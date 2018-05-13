/Поглед.инфо/ Интервю на ЗАВТРА.РУ с Константин Анатолиевич Черемных – руски политолог, анализатор в Института за динамичен консерватизъм.

"ЗАВТРА": Константин Анатолиевич, през април почти докоснахме "крилото" на третата световна...

Константин Черемных: През цялото време на нас ни се струва, че това, което става в света, е центрирано около нас. Но ако говорим за случаите, когато светът бе най-близо до трета световна война, това беше през януари, когато някой си от Хавайските острови обявява тревога, мислейки, че срещу островите се извършва ракетно нападение.

"ЗАВТРА": А има ли някакъв общ принцип, който да обединява многото събития от последно време?

Константин Черемных: Нека първо отбележа, че това, което се говори днес от политическите фигури, е едно, а това, което наистина се случва, е друго. Ако говорим за общ принцип или метод, мисля, че има такъв и той е описан. През 2014 г., Йоел Регев [доктор по съвременна философия от Еврейския университет в Йерусалим,. помощник-професор в Европейския университет в Санкт Петербург, без. ред.], говорейки в Елциновия център в Перм, изложи своя теория на световната революция, макар и в завоалирана философска фразеология. Тогава още го нямаше нито Брексит’a, нито Тръмп беше избран за президент и обичайните информационни технологии все още се използваха в политическите игри.

Например "Facebook" и собственикът му Марк Зукърбърг тогава напълно се считаха за авторитети. А Регев казваше, че вечеприключва периодът, в който се използват социалните мрежи за мобилизиране на активисти и на масите. Новият метод, за който той говори от името на някакъв си субект, не само от свое име, той го назова съвпадение (от английското “coincidence”).

Главният „просветващ” термин, който той използваше – „удар с директна цел”, според него трябва да се нанесе в момента на съчетаване на обстоятелствата и ще направи врага и неговите потенциални съюзници най-безпомощни.

(рус.ез.)

Наотмашь…

Константин Черемных — о сценариях мировой политики

"ЗАВТРА": Константин Анатольевич, в апреле мы чуть не задели "крылом" третью мировую…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Нам всё время кажется, что то, что происходит в мире, сосредоточено вокруг нас. Но если говорить о случае, когда мир был ближе всего к третьей мировой войне, то это было в январе, когда некий гражданин Гавайских островов объявил тревогу, решив, что по островам производится ракетный удар.

"ЗАВТРА". А есть ли какой-то общий принцип, объединяющий многие события последнего времени?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Сначала замечу, что сегодня то, что говорится вслух политическими фигурами, — это одно, а то, что происходит на самом деле, — это другое.

Если говорить об общем принципе или методе… Думаю, что он есть, и, более того, он описан. В 2014-2015 гг. Йоэль Регев, выступая в Ельцин Центре, в Перми и т. д., излагал собственную теорию мировой революции, хотя и в завуалированных философской фразеологией оборотах. Тогда ещё ни Брексита не произошло, ни Трампа не избрали, и обычные информационные технологии ещё использовались в политических играх. Например, "Фейсбук" и его владелец Марк Цукерберг были тогда в полном "авторитете".

А Регев уже говорил о том, что период, когда социальные сети используются для собирания активистов и масс, заканчивается. Новый метод, о котором он говорил от имени некоего субъекта, а не только от себя, он назвал коинцидентальным (англ. “coincidence” — "совпадение").

Главный сквозной термин у него — "удар прямой наводкой", который должен наноситься в момент сочетания обстоятельств, делающих врага и его потенциальных союзников наиболее беспомощными.

"ЗАВТРА". Я думаю, что такие условия можно создавать.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и ещё я хочу пояснить, что Регев — это человек, который имеет три образования: Московский литературный институт, Иерусалимский университет и Католический университет в Лёвене. Он начинал с Ницше, потом перешёл к чтению французских философов и психологов, особенно тех, кто одновременно ставил фильмы и высказывался как общественный деятель.

И когда Регев говорит о каком-то "ударе", то, на самом деле, речь идёт о режиссёрской постановке. Он отталкивается от мысли, высказанной известным левым французским философом Бадью, — о расхождении между фактом и новостью. Ещё раз повторяю, на тот момент понятия “fakenews” в обиходе не было!

