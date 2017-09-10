/Поглед.инфо/ Тези дни се проведе семинар на група от изявени неортодоксални учени от Русия и Запада. Темата бе: "Какво ще последва след либералния световен ред?” Русия бе обвинена, че е разрушила световния либерален световен ред. Но това е въпиюща неправда. След войната имаше две световни системи. Едната бе либерално-демократична и капиталистическа, водена от Съединените щати. Втората - социалистическа, водена от СССР. Русия разруши втората, но не и първата. Разпадането на равновесието с течение на времето способства за ерозията и на първата система.

Но що за световен порядък бе "либералния световен ред"? Това бе краткотрайна хегемония на САЩ и Запада. В нея нямаше нищо либерално, тоест свободно. Трябваше да се изпълнява волята на Запада, а несъгласието се наказваше със сила, така че светът да бъде управляван и да живее само според западния политически модел, да приема западните ценности. Западът си присвои правото да говори от името на "международната общност". Ако това е свобода, тогава какво е робство?

(рус. ез.)

Сергей Караганов: Будущий международный порядок может оказаться лучше многих прежних

На днях выступил на семинаре группы ярких и неортодоксальных ученых из России и Запада. Тема моего выступления: "Что после "либерального мирового порядка?". Думаю, тема интересна и для широкого читателя. Начну с очевидного.

Россию обвиняют в том, что она - разрушитель послевоенного либерального мирового порядка. Это многоэтажная неправда. После войны существовало два мировых порядка. Один - либерально-демократический и капиталистический, ведомый США. Второй - социалистический, ведомый СССР. Россия стала лидером разрушения второго, но никак не первого. Хотя уход противовеса со временем начал способствовать подрыву и первого. После развала СССР на короткий момент был объявлен "либеральный мировой порядок", к разрушению которого Россия действительно приложила руку - самостоятельностью, действиями на Украине и в Сирии. И правильно сделала.

Но что это был за "либеральный мировой порядок"? Это была кратковременная гегемония США и Запада. И в ней не было ничего либерального, то есть свободного. Утверждалось, а несогласным навязывалось силой, что мир должен управляться и жить только по западному политическому образцу, принимая западные ценности. Запад присвоил себе право говорить от "международного сообщества". Если это свобода, то что такое неволя? В двадцатом веке схожую же доктрину проповедовал мировой коммунизм. До того полузаброшенное ныне на Западе христианство пытались навязать крестоносцы, колонизаторы. Естественно, при этом грабили.

И уже совсем это был не "порядок". Скорее, закон джунглей в худшем исполнении. Самым злостным образом нарушались международное право, нормальные нормы межгосударственного общежития. В 1991 г. Германия, а затем и ЕС признали независимость откалывавшихся от Югославии Хорватии и Словении. Это одностороннее признание полностью противоречило международному праву и послужило одним из главных спусковых крючков, толкнувших к гражданской войне в Югославии. В 1999 году НАТО 78 суток бомбила беззащитные остатки этой страны. Была признана независимость отторгнутого Косово, где даже не удосужились провести референдум об отделении. В 2003 г. большинство стран НАТО под сфальсифицированным предлогом вторглись в Ирак. Были убиты сотни тысяч людей и дестабилизирован на десятилетия целый регион.

2009 г. - агрессия в Ливии, повергшая и эту страну в хаос, от которого она уже многие годы не может оправиться.

А по дороге - многочисленные случаи поддержки и провоцирования "цветных революций". В большинстве случаев и они вели к хаосу и страданию народов. Последний пример - Украина. В Европе "либеральный мировой порядок" пытались закрепить бесконечным расширением западных союзов, особенно НАТО, который, продолжись он еще немного на территории, которые в России считали жизненно важными для ее безопасности и выживания, неизбежно привел бы, как предупреждали, к большой войне в Европе.

Наиболее вопиющие безобразия пришлись на период, когда российская слабость уменьшила сдерживающую роль ее ядерного потенциала. С Россией перестали считаться и пустились во все тяжкие. Ныне ситуация изменилась. Спровоцировав кризис на Украине, дальше идти не решились, быстро поняв, что у новой России появилась способность "доминирования в эскалации", то есть, когда она будет поднимать ставки, Запад неизбежно проиграет.

Попытка установить западную гегемонию была обречена даже без активных действий России, остановившей на Украине экспансию западных союзов, или в Сирии - череду "цветных" смен законных правительств.

Эти действия лишь сделали более выпуклыми (и поэтому вызвали особую досаду) объективный процесс утраты Западом доминирующих позиций в мировой политической и экономической системе, которые он занимал последние 500 лет.

Причин немало. Укажу на самую глубокую, насколько я знаю, до сих пор почти никогда не называвшуюся.

Господство Европы и Запада основывалось в первую очередь на его военном превосходстве, достигнутом как раз где-то в XVI столетии. Используя это превосходство, европейцы повели свою глобальную колониальную и неоколониальную экспансию, попутно навязывая христианство, свои политические порядки и свободную торговлю, которая была выгодна в первую очередь тем, кто предлагал или навязывал ее правила. Наиболее яркий эпизод такого навязывания - "открытие" в ХIX веке Китая под жерлами пушек для опиумной торговли из тогда английской Индии. За опиум европейцы получали шелк, фарфор, другие товары. В опиумном тумане гибли миллионы китайцев.

Когда Англия, долгие столетия господствовавшая на морях, уступила лидерство США, именно они подхватили лидерство в продвижении "свободной торговли", правила которой они писали, опираясь не только на свою экономическую мощь, но и военное превосходство в несоциалистическом мире. Когда СССР рухнул, казалось, что глобальный экономический либеральный порядок распространится на весь мир, наступит прекрасный для Запада конец истории.

