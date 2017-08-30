/Поглед.инфо/ На 29 август 1949 г. първата съветска атомна бомба бе тествана успешно на полигона в Семипалатинск. Ръководителите на проекта Лаврентий Берия и Игор Курчатов са удостоени със званието „Почетен гражданин на СССР”. Участващите в проекта учени - Игор Курчатов, Георгий Фльоров, Юлий Харитон, Виталий Хлопин, Кирил Шчьолкин, Яков Зелдович, Андрей Бочвар, Николаус Рил са удостоени със „Сталинска премия” и наградени с вили в Подмосковието и и автомобили „Победа”, а Курчатов – с автомобил „ЗИС”.

Пребивавайки в Потсдам за срещата на лидерите на СССР, САЩ и Великобритания, на 16 юли 1945 г. американският президент Хари Труман е известен с кратка телеграма за тестването на първата атомна бомба; а на 21 юли получава и подробен доклад за успешната експлозия в базата Аламагордо в пустинята на щата Ню Мексико. Възниква въпрос как да се съобщи новината на Сталин?

Труман и британският премиер Чърчил решават на 24 юли неофициално да информират съветския лидер, че в САЩ е създадено оръжие с огромна разрушителна сила, без да изричат думата "атомна бомба". Противно на очакванията, Сталин не проявил интерес към получената информация. Чърчил дори считал, че съветският лидер "не разбрал смисъла" на посланието.

Истината обаче е точно обратната. Сталин прекрасно разбира за какво иде реч. Съветското ръководство отдавна разполага с данни, че в САЩ усилено работят по създаване на ядрено оръжие. Веднага след срещата с Труман и Чърчил, Сталин казва на Молотов: „Трябва да поговорим с Курчатов да ускори нашата работа...”

(рус.ез.)

Черчилль считал, что Сталин «не понял» сообщение о создании в США А-бомбы

Руководителям проекта по созданию советской атомной бомбы были присуждены звания Почетный гражданин СССР.

68 лет назад, 29 августа 1949 года, первая советская атомная бомба была успешно испытана на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ Лаврентию Берии и Игорю Курчатову были присуждены звания Почетный гражданин СССР. Ряд учёных, участвовавших в проекте — Игорь Курчатов, Георгий Флёров, Юлий Харитон, Виталий Хлопин, Кирилл Щёлкин, Яков Зельдович, Андрей Бочвар, а также Николаус Риль, стали Героями Социалистического труда. Все они были удостоены Сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили «Победа», а Курчатов — автомобиль «ЗИС». Звание Героя Социалистического труда получили также — один из руководителей советской оборонной промышленности Борис Ванников, его заместитель Михаил Первухин, замминистра Авраамий Завенягин, а также ещё 7 генералов МВД, руководивших атомными объектами. Руководитель проекта Берия был награждён орденом В.И.Ленина.

* * *

Прибыв в Потсдам на встречу «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании — президент США Гарри Трумэн с нетерпением ждал результатов запланированного к началу конференции испытания атомной бомбы. Краткая телеграмма об успешном взрыве была вручена президенту вечером 16 июля. В ней сообщалось, что результаты испытания «удовлетворительны и даже превзошли ожидания». Через несколько дней, 21 июля, из США поступил подробный письменный отчёт об испытательном взрыве близ авиабазы Аламагордо в пустынном районе штата Нью-Мексико.

Встал вопрос о том, в какой форме сообщить о новом оружии И. В. Сталину. По согласованию с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем Трумэн после заседания 24 июля как бы в неофициальном порядке проинформировал главу советской делегации о том, что в США разработано оружие огромной разрушительной силы. При этом слова «атомная бомба» произнесены не были. Вопреки ожиданиям Сталин внешне не проявил интереса к полученной информации и в ходе последующих заседаний к этому вопросу не возвращался. У Черчилля даже сложилось впечатление, что советский лидер «не понял значения» сделанного ему сообщения.

Однако дело обстояло как раз наоборот. Сталин отреагировал таким обескуражившим союзников образом именно потому, что он всё прекрасно понял. Советское правительство уже давно располагало данными о том, что в США ведутся работы по созданию атомного оружия, и в качестве ответной меры также вело работы такого рода.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков так рассказывал о реакции Сталина на сообщение Трумэна:

«Вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моём присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном.

В. М. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают».

Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы».

Я понял, что речь шла о создании атомной бомбы. Тогда уже было ясно, что правительство США намерено использовать атомное оружие для достижения своих империалистических целей с позиции силы. 6 и 8 (9 - А.К.) августа 1945 года это подтвердилось на практике: американцы без всякой к тому военной необходимости сбросили две атомные бомбы на мирные густонаселенные японские города Нагасаки и Хиросиму».