"ЗАВТРА". Но был Ги Дебор с "обществом спектакля".

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это определённая традиция. Регев этой традицией заинтересовался. Любопытно, что, говоря о том, что нужно сделать, чтобы достичь эффекта, он после сложной витиеватой фразы вдруг даёт чёткую формулировку, например: если вы хотите поразить вожака стаи, вам нужно знать, где он находится в данный момент. А дальше опять — сугубо специфический философский язык, например, такой термин, как "поднятие искр святости" — каббалистический термин, причём изложенный нетрадиционно: обычно говорят "собирание искр".

Но основной посыл Регева состоит в том, как достичь разъединения или раскола в стане врага.

И то, что мы видим сейчас, действительно, очень напоминает то, о чём он говорит. Первый "удар прямой наводкой" на глобальной политической сцене — это "вброс" 10 января 2017 года так называемой папки Стила — доклада бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о "глубоких связях" Трампа с Россией. Почему? Не только потому, что это касалось очень крупной фигуры и могло касаться, например, и пересмотра результатов выборов в США. Там была очень сложная юридическая ситуация, когда президент уже избран, а инаугурация ещё не произошла, а тут "вброшено" что-то и не понятно, какой орган должен решать: Конгресс, Верховный суд? То есть момент был очень точно выбран, и все обстоятельства, сложные для Трампа и его людей, были просчитаны буквально до одного дня.

В этой и других историях заметно образование мета-групп из представителей разведки и прессы. Там могут быть, конечно, какие-то чиновники из правительства, но это мелкие люди. А люди, которые действительно в курсе и управляют процессом, — это разведка и СМИ. То, что "записано" в новости, становится поводом для событий, которые могут касаться миллионов людей. Например, введение санкций против какой-то страны на основании новости о событии, которого в реальности могло не быть.

"ЗАВТРА". С чего мы и начали — что до мировой войны дело чуть не довели.

А мы можем этот метод рассмотреть на примере громких отставок в США — госсекретаря Тиллерсона и советника по национальной безопасности Макмастера?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Есть одно событие как раз из той самой серии "ударов прямой наводкой". 22 февраля человек по фамилии Кеттерфилд, которого Тиллерсон назначил заниматься очень чувствительными вопросами между Турцией и Ираком, между Ливаном и Израилем, в частности, пограничным вопросом, в том числе шельфа, вдруг возвращается оттуда, поскольку ему там говорят, что мы с вами не хотим иметь дело.

Почему? В этот день, 22 февраля, ливанская газета "Аль-Ахбар" опубликовала распечатку неких тайных переговоров, похищенных из электронной почты одного из их участников, англичанина. Первоначально это было опубликовано в маленьком швейцарском издании. Его главный редактор, малоизвестный персонаж, этот текст "рассовывал" каким-то делегатам Конференции по безопасности, открывшейся в Мюнхене 16 февраля. Результатом этого "рассовывания" стало появление этого текста в арабских странах.

В тексте говорилось о том, что существует некая узкая группа под названием "Малая группа по Сирии", о которой ничего официально не сообщается. В неё входят сам этот человек, англичанин, а также помощник госсекретаря США и люди из Франции, Саудовской Аравии и Иордании. В узком кругу они обсуждают, на какие части делить Сирию, и как этот план тихонько подсунуть Стаффану Де Мистуре, да ещё его материально "простимулировать", короче — дать взятку.

"ЗАВТРА". Стаффан Де Мистура — это представитель ООН в Сирии?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. И эта группа хочет перетянуть переговорный процесс, который происходит в Астане или в Сочи, в Женеву. Там ещё цитируется некий спор по этому поводу и говорится о том, что Турцию, Германию и Египет мы приглашать не будем. Причём с Турцией объясняется, что там есть "курдский вопрос", а мы решили так поделить Сирию, что вот здесь будут курды, здесь будут алавиты, пока временно с Асадом, и этим мы как бы учитываем интересы русских; и будет ещё подконтрольное американцам арабское ополчение. А Турции там не будет. Но француз возражал против этого плана.

