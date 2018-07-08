/Поглед.инфо/ Вече сме свикнали, че публичната политика, особено западната, в най-добрия случай обсъжда само симптоматиката на проблемите, премълчавайки основните причини и ускореното разгръщане на процеси, които може да се характеризират като крах на многовековния западен проект за глобализация; на финансовия и морален банкрут на Запада.

Но това премълчаване не означава липсата на реална мисъл; означава само, че на публиката тези проблеми се предоставят дозирано. И понякога все нещо изплува наяве.

Ето, например, публикуваният интересен документ The post-growth challenge на Тим Джексън. Много информативен, ако пренебрегвате "зелената подправка". В продължение на години той е съветник на британските правителства и на ООН по различни въпроси. И този документ беше представен от Министерството на отбраната на Великобритания като част от анализа на "глобалните стратегически тенденции". Между другото, военните все по-често се интересуват от икономиката, което, само по себе си, е характерно.

Графиките показват тенденции, които са неуловими за простото око и могат да разтревожат само специалистите. А ето и цитати от публикацията:

Създаването на евтини пари (чрез ниски ставки и количествени облегчения) не разрешават проблемите; те само стимулират спекулативната дейност, водят до инфлация на цените на активите и увеличаване на неравенството.

Раждането и крахът на американската мечта: графиката показва как доходите на най-бедните и най-богатите варират между 1946 и 1980 г. и от 1980 г. до 2016 г. Забелязвате ли някаква разлика?

Усилията да се поддържа скоростта на колата, когато е изчерпано горивото, само по себе си е проблем. Изходът може да се намери само в съвършено нов икономически модел.

(рус.ез.)

Советник правительства Британии: 'Крах 2008 был лишь жалким началом эпохи стагнации и уныния'

Мы уже привыкли, что публичные политики, особенно западные, выступают лишь в качестве скоморохов-петросянов, обсуждая, в лучшем случае, лишь симптоматику проблем, и замалчивая корневые причины и развивающийся с ускорением процесс, который можно охарактеризовать как крах многовекового западного проекта глобализации, финансовое и моральное банкротство запада.

Но это замалчивание не означает отсутствие реальной мысли, это лишь значит, что на публику эти вопросы выносят дозированно. Иногда все же кое-что прорывается наружу.

Вот, например, опубликован любопытный документ "The post-growth challenge" за подписью Тима Джексона. Весьма информативный, если игнорировать "зеленую приправу". Он много лет консультирует правительство Британии и ООН по различным вопросам. А данный документ был представлен министерству обороны Британии в рамках проведения анализа "Глобальные стратегические тренды". Кстати то, что военные очень сильно начинают интересоваться экономикой - само по себе характерно.

Некоторые цитаты:

...Медленное восстановление после финансового кризиса, оживило дискуссию о "вековом застое", особенно - в развитых странах. Пришло время серьезно рассмотреть сценарий, что низкие темпы роста, возникшие после финансового кризиса, это "новая норма", и рассмотреть внимательно последствия, которые это повлечет...

В последние десятилетия погоня за постоянным экономическим ростом стала неотъемлемым свойством глобальной экономики. Но после кризиса 2008 года реализуемость постоянного роста стала вызывать все больше сомнений и, возможно, низкие, а то и отрицательные темпы роста пришли к нам надолго.

Создание дешевых денег (через низкие ставки и QE) не решило эту проблему - они лишь подстегнуло спекулятивные активности, привело к инфляции цен на активы и росту неравенства:

Рождение и крах американской мечты - на графике показано как менялись доходы самых бедных и богатых в период с 1946 и 1980 и с 1980 по 2016. Замечаете некоторую разницу? :-)

Глобальный ВВП вырос на 5.5% в 1966 и лишь на 2.5% в 2016. Пик роста глобального ВВП пришелся на 1973 год - забавно, что это был как раз год первого нефтяного кризиса, когда цены на нефть выросли многократно за несколько лет:

Цены на нефть после очистки от инфляции в привязке к кризисам и крахам, которыми сопровождались скачки цен

Динамика ВВП (на душу населения) в странах OECD

Динамика производительности труда в странах OECD

Деградация ВВП шла медленнее деградации производительности труда за счет того, что большая доля населения начала работать (примечание alexsword: например, женщины теперь не воспитывают детей, а вкалывают, что, вероятно, внесло свой вклад в деградацию демографии), а также работают все больше часов в неделю. Это помогло замедлить деградацию динамики ВВП.

А вот как выглядел энергетический возврат на инвестиции (EROEI) в эти годы на примере Канады:

Аналогичные исследования для США говорят о росте EROI c 16 в 1920 до 30 в 1970 после чего началась деградация до 10 в 2010. Многие исследователи считают, что это внесло свой вклад в деградацию динамики производительности труда...

Увлекательное - и тревожное - утверждение состоит в том, что пик роста в 1960 был возможен лишь на базе гигантских запасов ископаемого топлива и их хищного разграбления. То есть то, что будет недоступно в эру количественной ресурсной деградации. Низкие (и падающие) темпы экономического роста вполне могут стать новой нормой...

Глобальный рост ВВП, вероятно, прекратится через 60 лет, но для стран OECD это произойдет гораздо раньше - в расчете на душу населения, при сохранении текущих трендов, рост ВВП испарится менее чем через 10 лет...

Когда социальные инвестиции не оправдывают ожидания, электорат склонен наказывать своих правителей. Сочетание деградации роста и жесткие реформы приведут к социальным и политическим потрясениям. В корне этих потрясений будет именно крах парадигмы вечного роста.

Попытка сохранить скорость машины, когда у машины закончилось топливо - сама по себе проблема. Выход может быть найден только в совершенно новой экономической модели.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели