/Поглед.инфо/ Ако Москва предаде на САЩ бившия сътрудник на ЦРУ Едуард Сноудън, то това може да се окаже крайно изгодно и за двете страни, при това Русия ще избегне удар по репутацията си, коментират експерти.

Съдбата на бившия сътрудник на американските специални служби Едуард Сноудън изобщо не е била обсъждана от Москва и Вашингтон при първите контакти с новата администрация на САЩ, заяви пред журналисти на 13 февруари прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков. Той призна, че руските власти нямат "никаква" гледна точка по въпроса дали да дадат на Сноудън руско гражданство или да го предадат на САЩ. "Този въпрос изобщо не фигурира като въпрос от двустранните отношения в настоящия момент", отбеляза Песков.

Адвокатът на бившия сътрудник на ЦРУ Анатолий Кучерена също не намери основания за предаването на неговия клиент на САЩ. Той определи като спекулации информацията, "които идват от така наречени неназовани източници от спецслужбите на САЩ", че уж се водела подготовка за предаването на Сноудън.

"Русия не търгува с човешки права и свободи"

Той припомни, че Сноудън има разрешително за пребиваване и спазва всички местни закони. И ако поиска, в близките години той ще може да се обърне с молба за получаване на руско гражданство (за целта е необходимо човек да е живял в страната не по-малко от пет години).

"Още по времето на администрацията на Обама се правеха непрекъснато опити Русия да бъде въвлечена в някакъв проблем, но припомням, че Русия не търгува с хора, Русия не търгува с човешки права и свободи, и нека това да лежи на съвестта на тези, които хвърлят информация от подобен характер", каза Кучерена, допълвайки, че "на никакво равнище – нито на икономическо, нито на политическо – темата Сноудън не може да бъде предмет на търгуване".

Американският телевизионен канал NBC съобщи на 10 февруари, че разузнаването на САЩ е получило информация, според която руските спецслужби били разглеждали идеята за предаване на Сноудън на американските власти като "подарък" на президента Доналд Тръмп.

Самият Сноудън определи информацията на NBC като доказателство, че той никога не е сътрудничел на Федералната служба на сигурност (ФСБ).

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they,re next. https://twitter.com/CNBCnow/status/830190986697523203 …

"Русия има добри карти в ръцете си"

Професорът от Академията на военните науки, американистът Сергей Судаков е на мнение, че делото на Сноудън е една от положителните допирни точки, които Русия може да намери при диалога с Тръмп. Той поясни, че американските спецслужби, включително и Агенцията за национална сигурност (АНС), силно се модернизират и на практика всичко откраднато от Сноудън от недрата на тази структура е остаряло към днешен ден.

"По същество за Русия сега този човек е абсолютно без значение, страната е заинтересована от глобалните си интереси", заяви Судаков.

Ако Русия реши да предаде Сноудън, проявявайки жест на добра воля, то това трябва да се направи така, че в крайна сметка да не се окаже губеща страна. "Тръмп може твърде лесно да надиграе Русия. Той може да получи от нас Сноудън и да покаже на демократите, че е твърдо момче – направил е това, което Барак Обама не успя. Само че в същото време той може да каже на Русия благодаря, че ни дадохте Сноудън, и повече нищо да не направи и да обещае, че ще вдигне санкциите, само след като Крим бъде върнат на Украйна", предупреждава той.

По думите му, Русия трябва най-малкото да поиска от Тръмп незабавно вдигане на тези санкции, които президентът на САЩ може да отмени с указ.

"Това са два акта на добра воля: на нашата и на администрацията на Тръмп. Това е нормално. Тръмп разбира, че за него би било много символично да получи Сноудън. Ако от едната страна на везните се сложи отмяната с президентски указ на санкциите, а от другата предаването на Сноудън, то на Тръмп му е много по-изгодно да получи беглеца. Като се ръководим от това, трябва да разбираме, че Русия има много добри карти в ръцете си, но трябва да ги изиграе много грамотно", прогнозира Сергей Судаков.

През 2013 г. Сноудън предаде на медиите секретна информация за специалните служби, засягащи тоталното следенe от САЩ на граждани на много страни. САЩ обвиниха Сноудън в шпионаж и злоупотреба с държавна собственост. Бившият сътрудник на спецслужбите избяга от САЩ в Хонконг, а след това в Русия, където през 2013 година получи временно убежище, а след това и разрешително за временно пребиваване, което е удължено до 2020 година.