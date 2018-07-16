/Поглед.инфо/ Срещата е историческа. Това са първите мащабни преговори ва Владимир Путин и Доналд Тръмп.



Рус.ез.

Завышенных ожиданий не было (разве что среди некоторых участников ток-шоу на федеральных телеканалах). Полноформатная встреча важна сама по себе, на фоне массированных глобалистских атак и антироссийских шизофренических провокаций.

Близкие к Демпартии СМИ пугали американцев тем, что Трамп "сдаст Америку" Путину. Российские караул-патриоты намекали на некий "слив" со стороны Путина.

Меланья и Дональд Трамп, Владимир Путин:



Меланья и Дональд Трамп, Владимир Путин, Саули Ниинистё (президент Финляндии, лидер местных правоцентристов), Йенни Хаукио (первая леди Финляндии, поэтесса):



Президент России прилетел в Хельсинки около часа дня. Беседа тет-а-тет длилась 2 часа 10 минут (вместо запланированных полутора часов). Трамп назвал её "очень хорошим началом для всех", хотя диванные физиогномисты ранее заметили на его лице печать "злой скованности" и нервозности.

Протокольная часть:







Затем к лидерам присоединились представители делегаций России и США: российский министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко, посол РФ в США Анатолий Антонов, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, американский госсекретарь Майк Помпео, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, старший советник Совета национальной безопасности США по РФ Фиона Хилл. Переговоры в расширенном составе прошли (1 час 45 минут) в формате рабочего ланча.





Потом состоялась совместная пресс-конференция двух лидеров.

Итак, на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе ситуация в районе Голанских высот (президент США транслировал "хотелки" Израиля, президент России акцентировал внимание на борьбе с терроризмом в целом). Путин и Трамп обсудили Иран, Северный поток-2 (здоровая конкуренция без политического давления), фейковое "вмешательство России в американские выборы" (глава РФ подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США), взаимную торговлю и инвестиции (будет создана группа, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса), сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере (предстоит разморозка), договорённости по ликвидации ракет средней и малой дальности.

Российский президент призвал американского коллегу надавить на Киев для выполнения пунктов минских соглашений; впрочем, похоже, украинская тема не интересует бизнесмена Трампа от слова "совсем" - во время пресс-конференции он вообще не счёл нужным коснуться оной.









"Мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Надеюсь, мы стали лучше понимать друг друга... Сделали первый важный шаг в этом направлении", - отметил Путин. "Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, однако четыре часа назад это изменилось", - объявил Трамп, выразив надежду на "дружбу, сотрудничество и мир". "Сегодняшний день - это первый шаг на долгом пути... Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики", - сказал он.

"С чего вы взяли, что надо кому-то доверять? Никому нельзя доверять. Он защищает интересы США, я - России", - резюмировал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Напоследок он подарил Трампу футбольный мяч. Тот, в свою очередь, бросил его сидящей в первом ряду Меланье.







В США уже началось... Телеведущий-гомосексуалист Андерсон Купер, CNN: "Только что вы посмотрели самую позорную пресс-конференцию президента США в истории". Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан прямо обвинил Трампа в измене: "Пресс-конференция Дональда Трампа в Хельсинки - не что иное, как государственная измена. Он целиком находится в кармане у Путина. Республиканцы-патриоты, где вы???".

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