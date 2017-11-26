/Поглед.инфо/ Зад гръмките скандали някак незабелязано премина важно геополитическо събитие на годината, което е в състояние не само да възстанови мира в Сирия, но също така и напълно да промени ситуацията в Близкия изток. На фона на поражението на TOZR и "Ислямска държава", Русия излезе с инициатива за провеждане на конгрес в Сочи за национален диалог в Сирия, под която се подписаха лидерите на самата Сирия, както и най-крупните и съседи - Турция и Иран. В този своеобразен сирийски аналог на Народния събор ще бъдат задължени да присъстват всички представители на всички сили и групи, с изключение на терористите, което е гаранция да приключи ужасната гражданска война в тази многострадална страна, но, ако е успешен, ще промени завинаги политическото лице на Близкия изток, погребвайки окончателно "Арабската пролет" на Обама.

Тази седмица за руския президент беше изключително напрегната. В продължение на три дни той направи толкова, колкото Тръмп не успя за седмица обикаляне в този район. Освен това Путин не танцуваше с никого, но той се оказа "скъп приятел" за Ердоган и по обичайния начин бележи началото на нов етап в историята на Близкия изток без война.

Първоначално той се срещна със сирийския лидер, с когото обсъждаше провеждането на този конгрес. Асад подкрепи тази идея, като отбеляза, че единственото му условие е да няма чужда намеса и тук той се надява на помощта на Москва. Освен това, сирийският президент благодари на Русия, че помага за победата над терористите и за връщането на цивилните граждани в домовете си. Путин обяви и предстоящия край на операцията срещу "Ислямска държава" и TOZR. "Мисля, че проблемът с тероризма е глобален. До пълната победа над тероризма, разбира се, сме все още е много далеч. Но що се отнася до нашата съвместна работа за борба с терористите в Сирия, тази военна операция наистина приключва ", каза държавният глава.

На следващо място, Путин е имал телефонни разговори с краля на Саудитска Арабия Салман бин Абдул Азиз Ал Сауд, с президента на Египет Абделфатах Сиси и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, когото Путин лично е информирал за вчерашната среща с Асад, както и по основните въпроси, които са включени в дневния ред на срещата на високо равнище на Русия, Иран и Турция. След това веднага имаше двучасов разговор с Тръмп. Както е известно, говорили са за Сирия, Украйна и КНДР. Какво е изрично договорено между Путин и Тръмп не е известно, но последният, в собствения си стил, наречен разговора "прекрасен", особено за това, където се говори за необходимостта от "продължаване на международния натиск върху Северна Корея", за да я принудят да спре развитието на "ядрените оръжия и ракетните програми ". Но тук всеки говори за това, което най-силно го боли. В Кремъл, обаче, са отбелязали само значението на взаимодействието в Сирия, превръщайки го в търсене на политическо решение на ситуацията, съобщи прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков.

/рус.ез./

Наконец, вчера прошли сложнейшие и главные переговоры сразу с двумя лидерами ведущих держав региона: президентом Ирана Рухани и президентом Турции Эрдоганом. И здесь главное даже не поддержка ими проведения Конгресса, а то, что все три президента подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутых зон деэскалации или какая бы то ни было политическая инициатива по урегулированию сирийского кризиса не должны подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

То есть никакого расчленения Сирии не будет, как не будет и свержений кого-либо или установлений протекторатов. Все должны решить сами сирийцы. Также практически решена курдская проблема.

Конечно, у турок и иранцев свои приоритеты в регионе, местами они пересекаются, местами прямо противоположны, но важно здесь то, и это отметили все трое, что мир на Ближнем Востоке важней их. Так же, стороны договорились о том, что пока рано говорить о курдской автономии, тем более о создании Курдистана. Этот вопрос очень важен как для Рухани, так и для Эрдогана, потому что и в Иране, и в Турции проживает достаточно большое число этнических курдов, и они опасаются гражданской войны начала распада собственных государств.