Как видно из этого отрывка, в Потсдаме в отличие от Ялты уже начинали дуть ветры холодной войны. Да и не только холодной.

Весной — летом 1945 г. по указанию Черчилля Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании был разработан план войны западных союзников с привлечением германский дивизий против Советского Союза. Кодовое название плана — «Немыслимое». Особая роль в войне возлагалась на атомное оружие, которое должно было скоро появиться в США. И хотя тогда, в условиях продолжения войны с милитаристской Японией, в завершении которой Красная армия должна была сыграть большую роль, американское руководство не проявило активности в реализации этого плана, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки уже в конце 1945 года в Вашингтоне были готовы планы атомного уничтожения наиболее густонаселенных советских городов. При этом в США считали, что по самым оптимистичным прогнозам Советский Союз сможет создать свою атомную бомбу никак не раньше 1954 года.

В связи с этим хотелось бы познакомить читателя с изданной в 1948 году ныне малоизвестной брошюрой американских авторов о перспективах овладения советскими учеными тайны расщепления атомного ядра. Вернее с предисловием к изданию брошюры на русском языке, которое редактировал лично Иосиф Сталин.

Предисловие к брошюре Д. Хогертона и Э. Рэймонда «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?»

«За последнее время в Соединенных Штатах развернулась в широких размерах пропаганда атомной войны. На поприще поджигателей и пропагандистов новой войны подвизается немало разного рода «пророков», пытающихся взвешивать силы будущих «противников» и одурманивать сознание рядовых американцев, внушая им, что атомная война неизбежна и что США в этой войне будут непобедимы. К числу таких «пророков» принадлежат авторы статьи «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?», изданной в виде настоящей брошюры в переводе на русский язык.

Статья опубликована в, распространенном американском журнале «Лук». С научно-познавательной стороны статья не представляет интереса. Она повторяет в рекламно-популярном изложении известные из печати данные об атомных предприятиях. Тем не менее, советскому читателю все же стоит ознакомиться с ней, хотя бы для того, чтобы составить себе представление о моральном облике и умонастроении одной части людей науки в США. Журнал «Лук» задался целью ответить американцам на вопрос: «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?». Этот вопрос, по мнению журнала, стал решающим для американских планов на будущее, для перспектив мира и безопасности Соединенных Штатов. В качестве ответа на вопрос - «ответа, подкрепленного фактами», - в журнале опубликована статья инженера-атомника Хогертона и «специалиста по России» Рэймонда. Авторы статьи пророчествуют, что Советский Союз в течение многих лет не сумеет организовать производства атомных бомб, так как, мол, советская наука и техника не способны решить сложную и трудную задачу получения атомной энергии. Доводы авторов, призванные доказать неспособность советской науки, довольно неубедительны, что нетрудно заметить читателю. Так, например, на основании каких-то никому не известных «научных отчетов» Рэймонд вычисляет, что «русские провели только 30% тех экспериментов в области атомной энергии, которые были проведены в Америке до войны», и заявляет, что «впоследствии эта диспропорция между научными исследованиями по атомной энергии в США и СССР значительно увеличилась». За недостатком фактов Рэймонд сочиняет речь президента Академии наук СССР С. И. Вавилова, якобы произнесенную им в Америке через несколько дней после взрыва в Хиросиме, между тем как академик С. И. Вавилов находился в это время в Москве и подобных речей не произносил.

Правдой в статье является то, что разрешение научных и инженерных проблем, связанных с использованием атомной энергии, требует от ученых очень большой и напряженной работы. Авторы пророчествуют, что советская промышленность, хотя она и занимает, по их собственному признанию, второе место в мире, все же не может рассчитывать на сооружение в ближайшее время атомных предприятий. Они считают, что при сооружении и в работе атомных установок решающую роль играют девять отраслей промышленности: автомобильная, химических красителей, электрических машин, станко-инструментальная, радиоаппаратуры, центробежных насосов, телефонного оборудования, кабельная и часовая. Утверждая, что эти отрасли промышленности в СССР якобы составляют в среднем только 18% объема тех же отраслей в Соединенных Штатах и что Советский Союз отстал в этом отношении от Америки в среднем на 22 года, авторы делают отсюда вывод, что СССР может создать атомное оружие никак не ранее 1954 г.

Эти утверждения рассчитаны на незнакомство американского читателя с фактами. Некоторые из перечисленных отраслей промышленности не имеют решающего значения в деле сооружения атомных предприятий. Так, например, для того, чтобы создать атомные предприятия, не требуется производить столько автомобилей, сколько их производится в Соединенных Штатах. Не совсем основательно также утверждение авторов, что сооружению в СССР атомных предприятий препятствует отсутствие незагруженных электростанций большой мощности и в частности разрушение во время войны Днепрогэса. Известно, что многие электростанции Советского Союза соединены в мощные электросистемы, которые позволяют получать необходимую электроэнергию не с одной, а с ряда электростанций. Приводимые авторами цифры, характеризующие отставание нашей промышленности, не соответствуют действительности.

