/Поглед.инфо/ След като в Южна Корея се разположиха американските ракетни комплекси THAAD (антибалистични ракети, предназначени да поразяват противникови балистични ракети), отношенията на Китай с тези страни се влошиха.

Русия не реагира. Макар от една страна, това да засяга стратегическите й интереси; но от друга – влошаването на отношенията между Китай и САЩ е благоприятно за Москва. Ето защо, Русия няма да бърза да критикува САЩ, като остави това на Китай. Но всички карти могат да бъдат объркани от КНДР.

(рус.ез.)

Отношения Китая, России и КНДР и проблема размещения THAAD

Стреляющие Кореи

Россия — не только является близким соседом КНДР, но и имеет определенное влияние на нее. Тем не менее многие исследователи уделяют чрезмерное внимание отношениям Китая и КНДР, совершенно не обращая внимания на Россию. Тем временем Россия всегда была и будет «старшим братом» Северной Кореи, несмотря на то, что сейчас ее роль в корейском вопросе несколько ослабла.

Россия — это крупное сильное государство, относящееся и к Европе, и к Азии. Однако сейчас ей, похоже, не достает «точки приложения силы» для расширения своего влияния в Восточной Азии. В такой ситуации Россия не может полностью оставить КНДР. На сегодняшний день она по-прежнему оказывает влияние на Северную Корею, и в некоторых сферах даже превосходит Китай, при этом стараясь оставаться незаметной. Например, в сфере военных технологий Северная Корея зависит от России фактически так же, как и в советские времена.

КНДР, будучи довольно слабой страной, иногда пытается играть наравне с крупными державами. Однако она не ищет баланс между Китаем и Америкой, а остается равноудаленной от Китая и России. КНДР не хочет чрезмерно зависеть от Китая и не может полностью повернутся к России. Балансируя между двумя державами, Северной Корее эпохи Ким Чен Ына важно следовать примеру Ким Ир Сена, который успешно наладил отношения и с Китаем, и с СССР.

Россия, как и Китай, не выполняет в полной мере наложенные на КНДР санкции Совбеза ООН. К тому же обе страны, должно быть, заключили друг с другом негласное соглашение по этому поводу. Причина того, что Китай пренебрегает решением Совбеза, кроется, прежде всего, в цели защитить политическую власть Ким Чен Ына. С другой стороны, Китай может ожидать, что при строгом соблюдении постановления Совбеза КНДР отдалится от него (и даже рассердится) и сблизится с Россией.

Размещение Республикой Корея системы THAAD привело к ухудшению отношений Китая и Южной Кореи, при этом Россия продемонстрировала довольно сложное отношение к этой проблеме. С одной стороны, Россия против, так как размещение THAAD задевает не только стратегические интересы Китая, но и создает угрозу для ее собственных позиций. С другой стороны, размещение THAAD вызвало серьезное обострение в отношениях Китая с Южной Кореей и США, что определенно выгодно России. Пока в напряженных отношениях с Западом нет тенденции на улучшение, противоречия Китая с Западом отвечают интересам России. Поэтому Россия не будет высказывать слишком жесткую критику США и Южной Кореи по поводу размещения THAAD, а будет способствовать тому, чтобы это сделал за нее Китай.

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