Главная причина крушения этой иллюзии - выход на поверхность до того подспудной тенденции - разрушения фундамента прежнего либерального глобального экономического порядка - военного превосходства.

Взаимное ядерное сдерживание России и США, а теперь уже и Китая, Индии, Пакистана, Израиля, Франции, Великобритании вкупе с другими факторами делает большие войны почти невозможными, угрожающими концом человечества.

В том числе и войны против лидеров нового мира - недавних колоний или полуколоний. За ними, за кем незримо, а за Китаем - вполне осязаемо, стоят не только собственные ядерные арсеналы, но и мощнейшая ядерная и военная держава - Россия. Если бы не ядерный фактор, им бы просто не дали подняться.

Фундамент разрушен. Приходится соревноваться на более высоких политических и экономических уровнях. А на них у новых появляется все больше конкурентных преимуществ. Европа очевидно проигрывает в конкурентной борьбе. Начали проигрывать и США. Во многом отсюда и феномен Трампа. Силы, стоящие за ним, хотят выскочить из созданной их собственной страной системы, поскольку она стала не столь выгодной, как прежде. Отсюда же - политизация экономических отношений, попытки мешать созданию позитивной экономической взаимозависимости в Европе, образуемой за счет поставок российского газа и встречных закупок товаров из Европы. Отсюда же санкции как новая норма западной политики.

Сейчас мир проходит через веселый и страшный период крушения сразу трех мировых порядков.

На издыхании система двухблоковой конфронтации, которую пытаются, пока без особого успеха, возродить в Европе и создать по восточному периметру Китая. Умирает в конвульсиях "либеральный мировой порядок" 1990-х - начала 2000-х. Под угрозой и либеральный мировой экономический порядок, который стал не устраивать его главных создателей. Хотя от него не хотят отказываться большинство других мировых игроков. Он им выгоден.

Будущее, как и всегда, непредсказуемо. Но решусь предугадать, каким оно может быть лет через 15. Если, разумеется, нынешние конвульсии не свалят мир в глобальную ядерную катастрофу.

Изменятся не только технологии, о чем любят говорить все. Изменится и военно-политический фундамент, на котором будет базироваться новый мировой порядок. Северная Корея вполне предсказуемо на наших глазах получает ядерный статус. Иначе и быть не могло после того, как разгромили Ирак и Ливию, отказавшихся от ядерных программ. Через несколько лет почти неизбежно такой статус захотят получить и, скорее всего, получат Южная Корея и Япония. Не только из-за северокорейского фактора и объективного ослабления надежности американского союзника, но и для компенсации растущей мощи Китая. Если не прекратится бесконечная политика угроз и давления на Иран, рано или поздно ядерным оружием обзаведется и он. В дополнение к ядерному весьма вероятно появится, если уже не появился, еще один мощнейший военно-политический фактор - обладание рядом государств кибероружием, способным наносить ущерб, сходный с применением ядерного оружия - разрушать общества.

Можно заламывать руки, заявляя, что такого не должно быть. Скорее всего будет, в том числе из-за ошибок, которые были допущены, когда ядерные державы нападали на отказавшихся от ядерного оружия.

Но можно посмотреть на эту новую реальность и с другой стороны. История последних 70 лет - это в том числе и история распространения ядерного оружия. Сначала США, потом СССР, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан. Теперь Северная Корея. Человечество выжило. В том числе, и даже в первую очередь, потому, что взаимное ядерное сдерживание удерживало его от повторения привычных для его истории самоубийственных войн. Позволю себе метафору не из сферы геостратегического анализа: видимо, Всевышний, ужаснувшись тем, что творят его создания, развязавшие две мировые войны за одно поколение, вручил человечеству оружие Армагеддона, чтобы удержать его от окончательного самоуничтожения.

Если кибероружие действительно столь смертоносно, как многие подозревают, оно опять же через период нестабильности и страхов может укрепить взаимное многостороннее сдерживание. И тогда человечество продолжит движение к новому мировому порядку.

От либерализма во внешнеэкономических связях большинство отказываться не хочет. Не случайно сейчас, когда США вышли из создававшегося по их инициативе Тихоокеанского торгового партнерства (ТТП), его пытаются воссоздать без них.

Этот мировой порядок будет гораздо более свободным, чем нынешний, уже гораздо более свободный, чем многие прежние. Уже сейчас навязывание политических систем, культурных и человеческих ценностей становится все труднее. От чего на Западе многие и заламывают руки.

Дорога будет опасной и долгой. Лет на 15. Лучше новую модель мироустройства начинать строить с предложенного Россией и поддержанного Китаем партнерства Большой Евразии, включающего Европу. И с совпадающего с ним китайского Одного пояса - Одного пути, поддержанного Россией. В старой Атлантике нового, похоже, не зародится.

Остро необходимо как можно скорее начинать серьезный разговор всех ядерных (и, возможно, других крупных и суверенных) держав о том, как поддержать международную стратегическую стабильность в начавшийся длительный переходный период к новому мировому порядку. Инициативную роль в этом диалоге призваны сыграть новые, прежде всего евроазиатские державы. В том числе и старая Россия. Рухнувшая, возродившаяся и поэтому ставшая новой.

Но без США ни о чем договориться не удастся. Остается надеяться, что они когда-нибудь выйдут из своего коллективного сумасшествия. А пока же придется их жестко сдерживать.

Если удастся договориться о новом военно-политическом фундаменте, будущий международный порядок может оказаться лучше многих прежних. А может быть, будет и красивым. Каким был мной любимый Венский концерт наций двухсотлетней давности.

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