Тем не менее, правдой является то, что ряд отраслей промышленности в СССР еще отстает в сравнении с США. Мы не боимся открыто говорить об этом советскому читателю. Советским людям чужды самоуспокоенность и зазнайство. Однако при сравнении ресурсов социалистической и капиталистической промышленности нельзя забывать, что советская промышленность по природе своей имеет такие потенциальные возможности, каких не может иметь капиталистическая промышленность. Советская промышленность обладает гибкостью и мобильностью, основанной на преимуществах планового, социалистического хозяйства. Американцам не трудно вспомнить, что именно эти преимущества дали СССР возможность в труднейших условиях Отечественной войны осуществить в кратчайшие сроки перестройку советской промышленности на новые производства и создать современное мощное вооружение, которое по качеству не только не уступало американскому, но в общем даже превосходило его. Авторы утверждают, что советское планирование, обеспечивавшее в первую очередь создание тяжелой промышленности, привело к тому, что Советский Союз оказался «готовым к войне старого типа», тогда как появление атомной бомбы якобы изменило промышленную основу военной мощи.

Эта аргументация является явно неправильной. Каждый грамотный человек знает, что именно тяжелая промышленность является основой для развертывания военного производства. Мощная тяжелая индустрия СССР, созданная за годы сталинских пятилеток, обеспечивает базу развитая приборостроения и других точных производств, необходимых для создания атомных предприятии. Неоспоримо, что сооружение атомных заводов требует от машиностроительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности больших усилий и творческой работы по освоению новых видов машин, приборов, материалов и, химикатов.

Наконец, для умножения «аргументов» своего пророчества авторы статьи преподносят читателю-американцу клеветническое утверждение, что якобы СССР «никогда не выполнял пятилетних планов». Между тем, общепризнано, что планы сталинских пятилеток выполнялись досрочно. В оценке сил СССР, как известно, буржуазные «прорицатели» уже не раз ошибались. Сколько раз виднейшие политические деятели буржуазных стран пророчили быстрый провал «большевистского эксперимента» и неминуемую гибель советского государства! Когда Советский Союз приступил к осуществлению первого пятилетнего плана, буржуазия и ее печать предрекали неизбежность провала «фантазии», «бреда», «утопии», как они окрестили тогда наш пятилетний план. Товарищ Сталин говорил в своем докладе об итогах первой пятилетки, что не стоит критиковать авторов этих отзывов, «так как эти «твердолобые» люди принадлежат к той породе ископаемых средневекового периода, для которых факты не имеют значения и которые, как бы ни осуществляйся у нас пятилетний план, — все равно будут твердить свое».

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз многие американские газеты и политические деятели предсказывали неизбежность поражения Советской Армии. Исход войны наглядно показал, чего стоили эти пророчества. Однако оракулы не унимаются. Теперь они вновь пророчат, что Советский Союз в течение многих лет не сможет решить проблему атомной энергии. Совершенно бесспорно, что практическое решение задачи использования атомной энергии — дело исключительно трудное и сложное по своей новизне. Ясно, что эта задача не может быть решена без большого напряжения сил людей нашей науки и техники, сил всего советского народа. Но советские люди неоднократно уже доказывали на деле, что они умеют справляться с трудностями. Лучшим судьей в таких случаях, как показал опыт, является сама жизнь. Пусть «пророки» гадают на кофейной гуще, в каком году Россия будет иметь атомную бомбу. Поживем — увидим!»

Как тут не вспомнить, как «наши западные партнеры» злорадствовали по поводу распада СССР в 1991 году и предсказывали превращение нашей страны в третьеразрядное государство, обреченное на то, чтобы лишь пристроиться в хвосте ведущих индустриальных государств мира и снабжать их сырьем. Во времена бездарного ельцинского правления, забвения интересов обороны страны западные «оракулы» уже были готовы взять Россию «голыми руками». Ан не получилось. Даже записные ненавистники нашей страны ныне сквозь зубы вынуждены признавать, что Россия вновь выдвинулась в первые ряды великих военных держав и с ней приходится, как и во времена Советского Союза, считаться и уважать.

Отмечая годовщину рождения советского атомного оружия, не будем забывать имена тех людей, кто, создавая ракетно-ядерный щит нашей страны, своим самоотверженным трудом не допустил превращения охватившей планету холодной войны в мировую атомную.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели