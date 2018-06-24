/Поглед.инфо/ Президентът Доналд Тръмп многократно се изказва против "нефтената сделка" между Русия и ОПЕК, която позволява, от една страна, значително увеличаване цената на нефта, но, от друга страна, води до това, че американските избиратели и бизнеса ще плащат значително повече за бензин.

Практиката показва, че опитите да се използва Twitter акаунта на американския президент за реално дистанционно управление, в случая с Владимир Путин и лидерите на страните от нефтения картел не сработват.

Това обаче не се вписва в съзнанието на тези, които пламенно вярват във всемогъществото на американската външна политика. Изхождайки именно от тази „вяра”, Комисията по правосъдие към Конгреса на Съединените щати, решава да помогне на президента Тръмп и разработва законопроект, който (ако бъде приет) ще позволи на американските съдилища да разглеждат антимонополни искове срещу страни-членки на ОПЕК и въобще срещу всяка страна, която, според версията на американските законодатели, участва в картелни сговори на световния петролен пазар.

(рус.ез.)

Сrimsonаlter: В Вашингтоне будут судить Россию и ОПЕК. Приговор предсказуем

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался против "нефтяной сделки" России и ОПЕК, которая позволила, с одной стороны, сильно повысить цены на нефть, но, с другой стороны, приводит к тому, что американские избиратели и предприятия платят значительно больше за бензин. Практика показала, что попытки использовать твиттер-аккаунт американского президента в качестве пульта управления реальностью в случае Владимира Путина, а также лидеров стран, входящих в нефтяной картель, не срабатывают.

Это не укладывается в голове у тех, кто истово верит во всемогущество американской внешней политики. Исходя именно из этой уверенности, Комитет по вопросам юстиции конгресса Соединенных Штатов решил помочь президенту Трампу и составил законопроект, который (в случае его принятия) позволит американским судам рассматривать антимонопольные иски в адрес стран — членов ОПЕК и вообще всех стран, которые, по версии американских законодателей, участвуют в картельных сговорах на мировом нефтяном рынке.

В наше время очевидными кандидатурами на роль ответчиков или даже подсудимых в данных процессах будут Россия, Саудовская Аравия, Иран и другие страны, участвующие в так называемой сделке ОПЕК.

Комитет по вопросам юстиции конгресса США уже сообщил о своей законодательной инициативе в твиттере, чем вызвал небывалый восторг среди американских политиков, многие из которых поддерживают этот законопроект независимо от партийной принадлежности. Причина такой межпартиной поддержки очевидна: идея наказать (а если получится, то и посадить) "проклятых русских и арабов" в отместку за рост цен на бензин очень понравится самым широким слоям американского электората, а в США в ноябре пройдут так называемые промежуточные выборы, результат которых очень важен как для демократов, так и для республиканцев.

По сути, обсуждаемый законопроект под рабочим названием "Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти" (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), или "Акт NOPEC", предполагает лишить страны — экспортеры нефти так называемого суверенного иммунитета, или "государственного иммунитета", — то есть превратить эти страны в подсудные сущности, которые американская юстиция может наказывать за нарушение внутреннего американского законодательства. Хотя законопроект формально направлен против ОПЕК, но его положения идеально подходят для преследования России — хотя бы в силу того, что нынешнее положение на рынке нефти было бы невозможно без соглашения стран ОПЕК и Российской Федерации. С точки зрения американских законодателей это гарантированно делает нашу страну (со)участником незаконного картеля.

Нужно признать, что идея судить и наказывать целые государства по внутренним законам отдельной страны — это эксклюзивная американская наглость, которая возможна только из-за ощущения собственной исключительности. Американские журналисты сравнивают ситуацию с борьбой американских законодателей против нефтяной империи Рокфеллеров, которая была в буквальном смысле распилена на части в рамках борьбы с монополиями. Остается понять, каким образом сенаторы и конгрессмены будут пытаться "распилить" Россию или Саудовскую Аравию.

Идея "наказать нефтяной картель", на самом деле, очень старая, просто до недавнего времени можно было смело исходить из предположения, что у американских президентов всегда хватает мозгов и элементарного чувства самосохранения, чтобы купировать законодательные порывы слишком "исключительных" американских сенаторов и конгрессменов. Законопроект, который обсуждается сейчас, — это своего рода наследник аналогичных законопроектов, которые обсуждались в эпоху обоих президентов Бушей и даже при Бараке Обаме. Однако Трамп — не Буш и не Обама, а еще у него за спиной 30 лет критики ОПЕК, о необходимости ликвидации которой он писал еще в 1987 году.

Что будет, если этот "антикартельный" законопроект будет принят? Правительство США сможет подать в суд на участников сделки "ОПЕК + Россия", и очевидно, что американский суд встанет на сторону администрации Трампа. Суд выпишет антимонопольные штрафы и предпишет странам — экспортерам нефти прекратить работу картеля. Американские активы осужденных стран (и, возможно, активы государственных или окологосударственных компаний из этих стран) будут арестованы и обращены в доход федерального правительства Соединенных Штатов. Очень вероятно, что в силу астрономических сумм, на которые будут выписаны штрафы, американские власти попробуют арестовать активы пострадавших государств во всех юрисдикциях, которые подписали соглашения о судебном сотрудничестве с США. Будет особенно интересно посмотреть на то, как закончатся эти попытки в Евросоюзе. Дальше будут систематически арестовываться и конфисковаться любые дополнительные долларовые активы, финансовые инструменты, а также нефть, до которой смогут дотянуться американские власти.

В этом сценарии потери стран — производителей нефти будут колоссальными, хотя бы в силу того, что аресты и конфискации имущества могут начаться прямо с портфелей американских облигаций, которые принадлежат странам — экспортерам нефти. Для России (после недавнего резкого сокращения вложений в американские облигации) это уже не является серьезной проблемой, а вот та же Саудовская Аравия вполне может потерять примерно 159 миллиардов долларов только на экспроприации своих американских облигаций.

Однако эта схема только на первый взгляд кажется выигрышной для Штатов — и эту горькую правду на своем собственном опыте узнал, например, Барак Обама, который, будучи сенатором, голосовал за и всячески поддерживал предыдущую версию "акта против ОПЕК", а потом, когда стал президентом, делал все, чтобы ее не приняли, и даже угрожал наложить вето. Дело в том, что в случае принятия этого акта и начала судебного антимонопольного процесса, который очевидно закончится конфискацией имущества стран — экспортеров нефти, сами страны-экспортеры немедленно "убьют" нефтедолларовую систему. Просто из-за того, что для них это будет единственный способ выживания. Если любые долларовые активы будут конфискованы американскими властями, которые в ультимативной форме требуют, чтобы им обеспечили политически комфортный уровень цен в 30 долларов за баррель (как это делает Трамп), то единственной возможной ответной мерой становится немедленный отказ от поставок нефти в США и от работы с долларом. Такая радикальная финансовая перестройка потребует усилий и будет предполагать серьезные организационные сложности, но в этом сценарии для стран-экспортеров лучше потерять пять процентов или даже 15% от прибыли в других валютах, чем лишиться 100% долларовой прибыли в тот момент, когда американские приставы заморозят им счета.

Нельзя исключать, что Трамп надеется "прогнуть" участников "сделки ОПЕК + Россия" и принудить их к резкому снижению цены на нефть, на которое они пойдут просто из страха перед Соединенными Штатами. Если это действительно так, что это скорее жест отчаянья, а не силы, и этот антимонопольный блеф закончится для Штатов не победой, а трагедией.

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