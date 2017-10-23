/Поглед.инфо/ На 18 октомври се откри XIX конгрес на Комунистическата партия на Китай, на който генералният секретар на ЦК на ККП Си Цзинпин обобщи резултатите от предходните пет години и очерта планове за развитие на страната си за следващите години. Отбелязвайки нарастващото напрежение в отношенията със Запада, другарят Си обещава да изгради обща съдба със своите съседи чрез "Един пояс - един път". Друг глобален проблем стана киберсигурността и създаването в Поднебесната "чистота и светлина на глобалната мрежа". Показателно е, че по време на речта на китайския лидер, ръководителят на Държавния департамент на САЩ Тилерсън заяви, че действията на Китай са едно от предизвикателствата за Съединените щати и за "световния ред", както тероризма и ядрено-ракетната програма на КНДР.

В доклада си Си Цзинпин отбеляза встъпването на "социализма с китайски характеристики" в нова ера на развитие. "Партията трябва да обедини всички националности на китайския народ, за да ги доведе до края на изграждането на общество на средното благополучие и спечели голямата победа, когато навлиза в нова ера на социализма с китайски характеристики" - каза другарят Си. "Ние трябва да се стремим да заемаме водещи позиции в областта на науката и технологиите, да засилим работата си в областта на фундаменталните научни изследвания ... Правителството ще подкрепя активно и ще се стреми Китай да се превърне в мощна държава, водеща в областта на науката и технологиите, космически технологии, интернет," - каза той. Според ръководителя на китайската държава, в списъка на приоритетните задачи е Китай да се превърне в страна, която заема водещи позиции в света в качеството на продуктите, транспортните комуникации, цифровите технологии.

/рус.ез./

И в целом, китайцам есть чем гордиться, они имеют 14,8% от мировой экономики.

Отдельно Си Цзиньпин отметил создание в Китае «чистого и светлого» глобального сетевого пространства. «Мы активизируем деятельность, связанную с сетевым контентом, создадим систему тотального контроля над интернетом. Тем самым будут обеспечены чистота и свет глобальной сети», - сказал китайский лидер. По его словам, особое внимание правительство КНР уделит аспекту разграничения сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете той или иной информации. «Необходимо внимательно следить за возникновением проблем, касающихся политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в интернете ошибочных сведений», - подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, стране также необходимо «уделять повышенное внимание созданию и обновлению средств распространения информации, наращивать потенциал СМИ в области распространения информации, ориентирования, оказания влияния и завоевания общественного доверия».

Если говорить простым языком, то товарищ Си задумал тот самый страшный сон цветных революций — контроль за фейками, где уже безнаказанно не расскажешь, что Вторую мировую выиграл Обама, Херосиму бомбили русские, а США — светоч свободы. Никто не говорит о запрете полемики или тем более запрете больной темы либералов — коррупции, однако либо говори правду, либо молчи. К слову, касательно борьбы с коррупцией, то и тут Китай себя показал — местные СМИ сообщили, что единственным отсутствующим из живущих ныне бывших членов ЦК компартии Китая, кто не явился на съезд, оказался экс-министр общественной безопасности и куратор спецслужб Чжоу Юнкан, отбывающий пожизненное заключение за коррупцию и «разглашение государственной тайны». И это говорит уже само за себя и о контроле за собственными органами и о желании кого-то там обогатится за счет национальных интересов страны. То же самое касается и СМИ — брехать езжайте в CNN, а тут либо пишем правду, либо идем лесом.

Кроме того, генсек сообщил, что нужно быть готовыми защищать китайскую систему социалистической демократии и опасаться любых попыток ввести демократию западного типа. По словам тов. Си, народно-освободительная армия Китая будет модернизирована к 2035 году, а к 2050 году, по его мнению, станет сильнейшей в мире. К этому же году Китай станет богатой и могущественной социалистической державой. Однако реализация китайской мечты невозможна без мира и процветания у соседей, то есть нас, в первую очередь. С этой целью Китай создаёт «сообщество общей судьбы», помогая соседям через «Один пояс — один путь» (тот самый новый Шелковый путь или большой Евразийский союз).

Помимо этого товарищ Си затронул еще множество важных вопросов от экологии до экономики, но вот, что примечательно — китайцы никому не угрожали, наоборот — подчеркивали, что готовы к открытому сотрудничеству.

Реакция «империи добра» показательна — в тот же день, в своем выступлении в офисе Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне глава Госдепа США Рекс Тиллерсон поставил Китай в один ряд с терроризмом и ядерной программой КНДР. В заявлении Тиллерсона подчеркивается, что Китай бросает вызов «мировому порядку и нормам, за которые выступают США».

И ведь Рекс не мог не понимать, что его истерика на фоне спокойного как танк и уверенного в себе Цзиньпиня как раз лучше всего доказывает слова китайцев об успехах в строительстве, наравне с Россией, альтернативной либеральному глобалистскому — многополярного мира «сообщества общей судьбы» и необходимости укреплять армию, как гаранта этого строительства.

Между тем, для самих китайцев сейчас главное, кто станет рядом с их лидером для реализации этих амбициозных планов. Дело в том, что съезд — это не только повод для общенациональной дискуссии по ключевым вопросам, но еще и место фактического избрания высшего руководства. Без всяких конституций, явочным порядком, сложилась система: политбюро меняется раз в 10 лет, высший лидер тоже, но со сдвигом в пять лет. То есть на нынешнем съезде поменяют немалую часть политбюро, которое сложилось еще при Ху Цзииьтао, но Си Цзиньпин останется и даже сможет повлиять на состав "своего" политбюро. При этом в него войдет наследник — человек, который после пятилетнего испытания станет главой партии и государства через пять лет. Хотя если он не справится с испытательным сроком — не будет избран.

Само собой, такая система вызывает разрыв шаблонов у Запада, вот только китайцам глубоко плевать со своей стены на чье-то там мнение. Они доказали, что имеют полное право идти по своему пути и идти более, чем успешно, став за пару десятилетий одной из ведущих мировых держав. И есть там немало, чему будет полезно и незазорно сегодня поучиться и нам.

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