саудовской Аравии отдает себе в этом отчет. А в такой ситуации на кого надеяться? На американцев? Да случись подобное, в Вашингтоне будут всю ночь плясать от радости, что персы и арабы бьют друг дружку. Россия же может оказать стабилизирующее воздействие, находясь в хороших отношениях и с Эр-Риядом, и с Тегераном, которого саудовцы, скажем откровенно, реально боятся. И не зря – в военном отношении Иран сейчас гораздо сильнее, несмотря на весьма современный и мощный арсенал Саудовской Аравии. Потому и приехал король Салман в Москву в первую очередь не за оружием, а за безопасностью своей страны.

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