И всё это "вбрасывается" как раз после того, как Тиллерсон вёл переговоры с турками и вроде бы договорился о том, что они выводят часть войск из Африна, что-то передают курдам и так далее.

В результате "вброса" этот процесс через два дня закончился. Весьма уместно предположить, что не просто турецкие спецслужбы, а любой рядовой турок, открыв газету, всё это увидел, и дальше уже было принято решение не доверять ни Тиллерсону, ни его представителю, Кеттерфилду.

Интересно, что Кеттерфилд был протеже Кондолизы Райс. А сама Кондолиза Райс буквально в тех же самых числах занималась подбором кандидатуры на пост Макмастера. Она предлагала человека по имени Стивен Бигун. Это вице-президент Ford, представляющий интересы бизнеса, в том числе в нескольких американо-российских структурах.

В то же время Райс предлагала спецпрокурору Мюллеру, который занимается расследованием связей Трампа с Россией, свернуть этот RussiaGate в интересах американского реноме, престижа и т. д. И тут протеже этой дамы, Кеттерфилд, оказывается в такой неприятной истории!

"ЗАВТРА". С подоплёкой увольнения Тиллерсона кое-что прояснилось. А что с Макмастером?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Были две причины для того, чтобы убрать генерала Макмастера. С одной стороны, он что-то пытался сделать в Иране, но из этого получился один смех. С другой стороны, он очень сильно "толкался локтями", когда продвигал свои кадры, и очень обидел некоторых людей, например, Сионистскую организацию в Америке, миллиардера Адельсона, и вообще правую ортодоксальную часть. Например, он убрал с поста директора по разведке СНБ Коэна-Ватника только потому, что тот был человеком Флинна — предшественника Макмастера на посту советника по национальной безопасности.

Речь идёт о процессах, которые происходили в августе перед оглашением Афганской доктрины. Тогда была большая перепалка между двумя группами влияния. И это был момент, когда Адельсон защищал, не прямым образом, Стива Бэннона, поскольку тогда одной из главных мишеней Макмастера был Стив Бэннон — бывший главный стратег Белого дома.

"ЗАВТРА". Да, я думаю, его ещё помнят…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Сказался и традиционный для консерваторов и их спонсоров настрой на то, чтобы Израиль и Турция были в дружественных отношениях. Макмастер этому как раз мешал. По совокупности обстоятельств они добивались его отставки и в то же время предлагали на его место своего человека, даму по имени Сафра Кац, которая представляла компанию Oracle.

В итоге ни то, ни другое предложение принято не было. О предложении Кондолизы Райс я уже сказал: оно оказалось сомнительным, в том числе в связи с делом Скрипаля, поскольку уж слишком Стивен Бигун связан с Россией. С другой стороны, к Райс возникли вопросы в связи с её протеже Кеттерфилдом — из-за публикации, о которой мы говорили. И в итоге появился Болтон.

"ЗАВТРА". Компромиссная фигура?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Думаю, что здесь сказалось еще тайваньское лобби и стоящий за ним Lockheed, поскольку Lockheed заинтересован в выходе на Тайвань со своими истребителями-бомбардировщиками F-35. И это вполне уложилось в ту торговую войну, которая была адресована в первую очередь Китаю, хотя и другим тоже.

"ЗАВТРА". А теперь хотелось бы перейти к Терезе Мэй и к Скрипалю.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Тереза Мэй оказалась в сложной ситуации. Опять приходится упоминать Францию, но это факт: человек, который возглавлял и возглавляет группу по Брекситу в Еврокомиссии — это француз Мишель Барнье. Причём он не просто делегирован Францией, он ещё имеет собственные амбиции на пост председателя Еврокомиссии, поэтому для него важен некий результат.

За неделю до того, как произошло что-то странное со Скрипалём, Барнье "выкатил" документ, из которого следовало, что если бы на него согласилась Тереза Мэй, то Северная Ирландия после Брексита оставалась бы как бы в составе Британии, но с другой стороны — в составе Таможенного союза Евросоюза. На что Мэй заявила публично, что ни один премьер Британии никогда на это не согласится.

