/Поглед.инфо/ Тази седмица благодарение на петролното чудо – шистите, САЩ подобриха рекорда си от 1970 г. по производство на петрол. Технофанатиците празнуват: според тях настъпва величието на нова златна енергийна ера. Всичко това се отнася до откъснатия от действителността свят на финансистите, възникнал върху останките на голямата криза от 2008 г. Независимият петролен експерт Арт Бермън обаче даде в интервю по-реалистична характеристика: „Шистите са последната вечеринка на петролната индустрия.”

От диаграмата се вижда, че производството на шистов петрол бележи ръст след дългогодишна извънредна ситуация. По това време американското производство на петрол пада под 5 милиона барела на ден, а тъй като в САЩ се изгарят около 20 милиона дневно, останалото трябваше да се внася. Цената и предлагането на петрол станаха толкова проблематични след 2000 г., че САЩ трябваше отчаяно да търсят изход, за да крепят функционирането на своето свръх-сложно общество. „Решение” бе намерено в заемите. Ако не можете да управлявате настоящето, опитайте се да вземете заем от бъдещото общество, за да запазите сегашното си състояние и потребление. Така шистовият добив се превърна в основен бенефициент на новия режим на хипер-дългове. Оргията на задлъжняването бе подпомогната от Федералния резерв, който "създаде" милиарди долари "капитал" от въздуха. Докато през юни 2008 г. цената на американския петрол достигна 144 долара за барел, което омаловажи икономическата активност, тъй като почти всичко, което правим, зависи от петрола. И цикълът започна отново...

(рус.ез.)

Сланцы – это отходная вечеринка нефтяной промышленности

На этой неделе нефтяное сланцевое чудо позволило побить рекорд добычи нефти в США 1970 года. Техно-фанатики празднуют то, что, по их мнению, ослепительно ярко отражает начало нового золотого века величия энергии. Независимый нефтяной эксперт Арт Берман в своем интервью дал этому более реалистический термин: «Сланцы – это отходная вечеринка нефтяной промышленности».

Это был впечатляющий трюк, но все это имело отношение к оторванному от действительности миру финансов, возникшему на обломках Великого финансового кризиса 2008 года. На самом деле, если посмотреть на таблицу ниже, то можно увидеть, что рост добычи сланцевой нефти произошел после долгих лет чрезвычайной ситуации. Примерно в это же время добыча нефти в США упала ниже пяти миллионов баррелей в день, а, поскольку мы сжигаем около 20 миллионов баррелей в день, остальные приходилось импортировать.

В июне 2008 г. цена американской нефти достигла отметки $144/баррель, что искалечило экономическую активность, поскольку почти все, что мы делаем, зависит от нефти. Цена и предложение нефти стали настолько проблематичными после 2000 г., что США пришлось отчаянно вывертываться, чтобы поддерживать работу своего гиперсложного общества. «Решением» стали долги. Если вы не можете управлять обществом, попробуйте позаимствовать у будущего для того, чтобы поддерживать ваше текущее состояние и потребление.



Сланцевая нефтяная индустрия стала основным бенефициаром нового режима гипер долгов. Оргия заимствований была заряжена ФРС «созданием» триллионов долларов «капитала» из воздуха (QE: количественное смягчение), а также сверхнизкими процентными ставками (ZIRP: нулевые ставки). Нефтяные компании находились на грани отчаяния в 2008 г. Они все еще были в бизнесе по добыче ... нефти! Даже аббревиатура компании BP расшифровывалась «Beyond Petroleum» (после нефти).



Открытие новой нефти шло по пути снижения неотвратимо в течение десятилетий. Последние большие месторождения (Аляска, Северное море и Сибирь) были обнаружены в 1960-х годах и мы точно знаем, что первые два прошли свои пики в начале 2000-х годов. К 2005 г. большая часть теоретически извлекаемой новой нефти находилась в сложных местах и была сверхдорогой. Например, для глубоководного бурения требуются гигантские платформы, все это сопровождается финансовыми и экологическими рисками (авария на платформе «Глубоководный горизонт» в 2010 г в Мексиканском заливе, расходы по ликвидации аварии были оценены в $61 млрд.).

Спасением стали технологии горизонтального бурения и фрэкинга «плотных» нефтеносных сланцевых пород. Плотными они называются из-за низкой проницаемости, то есть нефть не течет в них, как в обычных породах (например, песчаники). Вы должны пробурить скважину, повернуть ее горизонтально в сланцевый пласт, мощностью всего в несколько метров, а затем разорвать его водой под давлением и частицами песка (пропант), чтобы дотянуться до нефти. Ну, это сработало. Единственная проблема заключалась в том, что вы не зарабатываете никаких денег.



Сланцевые компании могли получать много наличных денег, но все это шло на обслуживание облигаций или других «инновационных» схем финансирования, а для многих компаний денежный поток даже не покрывал расходы. Каждая сланцевая скважина стоит по меньшей мере шесть миллионов долларов, а природа сланцевой нефти такова, что скважины быстро истощаются и после третьего года они в значительной степени отработаны. Но, по крайней мере, это было что-то. У нефтяных компаний был выбор: (1) вообще не занимались бизнесом или (2) заняться чем-то другим, например, делать леггинсы или безглютеновые кексы.



Два основных сланцевых плея, Баккен в Северной Дакоте и Игл Форд на юге Техаса, сейчас, по-видимому, достигли своего пика, а эстафетная палочка перешла к Пермскому бассейну. Если первые два плея показывают характеристики сланцев, можно заглянуть в недалекое будущее, когда Пермский бассейн тоже выйдет из игры.

Печальная часть истории заключается в том, что сланцевое чудо только сделало эту страну более оторванной от реальности в том момент истории, когда мы в действительности уже не можем позволить себе верить в сказки. Финансовый мир сейчас вступает в незакрытую вовремя пропасть из-за накапливаемой нереальности, вызванной вмешательством ФРС и махинациями на рынках. По мере того, как пропасть по-прежнему будет расширяться - особенно с ростом процентных ставок - мы увидим крах бондов и финансирования, на которых основывалось фундаментально убыточное сланцевое «чудо». И тогда вы увидите конец этого сланцевого «чуда». Скорее всего, это произойдет очень быстро. Было интересно наблюдать за этим. Теперь наступает трудная часть истории: пройти через это без потери рассудка и без глупостей – типа, еще одной веселой маленькой войны.

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