/Поглед.инфо/ Американски чиновници от бившата администрация, които изиграха важна роля за сключване през 2015 г. на споразумение за ядрената програма на Иран, разкритикуваха решението на президента Доналд Тръмп да го анулира. Не само Руската федерация и Китай, но и западните съюзници на САЩ се противопоставят на това намерение на американския президент.

Френският президент Емануел Макрон настоятелно съветва САЩ да не се оттеглят от споразумението по иранската ядрена програма. Германският външен министър Зигмар Габриел заяви, че "е крайно важно Европа да съхрани единството си по този въпрос", а британският му колега Борис Джонсън нарече документа "ключово споразумение, което позволява да се неутрализира иранската ядрена заплаха".

(рус.ез.)

В войне Трампа с Ираном союзники США переходят на сторону России и Китая

Бывшие американские чиновники, сыгравшие важную роль в заключении соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году, выступили с критикой решения президента Дональда Трампа аннулировать это важнейшее соглашение, заявив, что такой шаг приведет к изоляции США на международной арене.

Несмотря на предупреждения Ирана, а также просьбы Китая, Франции, Германии, России и Соединенного Королевства, в пятницу, 13 октября, Трамп объявил о том, что он отказывается поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный этими странами при администрации президента Барака Обамы. Трамп заявил, что Иран нарушил условия этого соглашения, однако лидеры других стран, а также представители ООН и Госдепартамента считают, что это не так. По словам экспертов, такая стратегия может существенно ухудшить позицию США в международном сообществе и даже среди их ближайших союзников.

«Если США выйдут из этого соглашения и попытаются ввести санкции, нет никаких причин полагать, что Европа это поддержит», — отметил Бен Роудз (Ben Rhodes), бывший заместитель советника по вопросам национальной безопасности при администрации Обамы, в пятницу, 13 октября.

«Трамп пытается опустить другие страны на уровень своей политики, но у других стран нет причин поддерживать это, — добавил он. — Все, что он делает сейчас, — это отдаляет США от их самых близких союзников».

Согласно закону о пересмотре условий соглашения по иранской ядерной программе, принятому Конгрессом в мае 2015 года, президент должен подтверждать факт выполнения Ираном условий СВПД, каждые 90 дней. Хотя администрация Трампа еще не представила доказательства того, что Иран нарушил условия соглашения, в рамках которого Иран должен был существенно сократить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций, она обвинила Тегеран в нарушении «духа соглашения» посредством проведения испытаний баллистических ракет и посредством поддержки преимущественно шиитских мусульманских движений по всему Ближнему Востоку.

По словам Роудза, отказ Трампа подтвердить выполнение соглашения Ираном, в результате чего у Конгресса теперь есть 60 дней для принятия решения о введении дополнительных санкций против Ирана, угрожает провалом этого соглашения и в конечном итоге открывает перед Ираном новые возможности для приобретения ядерного оружия — то есть готовит почву для еще одного потенциально военного конфликта на Ближнем Востоке.

Другие страны, подписавшие это соглашение, тоже выступили с критикой решения Трампа. В четверг, 12 октября, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что «крайне важно, чтобы Европа сохранила единство в этом вопросе», а его британский коллега Борис Джонсон назвал этот документ «ключевым соглашением, позволившим нейтрализовать иранскую ядерную угрозу». Президент Франции Эммануэль Макрон тоже настойчиво посоветовал США не выходить из соглашения, как Вашингтон уже сделал в июне с Парижским соглашением по климату.

Традиционные геополитические противники США, которые в 2015 году присоединились к Западу, продемонстрировав солидарность с ним, тоже высказались против решения Трампа. Как передает информационное агентство ТАСС, на этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону (Rex Tillerson), что «Тегеран придерживается всех своих обязательств по СВПД и подчеркнул необходимость соблюдения этого документа остальными его соавторами».

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) заявил в пятницу, 13 октября, что СВПД «сыграл ключевую роль в поддержании международного режима нераспространения ядерного оружия, а также в обеспечении мира и стабильности ближневосточного региона» и что Пекин надеется, что все стороны «продолжат придерживаться и соблюдать условия» этого соглашения.

Бывший заместитель госсекретаря в Госдепартаменте Венди Шерман (Wendy Sherman) считает, что такое решение Трампа может превратить Европу в «клин» между односторонними интересами Трампа и интересами Ирана, Китая и России, которые уже предприняли серьезные шаги для того, чтобы лишить США ведущих позиций на Ближнем Востоке. Хотя союзники США в Европе выступали с решительной критикой некоторых аспектов внешней политики Ирана, по словам Шерман, нежелание Трампа решать эти проблемы в рамках подписанного соглашения ставит под угрозу дипломатический авторитет США.

«Мы ослабим наши позиции и сами себя изолируем», — сказала Шерман.

«Это ставит под угрозу наши отношения с другими странами, нашу добросовестность, нашу репутацию, — добавила она. — Это крайне безрассудный шаг со стороны президента».

Роберт Молли (Robert Malley), бывший старший советник президента и координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива, отметил, что единственный способ добиться дальнейших уступок от Ирана — это взаимодействовать с Тегераном на дипломатическом уровне, а не отказываться от выполнения существующих обязательств. По его словам, он боится, что стремление Трампа аннулировать соглашение, несмотря на готовность Ирана выполнять его условия и на поддержку этого соглашения со стороны команды Трампа, приведет к тому, что президент США потеряет то влияние над Тегераном, которое Вашингтону удалось обрести.

«Мы не могли изменить поведение Ирана в регионе, мы не могли изменить поведение Ирана в ядерной сфере вплоть до 2015 года, когда было подписано это соглашение, которое теперь без каких-либо на то причин администрация США ставит под сомнение», — отметил Молли.

«Перед нами администрация, которая изо всех сил пытается найти рациональные объяснения решению президента США», — добавил он.

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