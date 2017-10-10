/Поглед.инфо/ Когато дядо Мраз е на двора, единственият надежден източник за снабдяването с енергия е газът. Така "Газпром" коментира данните за ръста на търсенето на руски газ в Европа. Всъщност, въпреки всички политически интриги, простите изчисления показват, че Европа скоро може да се нуждае не само от "Северен поток-2", но и от "Северен поток-3".

Тази прогноза произтича от нарастващото търсене на газ средно с 10% годишно; което означава, че след три или четири години ще има потребност от нов газопровод – "Северен поток-3", който да включва две тръби от по 55 милиарда кубически метра газ...

(рус.ез.)

«Северному потоку» требуется утроение

«Когда Дедушка Мороз на дворе, единственным надежным источником снабжения энергией является газ». Такими словами Газпром прокомментировал данные о росте спроса на российский газ в Европе. И действительно – несложные подсчеты показывают, что, несмотря на любые политические интриги, Европе вскоре может понадобиться не только «Северный поток – 2», но и «Северный поток – 3».

Газпром выразил уверенность на 100%, что газопровод «Северный поток – 2» будет полностью загружен. Более того, при сохранении текущей тенденции роста спроса на газ в Европе могут потребоваться и новые мощности. «Очевидно, что если этот тренд сохранится, то транспортных мощностей для удовлетворения спроса Европы в импортном газе даже в случае реализации «Северного потока – 2» и двух ниток «Турецкого потока» будет недостаточно», – цитирует ТАСС заместителя председателя правления российского газового холдинга Александра Медведева.

По его словам, «Европа снова почувствовала вкус к газу, этот вкус вернулся, в том числе после прошедшей зимы, которая показала, что можно много говорить про возобновляемые источники энергии, но, когда Дедушка Мороз на дворе, единственным надежным источником снабжения энергией является газ».Замглавы Газпрома также выразил уверенность, что спрос на газ будет расти, а значит, и спрос на российский газ тоже. «А если говорить, сможет ли импортный СПГ закрыть этот дефицит, очевидно, что американские компании никогда не будут поставлять газ себе в убыток. Сейчас есть рынки, где американский СПГ может продаваться гораздо более успешно, чем в Европе», – полагает Медведев.И действительно – вопреки ожиданиям самой Европы и ее американских коллег, спрос на российский газ в Европе не только не упал, а, наоборот, растет небывалыми темпами. В этом году Газпром ставил рекорд за рекордом по суточным объемам поставок газа в Европу. В конце января был поставлен и вовсе исторический суточный рекорд, когда потребителям было поставлено 636,4 млн кубометров газа за сутки.За восемь месяцев 2017 года Европа купила у Газпрома уже на 12% больше газа, чем годом ранее. Так, к концу этого года Газпром планирует поставить Германии (а это крупнейший покупатель) 55 млрд кубов газа, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Нарастить поставки поможет в будущем и Великобритания. В Газпроме оценивают дополнительную потребность в импорте газа Великобританией к 2025 году в 8–12 млрд кубов. Сейчас страна потребляет 70 млрд кубов, а Газпром поставил туда почти 18 млрд в прошлом году.Спрос растет не только в Западной, но и в Юго-Восточной Европе, причем еще большими темпами, хотя там изначально объемы потребления меньше, говорит заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Так, по данным за восемь месяцев, поставки российского газа выросли на 22,3% в Турции, на 14,3% в Греции, на 36,7% в Сербии, на 10,1% в Болгарии и на 26,6% в Венгрии.

Откуда такой рост вопреки западным прогнозам? Во-первых, говорит эксперт, сказывается снижение собственной добычи в ЕС. Второй фактор – замещение угольной электрогенерации газовой. ЕС давно ставил задачу по снижению доли «грязного» угля в энергетике по экологическим причинам – и наконец она стала выполняться. Даже Великобритания похвасталась, что впервые за полтора столетия в ее энергетическом балансе не было угля один день в апреле. Это только первый шаг, но показательный.И, конечно, росту интереса к газу способствовало снижение цен (из-за снижения цен на нефть, к которым привязано газовое ценообразование).

