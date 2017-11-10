/Поглед.инфо/ Предстоящата среща на лидерите на Русия и Съединените щати се посреща с огромно внимание. Преди всичко, това се дължи на факта, че Владимир Путин и Доналд Тръмп са лицата, които могат да "преобърнат света" и всичко може да бъде далеч по-различно от това, което става в известната пиеса за постигането на мир на Земята (вероятно се има предвид творба на руския поет Алексей Кольцов - 1809-1842 г.).

От решенията на Путин и Тръмп, както и на техните "асистенти" Сергей Лавров и Рекс Тилърсън, ще зависи съдбата на хората не само в Руската федерация и САЩ, но и в целия свят.

Симптоматично е, че срещата се провежда във виетнамския град Да-нанг, където американците претърпяха сериозно поражение по време на виетнамската си война през 60-те -70-те години на ХХ век.

Ако гледаме конкретно на всеки "проблем", малко вероятно е страните да стигнат до общо мнение: Русия и Съединените щати имат различни възгледи и никой няма да иска да отстъпва на другия. И тук не играят парите, които някой може да предложи като отстъпка. Залогът е: кой ще диктува правилата на играта на геополитическата арена в бъдеще.

Политическата слабост на Тръмп и неспособността му да влияе на хода на събитията подсказва извода: лидерът на Белия дом отива в Да-нанг за да изложи желанието на американските русофоби и хегемонисти, които искат да установят свой световен ред на земята. Но да се изключи, че срещата във Виетнам няма да преобърне света, също е прибързано. Именно твърдото и необратимо решение на Доналд Тръмп да уреди отношенията си с Русия и да се противопостави на американския истеблишмънт, може да внесе огромни промени в международната политическа сцена.

(рус.ез.)

Путин, Трамп, Лавров и Тиллерсон «перевернут мир» в Дананге

К предстоящей встрече лидеров России и США приковано огромное внимание. Прежде всего это связано с тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп – те люди, которые могут «перевернуть мир» вверх дном и все может пойти далеко не так, как это происходит в какой-либо известной пьесе о мире на Земле. От решения Путина и Трампа, а также их «ассистентов» Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона будет зависеть судьба людей не только в Российской Федерации и Соединенных Штатах, но и во всем мире. В преддверии этого события выступил глава российского внешнеполитического ведомства. В свою очередь подготовка к этому событию уже началась и, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат», — заявил Лавров.

Он также добавил, что его встреча с Рексом Тиллерсоном может пройти в ходе мероприятия. Отметив, что планирует обсудить с главой внешнеполитического ведомства США двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, которые, мягко говоря, зашли в тупик.Между тем российско-американские отношения – это не единственная тема, которую обсудят четыре высокопоставленных чиновника. В Дананге Путин, Трамп, Лавров и Тиллерсон поговорят о Корейском полуострове, сирийском конфликте, Ираке, палестино-израильских противоречиях и о коллизии на юго-востоке Украины.

Если рассматривать каждую «проблему» в частности, то вряд ли стороны придут к единому мнению – Россия и США имеют разные взгляды, и никто не захочет уступать друг другу. И дело тут, естественно, не в деньгах, которые бы кто-либо мог предложить за уступки. От ситуации зависит, кто в будущем будет диктовать правила игры на геополитической арене. Исход этого противостояния повлияет на решения стран-партнеров, союзников и потенциальных компаньонов. Именно после встречи в Дананге можно будет точно сделать вывод о том, какую, например, позицию занимает Дональд Трамп в связи с его внутриполитическими проблемами – обвиненими в связях с Кремлем.

Что же касается Корейского вопроса, который в американской администрации называют едва ли не главной темой российско-американской встречи, то Дональду Трампу вряд ли что есть предложить Владимиру Путину. Как бы глава Белого дома и Пентагон ни хотели «прижать» к стенке Ким Чен Ына, у них ничего не выйдет. А чтобы Россия, предположим, придерживалась позиции США, то Вашингтону необходимо предложить что-то действительно «ощутимое». К примеру, прекратить санкционное преследование. Но этого американский истеблишмент и Трамп не могут себе позволить.

Более того, политические взгляды Владимира Путина и Дональда Трампа может и схожи в чем-то, но эти лидеры добиваются абсолютно иных результатов. И если Путин предлагает действовать дипломатическими методами – не нагнетать обстановку вокруг Северной Кореи, то Трамп вынужден слушать своих сподручных и действовать так, как они ему говорят – угрожать военным конфликтом Пхеньяну и стягивать войска в соседнюю Южную Корею.

Путин еще в сентябре этого года напомнил международному сообществу, что нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и может привести глобальной катастрофе. Он призывал «не рубить сплеча», так как Пхеньян в данный момент встревожен тем, что покушаются на его суверенитет.

«Да они (в КНДР – ред.) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами», — заявил глава российского государства по итогам саммита БРИКС.

Российский лидер до последнего момента не вводил санкции против Северной Кореи. Но сделал это, при этом продемонстрировав силу воли и желание решать подобные процессы в правовом поле, а не «душить» Пхеньян, как это делают Штаты. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой после проведения Северной Кореей очередных ядерных испытаний 3 сентября.

«Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в документе, подписанном президентом РФ.

В тексте уточняется, что запреты не коснутся обменов в области медицины, ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».

При этом в Кремле не отказываются от своих слов об урегулировании проблемы мирным путем и призывают государства к дипломатии.

И как раз этот момент может стать ключевым в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа, или Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Очевидно, что российские политики поставят перед фактом американских коллег, так как запреты в адрес Северной Кореи, по сути, не поменяли ситуацию, а проблема так и не была решена. Владимир Путин и Сергей Лавров могут позволить себе даже поставить некий ультиматум США и обсуждать данную тему только в том случае, если американцы откажутся от своего агрессивного настроя. С другой стороны, политическая слабость Дональда Трампа и невозможность его повлиять на ход событий подталкивают к выводу: лидер Белого дама едет в Дананг, чтобы озвучить желания американских русофобов и гегемонов, которые хотят установить свой миропорядок на Земле. Конфликт, который может усугубиться, и лидеры России и США поставят точку в российско-американских отношениях.

Впрочем, исключать, что встреча во Вьетнаме не перевернет весь мир, нельзя. Именно жесткое и бесповоротное решение Дональда Трампа – наладить отношения с Россией и пойти против американского истеблишмента, может внести огромные изменения на международной политической арене.

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