В это время на неё происходило давление изнутри — и слева, и справа, где обозначилась фигура Джейкоба Рис-Могга, более харизматичного, в отличие от Мэй, человека Консервативной партии.

Итак, предстоял саммит Евросоюза, на котором Мэй должна была либо сдаться, либо хлопнуть дверью. Хлопнуть дверью — это значит Брексит без договора, после чего Евросоюз может действовать вообще как угодно. То есть вокруг неё смыкались стены. И тут произошла ситуация со Скрипалями, которая тоже поначалу начала играть против неё. Если посмотреть медиа-мейнстрим типа леволиберальной газеты Guardian, то первые несколько дней после этого события критика была направлена против Мэй, а не против России.

"ЗАВТРА". Я обратил внимание на это, я даже говорил: не американцы ли вообще стоят за этой историей с самого начала?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это была очень распространённая мысль. И к вопросу о мета-группах: на портале The Hill ещё в феврале, задолго до всей этой ситуации, писали, что не бывает агента КГБ, который не был бы связан с КГБ до конца жизни; и с британской МИ-6 — то же самое. Тогда имелся в виду Кристофер Стил, автор той самой "папки" о связях Трампа с Россией. Но там был очень интересный вывод о том, что Стил был нужен изначально как "инструмент", который помог бы Хиллари Клинтон пройти в Белый дом, но после этого она бы зависела всё время своего правления от той, вероятно, британской группы, которая Стилу эту "папку" подсунула.

Странно, что не звучит на наших телеканалах имя Алекса Янгера, главы МИ-6 — той самой службы, которой Скрипаль и был завербован. Что бы этот человек ни делал до сих пор, соответствовало скорее позиции газеты Guardian, чем Консервативной партии. Он играет и в собственные игры. Он раньше работал в Афганистане, и у него был заместителем Чарльз Гарретт, который потом стал послом Великобритании в Македонии. И события в Македонии, которые происходили с 2015 года, начались с того, что этот господин стал там раскручивать ситуацию. В общем, то, что приписывали Соросу, на самом деле, происходило в офисе…

"ЗАВТРА". В офисе Гарретта?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Можно ещё отметить мета-группу, связанную с Атлантическим советом, — это люди, которые работали в основном у Маккейна. Эта группа приводила к власти и поддерживала Саакашвили в Грузии, поддерживала Филата в Молдове и так далее. В последнее время они продолжали заниматься Балканами, причём то, что они там делали, касалось не только российских интересов, но и турецких в равной степени.

Профессор Иван Крастев, живущий в Софии и печатающийся на Западе, по этому поводу писал, что есть опасность, что вслед за Сирией Россия и Турция начнут делить Балканы, и этого допустить ни в коем случае нельзя.

Возвращаясь к Британии… У нас достаточно много говорили про Cambridge Аnalytica. Это зарегистрированная в Великобритании компания, основным спонсором которой был американец Роберт Мерсер — тот самый, который был спонсором изначально Стива Бэннона и его группы. А эта группа, когда она ещё работала не на Трампа, а на Теда Круза, занималась, в смысле медиа-подготовки и политтехнологий, кампанией Брексита. По этому поводу ещё в прошлом году начался скандал, который стал частью RussiaGate, то есть идеи о том, что Россия сама этот Брексит придумала и через этих людей "протащила".

Эта тема в разных вариациях продолжает звучать в Штатах в контексте Цукерберга и его "Фейсбука", который оказался "пришпилен" к делу Cambridge Аnalytica. И она выходит на совершенно другой уровень, связанный с постановкой задачи в идеологическом масштабе. Получается, что Cambridge Аnalytica — это часть конгломерата, работавшего на правых, на Трампа и, одновременно, на Брексит; и всё, что они делают, они делают для того, чтобы Владимир Владимирович Путин обрушил цивилизацию в Европе.

"ЗАВТРА". Атлантическую цивилизацию.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Не дал прийти к власти правильным демократическим политикам в США, повредил меньшинствам, дикой природе Америки и так далее.

