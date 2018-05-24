/Поглед.инфо/ Китайският дракон влезе в морето и гледа към океаните. Укрепването на китайския флот предизвиква голяма загриженост у американските империалисти. Според някои оценки до 2030 г. китайският флот ще надмине американския флот или ще се изравни с възможностите му.

Според бившия директор на Управлението за разузнавателни и информационни операции на Тихоокеанския флот на Военноморските сили на САЩ Джеймс Фенъл (James Fanell), до 2030 г. числеността на китайските ВМС ще бъде 415 кораби. В това число се включват: подводници – 99; самолетоносачи – 4; есминци и фрегати – 102; корвети – 26; десантни кораби – 73; ракетни кораби - 111.

Според прогнозата на Центъра за нова американска сигурност (Center for New American Security), морската мощ на Китай ще нараства още повече. Ако сегашните тенденции продължават, до 2030 г. Китай ще разполага с 432 надводни кораба и 99 подводници.

(рус.ез.)

После превращения Южно-Китайского моря во внутреннее море, Китай подвинет США в Тихом и Индийском океане

Китайский дракон спустился в море и поглядывает на океаны, но укрепление Военно-морских сил Китая вызывает большую озабоченность у американских империалистов. По некоторым оценкам, к 2030 г. китайский флот превзойдёт американский или сравнятся по возможностям.

По словам бывшего директора Управления разведки и информационных операций Тихоокеанского флота ВМС США Джеймса Фанела (James Fanell), к 2030 г. численность ВМС Китая составит 415 кораблей. Это число включает: подводных лодок - 99, авианосцев - 4, эсминцы и фрегаты - 102, корветы - 26, десантные корабли - 73, ракетные корабли - 111. Согласно прогнозу экспертов Центра новой американской безопасности (Center for New American Security), морская мощь Китая вырастет ещё больше. Если сохранятся нынешние тенденции, то к 2030 г. у Китая будет 432 надводных корабля и 99 подводных лодок.

Как отмечает старший научный сотрудник из аналитического центра "Институт Хадсона" Сет Кропси (глава Центра морских сил США), стремительный рост и усовершенствование ВМС Китая это большой вызов господству США на море, но для поддержания американского преимущества администрация Трампа делает недостаточно. Белый дом предложил увеличить состав ВМС США к 2050 г. до 355 кораблей, но этот план слишком "медлительный и недостаточно финансируется". Даже предлагаемые Трампом $ 20 млрд в 2019 г. и ещё примерно столько же в каждые последующие пять лет это мало. Без дополнительных расходов китайский флот может превзойти американский уже 2030 г., полагает Кропси.

В апреле будущий командующий Тихоокеанским командованием США Филипп Дэвидсон заявил в Конгрессе, что "Китай уже не развивающаяся страна, это сформировавшаяся великая держава, главный конкурент и соперник США в этом регионе". Дэвидсон добавил: "Китай осуществляет быструю военную модернизацию и приближается к паритету с нами в целом ряде критических областей. У нас больше нет гарантии того, что США выиграют в будущем войну с Китаем".

То что мы наблюдаем это неприкрытая попытка Китая выйти в океаны. Континентальная держава стремится расширить своё влияние усиляя военный флот, и второй авианосец (уже построенный в Китае) только подтверждает амбиции. Немаловажным событием стало также открытие первой зарубежной базы ВМС в Джибути. При этом, китайцы прямо говорят о своих стремлениях. Вот как отреагировали на начало испытаний нового авианосца два очень влиятельных государственных издания ориентированных на зарубежную аудиторию (прежде всего англоязычную).

"Обновление сил национальной обороны Китая это большой, пошаговый проект, и строительство новых авианосцев лишь небольшая его часть... Китай вторая по величине экономика, однако он по-прежнему далеко не вторая военная сила. Такое несоответствие несёт потенциальные угрозы миру... С укреплением национальной мощи Китай должен принять на себя больше обязанностей по поддержанию мира и стабильности, международное сообщество ожидает от нас этого. В целях выполнения своих обязательств Китай должен быть сильнее, и мощный флот необходим", - редакционная статья Глобал таймс.

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"Некоторые западные СМИ использовали новый авианосец для раздувания "китайской угрозы". Они говорят, что Китаю не нужно два авианосца. Когда авианосец "Ляонин" совершил свой первый поход они говорили, что Китаю вообще не нужны авианосцы... Посмотрите сколько у Китая много интересов на море: защита морских границ, поддержка мира и стабильности по двум маршрутам инициативы "Один пояс и один путь" и обеспечение стабильных морских перевозок", - бывший директор Института стратегических исследований при Университете национальной обороны Народно-освободительной армии Китая Янг И, Чайна дейли.

На наших глазах Китай превращает стратегически важное Южно-Китайское море в своё внутреннее море, делается это за счёт строительства и милитаризации искусственных островов с последующими территориальными претензиями. Особых успехов китайцы добились на архипелаге Спратли и Парасельских островах, где были созданы укреплённые военные базы. Стоит ещё отметить твёрдую позицию Китая при решении территориальных споров, и то, что китайцы идут по пути двустороннего диалога, исключая из переговоров США.

Установив де-факто контроль над Южно-Китайским морем, китайцы непременно пойдут дальше. Собственно говоря, это только первый этап реализации стратегии "Два океана" о которой начали открыто говорить с 2005 г. Данная стратегия заключается в том, что Китай должен установить контроль над Индийским и Тихим океаном, что станет символическим концом "века унижений" и пренебрежительного отношения к флоту. Можно спорить чего тут больше, экономической или военной составляющей, но видится, что стратегия "Два океана" имеет всеобъемлющий характер.

"Появление к 2030 г. глобального военно-морского флота Китая станет важным, влиятельным и основополагающим фактором международной политики", - Центр новой американской безопасности.

Усиление Китая на воде ослабит влияние США в регионе. Согласно мышлению американских империалистов, китайцы окрепнут за счёт "интересов национальной безопасности США". Предвидя смену баланса сил в Индийском и Тихом океане, где поганая империя безраздельно хозяйничала многие десятилетия, американские политики и эксперты всерьёз озаботились сдерживанием Китая. Однако, по большей части их предложения сводятся к "дайте грошей" - милитаризму и гонке вооружений, а также возможности создания антикитайских союзов.

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