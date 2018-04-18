/Поглед.инфо/ Нашите сънародници са разочаровани от липсата на военен отговор на наглостта на англосаксонците; през цялата тая събота – денят на нападението, те задават един и същи въпрос: "Защо тогава Русия присъства в Сирия?"

Реших да събера всички аргументи заедно и да публикувам моите аргументи:

1. Всяко действие има конкретна цел;

2. Изпълнението на всяка задача има измерим резултат.

За да се оценят тези или други действия, необходимо е и е достатъчно да се проверят те спрямо заявената цел, да се определят измерените параметри и да се оцени тяхната ефективност.

Целта на русия в Сирия никога не е била „да стреля по англо-саксите”. Още по-цинично казано – целта й никога не е била "да жертва живота си за Асад". Русия от 21-ви век е щастливо избавена от моралната необходимост да "освобождава братушките си от игото", които след това, във всички войни ще се бият срещу Русия...

(рус.ез.)

Сирия. Цели заинтересованных сторон и измеряемые результаты

Соотечественникам, разочарованным отсутствием военного ответа на хамство англосаксов, всю субботу задавал один и тот же вопрос: "Зачем Россия присутствует в Сирии?". В конце концов решил собрать все аргументы в кучку, опубликовать свои доводы для поддавшихся очередному хайпу "путинслил".

1. Любое действие имеет определенную цель

2. Выполнение любой задачи имеет измеряемый результат.

Для оценки тех или иных действий необходимо и достаточно проверить их на соответствие поставленной цели, определить измеряемые параметры и оценить результативность.

Целью России в Сирии никогда не было "пострелять по англосаксам". Ещё циничнее - её целью никогда не было "положить жизнь за Ассада". Россия ХХI столетия счастливо избавлена от моральной необходимости "освободить от ига братушек", которые затем во всех войнах будут воевать против России. Наверно впервые в своей истории, Россия преследует в Сирии свои собственные цели, насквозь прагматичные и утилитарные:

1я - декларированная - нашинковать как можно больше террористов из мусульманоподобных организаций как можно дальше от границ РФ

2я - недекларированная - воспрепятствовать, насколько это возможно, движению конкурентных энергоресурсов с Ближнего Востока на европейский рынок.

Точно также прагматичны, понятны, и вполне измеряемы цели США в этом регионе:

1я - создать как можно больше хаоса и нестабильности, ибо чем больше этого хаоса на глобусе, тем больше спрос на вечнозелёный доллар

2я - прервать торговые связи РФ с ЕС, резко осложнив задачу по выживанию и тем, и другим, что опять же, всегда приводит к росту спроса на основную продукцию ФРС США

3я, факультативная, вытекающая из второй - заместить российские углеводороды в ЕС своими, которые опять же, можно наворовать на Ближнем Востоке и выдать затем за сланцевые

Цели остальных участников сирийского забега рассматривать не будем, ибо какие могут быть собственные цели, кроме англосаксонских, у "по-настоящему цивилизованных стран НАТО", которые в качестве основания для налёта пользуются Конституцией США...

А теперь давайте соотносить действия сторон с вышеуказанными целямии измерять результаты :

1. По результатам этой "ужасающей по своей эффективности, атаке" (определение CNN), присутствие России в Сирии не ликвидируется и не уменьшается, а значит газовых труб из Катара в обозримом будущем там не появится. При этом на СП2 разрешения в ЕС выдаются, газопровод строится, а значит, европейской монополии Газпрома пока ничто не угрожает.

2. Любители отрезания голов утилизируются в Сирии планово, что сокращает не только количество вакантных мест среди гурий, но и количество боеспособной пехоты "наших западных партнеров".

Как этим целям могло поспособствовать потопление парочки амерских эсминцев и насильственное приземление британских "Торнадо", участвующих в программе по сносу ветхого жилья в Сирии - ума не приложу.

Теперь оценим измеряемые результаты наших западных партнеров... хотя, зачем же это делать самим, если за нас это может сделать Израиль (инфо от полковника Кассада):

«Ракеты обрушились на пустые здания, пострадавших практически нет (по официальным сирийским данным, ранены три «мирных жителя» — ред.), запасы химического оружия не уничтожены, самолеты и вертолеты сирийской армии целы», — так подводит итоги операции обозреватель 10 телеканала Хази Симантов.

Комментатор полагает, что в итоге Россия и Иран лишь усилят поддержку сирийского режима, так что «Асад получил двойной выигрыш — он не просто пережил атаку Запада, но и получает более широкую военную и политическую поддержку от России и Ирана».

Бывший командующий Северным военным округом, генерал Амирам Левин выразил «большое разочарование» масштабами западной атаки по сирийским объектам. Выступая перед аудиторией «Шабат Тарбут» в Беэр-Шеве, Левин заявил, что лучше бы атаки не было вовсе — она «оставляет Израиль в одиночестве перед лицом ситуации».

Обозреватель 10 телеканала Алон Бен Давид разделяет эту оценку. Атака лишь подтверждает, что США не пытаются повлиять на исход гражданской войны в Сирии и оставляют Израиль в одиночестве, — полагает он.

Желающих повоевать успокою - воевать придётся по-любому. Никогда еще "цивилизованная часть человечества" не преодолевало системные кризисы мирным путем. Никогда еще щедро принимаемые "нашими западными партнерами" заимствования не погашались ими по-другому, кроме как путём физического устранения кредитора. Сейчас, когда эти долги считаются в квадрильонах, а Россия нагло расположилась прямо поверх месторождений, которые англосаксы считают своими... нет, тут без стрельбы не обойтись...

Так что воленс-ноленс англосаксы продолжат нагнетать, угрожать и, там где только есть возможность - бомбить. У них просто выбора нет, точнее выбор ну очень незавидный - или организация войн на чужой территории, или дефолт и гражданская война на собственной.

Хотя вторую атаку лёгкой кавалерии под Балаклавой мы вряд ли дождёмся. У них другая метОда - сподвигнуть граждан вражеской страны самим снести своё государство. В России это получилось 2 раза за одно столетие, и судя по пляскам и песням "наших западных партнеров" - продолжение следует. Именно на этом фронте развернётся генеральное сражение, именно тут - направление главного удара.

На этом фронте ожидается множество весьма значимых событий, начиная с формирования нового состава правительства, спасения Дерипаски и Ко, ожидаемое отключение системы СВИФТ, арест активов России в "цивилизованных странах", в первую очередь - вложений в "трежерис" США, и заканчивая эмбарго на поставку энергоресурсов "нашим западным партнерам".

А пока весь мир записал на манжете и запомнил, что "самые демократические и цивилизованные бомбы и ракеты" не падают туда, где размещены базы вооруженных сил России. Неплохая пища для размышлений для руководителя государства, "обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого..." Неплохой получился маркетинг ненавязчивого сервиса для желающих выжить. Продолжение следует.

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