Любопытно, что Бен Шапиро, автор газеты Daily Wire, пишет: а разве не та же самая Guardian хвасталась в 2012-м, что когда Барак Обама шёл на выборы, то у него, благодаря замечательной компании Facebook, были возможности узнать о каждом человеке — данные о его семье и так далее.

"ЗАВТРА". И тогда это было хорошо!

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Просто замечательно! Дальше он пишет, что в США разрешён "левый расизм". То есть такой сомнительной фигуре, как Луис Фаррахан (негр-мусульманин), можно даже говорить плохо про Израиль. А какому-нибудь белому республиканцу нельзя сказать и десятой доли того. Шапиро пишет, что происходит переворот в политтехнологии, какая-то другая эра наступает.

"ЗАВТРА". А как всё это можно проследить на примере "дела Скрипаля"?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. То, что Великобритания оказалась в таком уязвимом положении из-за Брексита, совпало с очень неприятным событием и для Великобритании, и для команды Трампа. Дело в том, что Трамп потерял ту "галочку", которая могла бы действительно войти в его…

"ЗАВТРА". Список хороших дел?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, то, что каждый президент США делает. Для Трампа это был мир в Афганистане, то есть примирение с талибами. 14 февраля талибы прислали письмо, и вроде бы что-то такое намечалось, оставалась только одна проблема — решить вопрос с губернатором Балха (северной провинции Афганистана). На этот пост был претендент от Британии. В Афганистане много таких фигур, британских назначенцев — министров с британским образованием и так далее. Британия получила бы там очень большие преимущества, поскольку она занимались организацией этих переговоров с талибами. Но всё провалилось, и не просто из-за действующего губернатора Балха, Мухаммади Нура, лидера афганских таджиков, но и из-за дальнейшего, всё больше расширявшегося конгломерата вокруг него. В итоге Терезе Мэй не удалось провести на место губернатора своего человека. И талибы отказались вести переговоры.

То есть Мэй столкнулась не только с Евросоюзом и внутренней оппозицией, но и оказалась в ситуации, когда она что-то пообещала Трампу и оскандалилась.

Более того, стало очевидным, что команда Байдена и Керри и руководство МИ-6 и их люди в Атлантическом совете действуют вместе. Вплоть до того, что главный специалист по Афганистану в Атлантическом совете Джавид Ахмад написал специальную статью в поддержку вышеназванного губернатора, с которого и началось постепенное обваливание попытки англичан помочь Трампу получить заветную "галочку".

Эту "галочку" Трамп не получает. Но он получает много других "галочек". Северная Корея вынужденно пошла на уступки. Почему? Потому что Китай согласился пойти на уступки, чтобы избежать каких-то неприятных вещей, вплоть до конкретной ситуации с пошлинами на автомобили.

Теперь Европа. Как Евросоюзу удалось отсрочить введение тарифов? Госпожа Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции, одобрила приобретение компании Monsanto компанией Bayer. Это серьёзный удар по Франции. Приободрилась Германия, приободрилась и та часть американской политологической общественности, которая была заинтересована в том, чтобы работать именно с Германией. Более того, Германия будет работать теперь и с Турцией; и постарается там выступить в эксклюзивном качестве, которого Британии достичь не удалось. То есть роль Германии после этой сделки повысилась.

"ЗАВТРА". Получается, у Трампа уже три "галочки"?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, а с Россией не получается. Россия не идёт навстречу. А чтобы "галочка" была, очень бы хотелось, чтобы Россия что-то сделала. И есть одна важная деталь: прошла информация, что Макрон заявил в разговоре с Трампом — если Трамп сам не начнёт, то начнёт Макрон…

"ЗАВТРА". Наносить удары по Сирии?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. И надо иметь в виду, что Сирия — бывшая подмандатная территория Франции. И интерес к этой территории у Франции был, есть и будет. И поэтому в том "вбросе", о котором я говорил и который для Тиллерсона оказался одной из проблем, не зря фигурировало особое мнение французов. Позднее автор этого "слива", швейцарский француз, написал о том, что главное, чего они хотят — это не допустить Pax Russica, то есть "мира по-российски".