Наконец, значение так называемых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) растет в Европе куда более скромными темпами, чем это ожидалось еще несколько лет назад – тем более что сокращается их субсидирование. «Кроме того, ВИЭ – ветер, солнце – в случае шторма, солнечного затмения и при иных ЧП могут прекратить выработку энергии, поэтому они требуют 100% резерва традиционных источников. Поэтому чем больше будет в балансе ВИЭ, тем больше надо будет иметь традиционных резервных источников энергии», – говорит Алексей Гривач.

Несложный расчет показывает, что при сохранении динамики спроса в Европе Газпрому действительно очень скоро могут потребоваться дополнительные газопроводы. В 2015 году объем поставок газа в дальнее зарубежье вырос на 8% – до 158,6 млрд кубометров, в 2016 году – на 12,5%, до 179,3 млрд кубометров, в этом году на экспорт будет поставлено еще на 10–20 млрд кубов больше. По крайней мере, по итогам восьми месяцев 2017 года Европа купила у Газпрома 12,3 млрд кубов, то есть на 12,1% больше. К концу года рост на 12% будет означать рекордный объем поставок почти в 200 млрд кубов. Получается, что за три года Европа нарастила закупки российского газа на 30–40 млрд кубов. А это уже мощность одной ветки «Северного потока», которая составляет 27,5 млрд кубов. То есть уже через три–четыре года, если спрос продолжит расти в среднем на 10% в год, появится потребность в «Северном потоке – 3», включающем в себя две ветки на 55 млрд кубов.

Ближе к делу станет ясно, о каких именно конфигурациях новых газопроводов может идти речь. Возможно, потребуются новые мощности не только для Западной, но и для Восточной Европы.Сейчас общая мощность четырех ниток двух «Северных потоков» составляет 110 млрд кубометров. Две нитки «Турецкого потока» смогут транспортировать 32 млрд кубометров газа, но одна ветка рассчитана исключительно на турецкий рынок, и только вторая – на европейских покупателей. Плюс идут поставки российского газа через Белоруссию и газопровод «Ямал – Европа» мощностью 33 млрд кубов. Таким образом, в сумме все эти каналы смогут доставлять в Европу (и Турцию) 175 млрд кубометров. Этого будет явно недостаточно при спросе на 200 млрд кубов и более. Если, конечно, не брать в расчет украинскую газотранспортную систему, от которой Газпром может отказаться совсем после 2019 года (срок окончания транзитного контракта с Нафтогазом).

Таким образом, если прогноз Газпрома оправдается, то уже скоро перед компанией будет стоять вопрос – снова строить новые газопроводы в Европу либо договариваться с Украиной о продолжении транзита топлива через ее территорию.

Рост спроса в Европе на российский газ – неожиданный подарок еще и для Украины. Потому что у нее появляется шанс остаться значимым посредником между Россией и Европой в газовом вопросе.Только есть еще одна очень серьезная проблема, кроме политической. Как отмечает Гривач, ГТС Украины настолько морально и технически устарела и в нее по-прежнему так мало инвестируют, что без серьезных вложений в модернизацию трубы украинский транзит будет в прямом смысле небезопасным. Не только по причине угрозы воровства газа Украиной, но и из-за огромных рисков постоянных поломок и вывода из строя газотранспортной инфраструктуры.

Но будет ли спрос на газ в Европе расти такими же темпами, как сейчас? В Газпроме на это надеются. Гривач уверен в том, что спрос будет расти, но насколько быстрыми темпами – гадать не берется. Это сложно спрогнозировать, потому что темпы зависят от многих факторов. Например, сейчас отмечается явное снижение добычи газа Нидерландами на знаменитом месторождении Гронинген. Там добывают уже лишь 17 млрд кубометров в год, то есть в три раза меньше, чем в 2011 году, когда добывалось 50 млрд кубов. В Газпроме не исключают, что скоро и самим Нидерландам понадобится российский газ.

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