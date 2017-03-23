/Поглед.инфо/ Често чуваме да се говори: "Какво ще правим с Украйна?" Но това са общи приказки. Има закони и за да се възстановят последиците от евромайдана, законите просто трябва да се изпълняват. Преди всичко, би било добре да се спре с използването на името "Украйна" и да се върне историческото име Малорусия. Или, да се нарече Юго-западен федерален окръг в новото административно-териториално устройство.

Какво да правим с майданстващите на територията на Юго-западния федерален окръг? Много просто. Член 282 от Наказателния кодекс на Руската федерация, озаглавен: "Подбуждане към омраза или враждебност и унижение спрямо човешкото достойнство", гласи: „Действия, насочени към подбуждане на омраза или враждебност, както и унижаването на лице или група лица въз основа на пол, раса, националност, език, произход, отношение към религията, и принадлежност към определена социална група, извършено публично или чрез средствата за масово осведомяване, или чрез информационни и телекомуникационни мрежи, включително и "Интернет", се наказва с глоба от три хиляди до пет хиляди рубли; или в размера на работната заплата или друг доход за период от две до три години; или с общественополезен труд за срок от една до четири години; както и с лишаване от правото да заемат определени длъжности или професии за срок до три години; или лишаване от свобода за срок от две до пет години“. Аналогични наказания са предвидени и в чл. 161 от Наказателния кодекс на Украйна.

(рус.ез.)

Всё строго по закону: майданутые будут строить свинарники и ремонтировать дороги



Часто приходится слышать разговоры типа «Что же нам делать с Украиной?». Это всё разговоры «для бедных». Есть законы, и для нейтрализации большинства последствий евромайдана достаточно просто их исполнять.



Во-первых, хорошо бы перестать употреблять название «Украина» и вернуться к историческим Малороссия и Новороссия. Или, в новом административно-территориальном устройстве – Юго-западный федеральный округ.



Во-вторых, когда у вас большая проблема кажется нерешаемой, вы просто делите её на ряд проблем поменьше, и решаете каждую из них в отдельности.



Что делать с майданутыми на территории Юго-западного федерального округа? Да очень просто. Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» гласит:



Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.



Аналогичное наказание предусмотрено ст. 161 УК Украины. Так что отговорки типа «не знал» не проходят. Незнание закона не освобождает от ответственности.



Примерная численность майданутых/русофобов известна – она составляет около 350 тысяч человек (порядка 1% от общей численности населения). Все они засветились в соцсетях, всем им уже запрещён въезд в Российскую Федерацию. Так что с обнаружением виновных не должно быть никаких проблем.



Да, нужно будет посадить порядка 350 тысяч человек. Но как иначе? «Закон суров, но он закон». Численность нарушивших закон не имеет значения. Порядок начинается с соблюдения и исполнения законов.



Разжигали? Сядете! Без исключений. Пять лет – это достаточный срок, чтобы подумать о своих ложных ценностях и своём неправильном поведении.



Напоминаю, что явка с повинной смягчает наказание. Посидите не пять лет, а два. Поверьте, это существенно. Так что торопитесь, окно возможностей к добровольному покаянию скоро закроется.

Отдельное наказание ждёт активных участников евромайдана. Они проходят уже по совсем другой статье – 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».



Эта статья гласит:



Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя, — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.



То есть активных участников госпереворота ждёт уже от 12 до 20 лет тюремного заключения.



Ну и «участниками АТО», как военными преступниками, будет заниматься военная прокуратура.



Есть законное обоснование участия ВСУ в «АТО»? Нет. Нарушили закон, когда подчинялись преступным и незаконным приказам Турчинова и Порошенко? Нарушили. Так что потом не жалуйтесь и не скулите. Всё строго по закону.



Всякие бандформирования «нацгвардии» и «тербатов» незаконны? Незаконны. Пойдут по статье 209 УК РФ «Бандитизм»:



1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.



2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.



Вот просто же, как дважды два! Если же граждане совершали ещё какие-то противоправные поступки, то к их обвинениям просто добавляются ещё другие статьи. А дальше работают судебная и пенитенциарная системы.



Ну и вся эта масса заключённых направляется на восстановление народно-хозяйственного комплекса. Патриот, говоришь? Ну так строй свинарники и коровники, ремонтируй дороги.



И, конечно, пожизненное поражение в правах для всех этих преступников. Лишение права голоса, запрет занимать руководящие должности и работать на госслужбе. Всё, как они хотели, но только применительно к ним самим. Справедливо? В высшей степени.