Самое интересное было там выступление Эрдогана, которое начиналось словами: «Приветствую всех от всей души. Хочу выразить благодарность в лице моего друга господина Путина всем нашим российским друзьям».

Однако — это все официоз, теперь давайте рассмотрим, что же произошло на деле. А на деле мы видим окончательные похороны американской стратегии перекраивания Ближнего Востока с их «управляемым хаосом», «свержением диктаторов» и превращением богатейшего региона в полыхающее пламя. Притом, если о крепком союзе с Ираном, который смещает центр силы в сторону наших стран, говорят уже даже западные СМИ, то с присоединением туда Турции и Сирии мы получаем мощнейший блок, способный решать любые вопросы в регионе и без применения военной силы, которой у него предостаточно. А при нейтралитете Саудовской Аравии и богатого Катара, данный блок становиться главенствующим на всем Ближнем Востоке. Более того — Россия начинает вовлекать эти страны в наш общий с китайцами «Евразийский союз» под эгидой ШОС. «По правде говоря, Владимиру Путину прекрасно удалось интегрировать Иран в свое геополитическое видение и отталкивающуюся от него стратегию. В энергетическом плане, можно предположить, что он поддержит экспорт иранского газа в Юго-Восточную Азию, а не в Европу, где пытается упрочить позиции «Газпром». В целом же, главная идея в том, чтобы подключить Иран к широкому проекту через ШОС и БРИКС. Иран должен стать новым «И» развивающихся стран. Несмотря на существующее неравенство с Китаем, Россия становиться идеологическим лидером ревизионистского антизападного фронта, одним из главных участков которого является шиитский Иран», — прокомментировали французские СМИ новый российско-иранский союз. Теперь же к нему потихоньку прибивается и «дорогой друг» Эрдоган, который четко отмечает благодаря кому этот союз состоялся.

Впрочем, турок тоже можно понять. «Американский империализм, который не принес нашему региону ничего, кроме войн и крови, благодаря сотрудничеству региональных государств был изгнан из Западной Азии. Мир устал от войн и разрушений, настало время создать новый мир», — писали турецкие СМИ в начале ноября. «В будущем место Турции не в НАТО, этот альянс является для нее угрозой. И Турция начала стучать в двери Шанхайской организации сотрудничества. Стратегически место Турции — в Евразии. Мы видим, что Россия, государства Ближнего Востока, Индия, Китай, страны бывшего СССР объединяются на евразийской платформе. И попытки НАТО помешать этому процессу, используя ситуацию с Крымом, окончатся ничем. Но для этого всем нам нужно действовать конструктивно, это касается и самой России», — вторил им Догу Перинчек — лидер турецкой партии "Родина".

По сути, Путин создал там новую реальность, когда больше не нужно ждать соседа с автоматом и копить патроны самому, а достаточно собраться всем вместе, открыто обсудить все волнующе вопросы и договориться, не ожидая одобрения из-за океана или попытки свержения оттуда. И создал он ее, всего лишь оказавшись единственным, кто сдержал слово и вытащил погибающую Сирию из рук террористов. Вытащил под вой этого самого «цивилизованного сообщества», наплевав на резолюции и санкции, просто потому что знал за кем стоит правда. Это увидели все и поняли, кому там можно верить, а кто пойдет стороной и вот теперь Россия стала не просто важным, а основным игроком, без разговора с которой уже не решается ни один действительно серьезный вопрос.

Да, аналитики отмечают, что России повезло с тем, что в США идет жесткая внутривидовая война, а ЕС сам оказался на грани глубочайшего кризиса. Да, вряд ли Эрдоган стал бы «дорогим другом» не попытайся США его сковырнуть, а Иран — таким надежным союзником не объяви его Трамп очередным «мировым злом». Возможно, и сам Путин не ожидал такого эффекта возвращения России на Ближний Восток, спустя 25 лет после развала Союза. Вот только как гласит пословица: «Везет тому, кто везет», не тому, кто только разрушает.

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