И второй момент, который мне показался очень интересным: он сослался на человека по имени Пьер Жокс. Это левый автор, с одной стороны, с другой стороны — пророссийский; но ссылка на Пьера Жокса — это ссылка не только на соцпартию, это ещё и масонская ссылка, это человек из ложи Великого Востока.

И если вернуться сейчас к господину Регеву и его любви к французам, французской режиссуре, французской левой общественности…

"ЗАВТРА". Творческой среде, типичной для Франции…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. …И присутствию в ложах людей из творческой элиты, творческой богемы. Поэтому, когда мы говорим о том, к кому или к чему, к какому центру ближе всего нынешний субъект самых интересных интриг, мишенями которых становятся самые большие политики мира, самые крупные системы отношений мира…

"ЗАВТРА". Франция?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, находится во Франции… Это не значит, что я говорю про президента Макрона или про французскую нефтегазовую компанию Total, я говорю про определённую сеть, определённую систему. Если говорить о людях, близких к ней, часто упоминают Аттали как человека этой системы. Он высказывался очень негативно не просто о Трампе — а обо всей англо-саксонской цивилизации. Была очень интересная статья в январе на эту тему — что они не выучили своих уроков и по-прежнему считают себя…

"ЗАВТРА". Пупами земли?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. Могу процитировать: "Англо-саксы среди других недостатков, усвоенных с прежних времён, когда они были всемогущими, сохранили заблуждение веры в свою безнаказанность". Буквально так Аттали пишет.

Есть геополитические претензии стран, которые вынашивают военные. Есть претензии, которые вынашивают политики. А есть претензии групповые, отчасти и этническо-групповые. Обратите внимание, что после победы Макрона в истеблишменте зазвучала положительная оценка такого события 1870 года, как "Декрет Кремьё". Это был декрет о признании сефардов, живущих в Алжире, гражданами Франции.

"ЗАВТРА". Аттали оттуда как раз!

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, из алжирской сефардской семьи. И оттуда не только Аттали. Оттуда большая часть наиболее активного окружения Макрона, значительная часть членов клуба Le Cercle и так далее. Это старая история, связанная с Миттераном.

"ЗАВТРА". И вроде бы не тайна, что Миттеран тоже был членом масонской ложи.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и использование каббалистических образов — это очень симптоматичный момент.

"ЗАВТРА". Подытоживая, отметим, что то, о чём рассказывал Регев, пересекается с таким понятием, как “smart power”. Раньше мы говорили о soft power — информационном воздействии; а теперь всё, по сути, происходит по режиссёрскому сценарию: вы заранее задумываете ход, реакцию на этот ход, контрход и последующие события.

Второй момент — некие каббалистические вещи. Это следующий слой противостояния, которое происходит. Ведь оно находится уже не на уровне коммерческих интересов, о которых можно договориться, и даже не на уровне геополитических, потому что и об этом можно договориться! Но это такое экзистенциональное противостояние, где одни черпают смыслы и ещё что-то из каббалы, а наша сторона черпает смыслы из христианской традиции. Это очень серьёзный момент, на самом деле.

Как в этой новой ситуации, ситуации smart power, правильно вести себя в условиях информационной войны?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Прежде всего, не надо делать лишних вещей. Я не понимаю, что нам дают, например, какие-то добрые слова в адрес лидера лейбористов Джереми Корбина. Если он сказал что-то миротворческое — конечно, это замечательно, но, на мой взгляд, с миротворцами нужно быть как можно осторожнее. Вот я привёл пример с франко-швейцарской публикацией-"вбросом". Эта левая среда, не только французская, вообще левая среда европейская, имеет двойное дно.

Прежде чем иметь дело с каким-то пацифистом, который сразу же готов услужить, когда возникла ситуация, близкая к войне, надо понять, что за этим стоит и действительно ли добра хочет этот персонаж? Либо его цель относится совершенно не к нам, а к каким-нибудь "перестановочкам" в другом месте, в других кабинетах, которые нам абсолютно не нужны.

"ЗАВТРА". Да, у них есть чёткий режиссёрский сценарий, которому следуют, а у нас сценария и контрсценария нет, их никто не продумывает и не просчитывает, хотя в каких-то структурах это, по идее, должно было бы делаться.

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