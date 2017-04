/Поглед.инфо/ Сенаторите Джон Маккейн и Линдзи Греъм, които са значими политически фигури в областта на отбраната, са убедени, че Тръмп "е изпратил важен сигнал", и сега заслужава подкрепата на американския народ.

"От военна гледна точка, ударът на САЩ е насочен срещу Асад. На практика, той е насочен също и срещу Путин", пише и Карл Билд, бившият министър на външните работи на Швеция.

В същото време мнозина смятат, че американският президент първо трябва да иска одобрението на Конгреса, преди да предприема атаки, предаде CNN.Скептичен към действията на президента е Ранд Пол, сенатор от щата Кентъки. "Докато всички осъждаме ужасите, които стават в Сирия, САЩ досега не са нападали. Съгласно Конституцията, президентът трябва да получи одобрението на Конгреса, преди да предприема военни действия. Нашите предишни действия не подобриха сигурността в региона и в Сирия става точно същото," каза сенаторът.

"Ситуацията е изключително сериозна, Русия и Съединените щати вече са един срещу друг," казва историкът Кристиан Гернър за информационна агенция ТТ и нарече правителството на САЩ, начело с Тръмп, за "некомпетентно": "Ситуацията е невероятно сериозна. Това американско правителство е поразително некомпетентно и показва пълната му неспособност да предвиди последствията."

(рус.ез.)

Поддержка политиков после атаки Трампа в Сирии

Трамп бьет по Сирии

Когда Дональд Трамп приказал выпустить 59 крылатых ракет по целям в Сирии, его поддержали многие высокопоставленные политики в Конгрессе.

Сенаторы Джон Маккейн (John McCain) и Линдси Грэм (Lindsey Graham), значительные политические фигуры в сфере обороны, убеждены, что Трамп «послал важный сигнал» и сейчас «заслуживает поддержки американского народа». В то же время многие считают, что теперь президенту необходимо сначала обращаться к Конгрессу, прежде чем случатся новые атаки, сообщает CNN.

«С военной точки зрения удар США был направлен против Асада. На практике он был все равно что против Путина», — пишет Карл Бильдт (Carl Bildt) в Twitter. Militarily the US strike was against Assad. Politically it was as much against Putin. Could not defend its ally. pic.twitter.com/azQdWjA55r — Carl Bildt (@carlbildt) 7 апреля 2017 г.

Удар США по сирийскому режиму немедленно получил поддержку внутри страны от многих сенаторов и членов Палаты представителей.

Перед бомбардировкой более двух дюжин членов Конгресса были проинформированы о том, что должно случиться, сообщает источник в Белом доме CNN.

После события многие весомые фигуры тут же поддержали Дональда Трампа. Среди них — сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, оба республиканцы с большим весом в оборонной политике. Они сделали совместное заявление: «По приказу главнокомандующего (Дональда Трампа — прим. ред.) они послали важный сигнал, что США больше не собираются просто смотреть на то, как Асад при поддержке и помощи путинской России убивает невинных сирийцев химическим оружием и бомбами».

«Заслуживает поддержку народа»

«В отличие от предыдущей администрации, президент Трамп в решающий момент отреагировал на критические события в Сирии. Этим он заслуживает поддержку американского народа».

Спикер Палаты представителей Поль Райан (Paul Ryan), также весомое имя среди республиканцев, назвал меру «уместной и справедливой».

«Эти тактические бомбардировки дают понять, что режим Асада больше не может рассчитывать на пассивность американцев, когда речь идет об ужасном обращении с сирийским народом», — сказал Райан.

В заключении спикер выразил надежду, что президент впредь станет обращаться к Конгрессу. В этом пожелании он не одинок.

Шумер: Трамп должен работать с Конгрессом

Главный демократ Сената, сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер (Chuck Schumer), предпочел похвалить американских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu), например, одобряет ракетную атаку Трампа в Сирии. Это выяснилось ранним утром. Американский президент «послал четкий сигнал, что использование и распространение химического оружия терпеть не будут», сказал премьер-министр, по данным Telegraph.

Историк: «Поразительно некомпетентное американское правительство»

Цель американских бомбежек находится рядом с городом Хомс. Губернатор города говорит, согласно государственному телевидению, что «руководство Сирии и сирийская политика не изменятся. Это была не первая атака. И я думаю, не будет она и последней».

Ракетный обстрел США вызывает одновременно и удивление, и ужас. «Это невероятно серьезная ситуация, Россия и США сейчас стоят друг против друга», — сказал историк Кристиан Гернер (Kristian Gerner) новостному агентству TT и назвал американское правительство во главе с Трампом «некомпетентным»:

«Это невероятно серьезно. Это американское правительство поразительно некомпетентно и показывает свою тотальную неспособность предвидеть последствия».

По словам Кристиана Гернера, до сих пор ситуация складывалась так, что две страны лавировали в конфликте, чтобы избежать прямой конфронтации. Сейчас же он не осмеливается делать прогнозы по поводу возможной реакции президента Путина:

«Ситуация с Россией в качестве противника может быть очень серьезной. Во имя всеобщего мира мы надеемся, что русская сторона будет действовать сдержанно», — сказал Кристиан Гернер.

«Позаботиться о том, чтобы Асад знал, что ему придется заплатить за совершаемые им ужасы, — это правильно, — сказал Шумер и добавил. — Очень важно, чтобы администрация Трампа предложила стратегию и проконсультировалась с Конгрессом, прежде чем применять ее».

Международная реакция на бомбардировки не заставила себя ждать

Нетаньяху поддерживает Трампа

