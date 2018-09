/Поглед.инфо/ Сенатор Линдзи Греъм смята, че публикацията на анонимната статия в The New York Times за професионалните качества на Тръмп говори, че критиците на президента се опитват да изработят „нова линия на атака“ срещу американския лидер, пише The Washington Examiner. Според политика, подобна смяна на акцента с голяма вероятност показва, че разследването на специалния прокурор Робърт Мюлер не е успяло да открие никакви доказателства за „сговор“ между Тръмп и Русия.

В петък сенатор Линдзи Греъм предположи, че анонимният автор на статия в The New York Times за равнището на компетентността на президента Тръмп се опитва да изработи „нова линия на атака“ срещу американския лидер в случай, че разследването на специалния прокурор Робърт Мюлер не намери никакви улики за „сговор“ с Русия, пише The Washington Examiner.

Два дни след публикуването на статията за авторството на неизвестния високопоставен чиновник на администрацията, Греъм заяви, че непрекъснатото осветявате на тази тема доказва, че медиите и критиците на президента се опитват да създадат нова информационна парадигма за Тръмп.

„Тази колонка за личността на президента, в която се твърди, че той не е способен да изпълнява добре своята работа без надзор, говори много за разследването на Мюлер. За мен това е сигнал, че няма никакви доказателства по отношение на сътрудничеството с руснаците по време на предизборната надпревара и следващата линия на атака ще бъде версията, че този човек не е способен да изпълнява своите задължения“, отбеляза сенаторът от щата Южна Каролина.

От момента на публикуването на статията няколко членове на правителството на Тръмп излязоха със заявления, в които опровергаха своята роля в нея, а също така нарекоха автора „подлец“ и „страхливец“. Самият президент призова вестника да разкрие личността на автора „заради националната сигурност“, а също така обвини неизвестния в „измяна“.

Въпреки това петъчното заявление на Греъм е първият случай, когато съюзник на Тръмп от Републиканската партия свърза колонката в The New York Times с настоящото федерално разследване на „руската намеса“ на изборите.

„Да имам предвид именно това, че всичко това прилича на смяна на ъгъла на атаката срещу президента“, подчерта Греъм.

„Ето какво, според мен, ще последва: струва ми се, че в доклада на Мюлер, ние няма да намерим абсолютно никакви доказателства за сговор между президента и руснаците, а новата линия на атака ще бъде изградена според тази статия“, продължи той.

Сенаторът също се отнесе с подозрение към това, че тази колонка е била публикувана примерно по същото време, когато се появяват съобщенията, че Мюлер и неговият екип са готови да приемат писмени показания от Тръмп вместо да се организира лична беседа.

„Ако тази статия се вземе и си спомним, че Мюлер е готов да приеме писмени показания за сговора, това ми говори, макар и може и да греша, че разследването на Мюлер не е намерило нищо за наговаряне“, обобщи Греъм.

Превод: Поглед.инфо

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели