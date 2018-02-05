/Поглед.инфо/ Проведеният в края на януари в Сочи Конгрес на сирийския национален диалог със своите мащаби забележително надмина предприеманите по-рано опити да се съберат под един покрив представители на всички групи население от разцепената от войната Сирия. 1600 души, отличаващи се по своите политически и религиозни възгледи, социално положение, възраст, напрегнато се опитваха да намерят път за установяване на мир на своята земя. Без да заменя действащите механизми на ООН този конгрес имаше за цел да облекчи тяхната работа. Въпреки то

Без да заменя действащите механизми на ООН този конгрес имаше за цел да облекчи тяхната работа. Въпреки това на Запад преобладаващата оценка за резултатите от форума в Сочи е определението като едва ли не провалил се – на основание на това, че отделни прозападни групи отклониха участието си в него. САЩ, Великобритания и Франция игнорираха срещата. Министърът на външните работи на Франция Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) заяви в Париж, че решението по Сирия може да бъде взето само в рамките на ООН в Женева, а не в Сочи.

Междувременно „сочинската платформа“ към днешен ден е единствената идеология, способна реално да обедини разпръснатото сирийско общество. В нея няма опити да се фиксират предимствата на нито една от страните на конфликта. Тя ясно отразява онези демократични норми, които са начертани на знамената на Запада. Тези норми могат да не харесат само на отявлените радикали – ислямисти. Изглежда, че за САЩ и техните съюзници остава само да приветстват достигнатия прогрес. Нищо подобно, за съжаление не се наблюдава, като че ли всичко, което идва от Русия е „токсично“ по определение.

Заключителното заявление на конгреса в Сочи, въпреки разногласията на участниците, беше одобрено от тях без особени възражения по причина на това, че то отразява фундаменталните интереси на сирийската държава. В 12-те точки на заявлението ударението е поставено на „пълната привързаност“ към суверенитета, независимостта, териториалната цялост и единството на Сирия. Особено е подчертано, че нито една част от националната територия не трябва да бъде предмет на отстъпки, а окупираните Голански възвишения трябва да бъдат върнати. Против това формално нищо не може да възрази нито един сирийски деец, ако не е политически самоубиец. В същото време тези принципи едва ли ще могат да харесат на Съединените щати, затънали в авантюрата за създаване на сирийска територия на кюрдска квазидържава, а също и на Израел. Непристигналите в Сочи сирийски опозиционери показаха, че те са с онези, които не са особено загрижени за ключовите права на народа на Сирия. И това ще има за резултат по-нататъшното намаляване на тяхното влияние сред населението.

(рус.ез.)

Разве не отвечает потребностям всех сирийцев и признанным международным нормам пункт о том, каким должен быть характер будущего государства? Согласно этому пункту, Сирия «должна быть демократическим и нефракционным государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона, разделении властей, независимости судебной системы, полном равенстве всех граждан, культурном многообразии сирийского общества, обеспечении общественных свобод, включая свободу вероисповедания, имеющим транспарентное, инклюзивное, ответственное управление, в том числе перед национальным законодательством, с необходимыми эффективными мерами по борьбе с преступностью, коррупцией и должностными злоупотреблениями». В каких странах-союзниках США на Ближнем Востоке осуществлена подобная программа? Ни в каких! Беспрецедентна, в частности, для местных традиционных обществ содержащаяся в заявлении установка на то, чтобы в будущих структурах власти в Сирии женщины получили долю в 30%, а в дальнейшем достигли бы и полного паритета.

Положение о том, что будущая национальная армия Сирии должна быть «сильная и объединённая», определённо указывает на то, что в её состав смогут войти и вооружённые подразделения той части оппозиции, которая включится в процесс национального примирения. Стране это нужно, но и Соединёнными Штатами, и Турцией в Сирии создаются «карманные армии». Позиция Анкары по отношению к сочинскому конгрессу в целом двойственная. С одной стороны, Турция участвовала в конгрессе, и её замминистра иностранных дел даже представлял «стамбульскую группу сирийской оппозиции». Наступая в Африне, турки не могут не сотрудничать с Москвой, а негласно и с центральным правительством в Сирии. С другой стороны, успехи Дамаска их особо не радуют. Турецкий дипломат «анонимно» признался агентству Anadolu: «Если бы мы не присутствовали на встрече, то Конституционная комиссия формировалась бы помимо воли Турции».

Важнейшим решением форума является именно решение о формировании Конституционной комиссии, в состав которой войдут представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племён, женщины. В составе этого органа должны быть пропорционально представлены все этнические и религиозные группы. При этом объявлено, что окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов Конституционной комиссии будет принято в рамках Женевского процесса под эгидой ООН. По сообщениям турецких СМИ, Россия, Турция и Иран должны были предложить в её состав по 50 человек (всего 150), из которых около 40 отберёт спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, по принципу треть от правительства, треть от оппозиции, треть – независимые кандидаты. Анкара уже обратилась к де Мистуре с просьбой не допускать в Конституционную комиссию ни одного представителя курдской Партии демократического союза (ПДС).

За скобками пока остался вопрос, являющийся камнем преткновения в отношениях власти и оппозиции, – о будущих выборах и судьбе правящего режима. И это, наверно, к лучшему. Бессмысленно без конца спотыкаться об эту тему, если нет конституции и законов, регламентирующих избирательный процесс.

Из серьёзных политических сил против предложения о подготовке новой конституции выступил ориентирующийся на Эр-Рияд Сирийский переговорный комитет, который продолжает настаивать на уходе Б. Асада и формировании временного переходного правительства. Не так категорично, но не выразила воодушевления по поводу предложенного начала конституционного процесса базирующаяся в Турции Сирийская национальная коалиция. Однако Анкара всё равно намерена проталкивать её членов в состав формируемой Конституционной комиссии. В заявлении МИД Турции подчёркивается, что Сирийская национальная коалиция приняла «конструктивное участие» в работе сочинского форума и представила «после консультации с оппозицией» свой список из 50 членов будущей комиссии. Это может означать дальнейшую маргинализацию «эр-риядской группы» на сирийской политической сцене, что повышает шансы на достижение мирного урегулирования.

Из-за турецкого наступления в Африне в Сочи не присутствовала ведущая среди сирийских курдов ПДС, хотя этим она скорее сыграла на руку Анкаре. Среди оппозиции, особенно ориентирующейся на Турцию, немало деятелей, которые вообще хотели бы оставить курдов вне конституционного процесса. Представители иных, менее влиятельных курдских организаций в Сочи всё же приехали. В перспективе это грозит ПДС постепенной утратой влияния среди курдов.

В целом сочинский форум стал успехом сирийских общественных сил, настроенных на скорейшее достижение мира с консолидацией вокруг Дамаска. Оппозиция же после ощутимых военных поражений переживает кризис, что проявляется и в усиливающемся расколе её рядов.

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