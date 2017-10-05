/Поглед.инфо/ Говорейки за отношенията между Русия и САЩ, трябва да се отчитат постоянните неприятелски действия на САЩ срещу нашата страна още от 1946 г., които не спират и днес, заяви Франц Клинцевич – първи зам.-председател на Комитета по отбраната и сигурността към Съвета на федерацията в ефира на телевизионния канал „Русия-1”.

„Докъм 1991 г. Съветският съюз контролираше 70% от страните в света... През 1991 г. държавата рухна в резултат на провежданите специални операции, включително от елитите на Съветския съюз и на техните ръководители. Това е едната страна на медала... Втората е резултат от действията на Съединените щати, които от 1946 г., а и до момента, 57 пъти са планирали военни действия на конкретни дати с използване на ядрено оръжие срещу Русия, срещу Съветския съюз”, каза Kлинцевич и добави, че тази информация не идва от руските специални служби, а от самите американци.

(рус.ез.!)

СССР рухнул в ходе специальных операций советских элит, а не войны с США

«Был период, когда до 1991 года Советский Союз по-настоящему контролировал 70% стран мира… В 1991 году это государство рухнуло с учетом проведения специальных операций, в том числе и с элитами Советского Союза и их руководителями. Это одна сторона медали» — Франц Клинцевич

Говоря об отношениях между Россией и США, необходимо учитывать перманентную недружественную направленность действий Соединенных Штатов, которые они вели против нашей страны еще с 1946 года и ведут по сей день, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Был период, когда до 1991 года Советский Союз по-настоящему контролировал 70% стран мира… В 1991 году это государство рухнуло с учетом проведения специальных операций, в том числе и с элитами Советского Союза и их руководителями. Это одна сторона медали», — полагает эксперт

«Вторая сторона медали — мы говорим о Соединенных Штатах как о стране, которая, начиная с 1946 года по настоящий момент 57 раз запланировала начало военных действий с конкретными датами с применением ядерного оружия в отношении России, в отношение Советского Союза», — заявил Клинцевич, добавив, что эта информация поступила не от российских спецслужб, а от самих американцев.

Он также отметил, что противостояние между странами, хоть и опосредованно, но все же переходило в горячую фазу, когда фиксировались практически прямые столкновения российских и американских военных.

«Когда многие говорят: «Да Соединенные Штаты никогда с Россией не воевали…» Воевали. Я хочу напомнить господам, что это соотношение никогда не было в пользу Соединенных Штатов Америки — ни в Корее… Только в Корее мы сбили 1001 самолет американский, вы подумайте, ни десять, ни сто… Когда мы говорим про Кубу, очень важный момент, когда наша бригада морской пехоты с мачете в столкновении в море загнала хваленых американских зеленых беретов и порубила в капусту», — пояснил военный специалист.

При этом эксперт отметил, что сегодня Вооруженные силы России не те, что были в 90-е годы прошлого века, и не в пользу США. При этом, по его словам, любое столкновение с Россией в открытой войне немыслимо для Соединенных Штатов. Однако, он оговорил также, что современные российские войска не предназначены для наступательных захватнических войн, а направлены на обеспечение обороны и безопасности России.

Говоря о сегодняшнем дне и российской антитеррористической операции в Сирии, Клинцевич отметил, что со стороны американских военных ведутся целенаправленные действия против российских и сирийских военных.

«Работают снайперские группы с современными снайперскими комплексами на расстоянии две с половиной — три тысячи метров, где, уж поверьте мне, ни один из боевиков работать не может, осуществляя психологическое давление, физически уничтожая наиболее подготовленных бойцов. И ведет это американский спецназ», — закончил свою мысль Клинцевич.

В выступлении Франца Адамовича стоит отметить одну важную деталь. А именно то, что, по его словам, СССР рухнул «с учетом проведения специальных операций, в том числе и с элитами Советского Союза и их руководителями». И вот почему.

Еще десятилетие назад в российской прессе, в телевизионных передачах, ток-шоу и в документальном кино было не принято озвучивать версии распада СССР, отличные от двух распространенных в патриотическом и либеральном лагере. Патриоты утверждали, что всему виной происки ЦРУ и западных разведок, которые то ли купили, то ли завербовали первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, а он чуть ли не единолично уничтожил страну. Либералы же небезосновательно насмехались над подобного рода построениями и выдвигали свою версию, согласно которой СССР развалился ввиду «естественных причин», включающих в себя экономический упадок, «нефтяную иглу», «безбожие» и нежизнеспособность системы.

Как уже многим сегодня понятно, обе версии крайне примитивны, однако, они устраивали как многих патриотов, которые получили простые ответы на сложные вопросы, так и либералов, которые, прекрасно осознавая истинные причины падения СССР, были заинтересованы в том, чтобы сформировавшееся патриотическое большинство никогда не вышло за рамки данного им примитива, который позволял навязывать свою волю и удерживать власть.

Сейчас же, по мере нагнетания противоречий между Россией и США, а также осознания российской элитой, что это как минимум надолго, от публичных лиц начинает все чаще звучать другая версия распада СССР.

Франц Клинцевич говорит о том, что Советский Союз был разрушен при участии советских элит в рамках неких специальных операций. А это, согласитесь, не тождественно козням ЦРУ. Стоит также привести слова президента России Владимира Путина, которые он произнес в ходе встречи с руководителями партий VII созыва Госдумы 23 сентября 2016 года. Цитата:

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась Коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства».

То есть президент России утверждает, что, если бы захотели, СССР можно было спасти, но КПСС этого, очевидным образом, не сделала. Если же говорить о роли спецслужб в развале Советского Союза, то стоит прежде всего устремить взор не на ЦРУ, которое выполняло свои прямые обязательства по развалу главного врага, а на КГБ, который должен был страну от врагов защищать. Защитил?

Отрекомендовавший себя как генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Тендетник (псевдоним Казанцев) дал в декабре 2014 года интервью «Независимой газете», где описал, чем занималась верхушка КГБ во времена агонии СССР. Цитата

«Во времена СССР мы всегда отслеживали умных, талантливых людей и всегда с ними в той или иной мере устанавливали контакт. В обязательном порядке… 98% вербовались, как тогда было принято говорить, на «морально-патриотической» основе… Демократическая революция 1991 года, все эти демсоюзы и прочее. Это на 50% — действующая агентура 5-го управления КГБ, управления «З» (Защита конституционного строя. — «НВО»). Им сказали: «Все, ребята, демократия пришла. Мы вас отпускаем».

Такого рода «специальные операции» как раз и объясняют, почему одна из сильнейших в мире разведок КГБ так вдруг с легкостью «спасовала» перед ЦРУ. Ведь всегда было принято выводить КГБ из-под удара.

В своей книге «Красная весна» политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян приводит фактуру и аналитику природы перерождения советского КГБ, в недрах элит которого, по его мнению, как минимум еще с 70-х годов прошлого века вынашивался замысел демонтажа СССР с последующей реставрацией капитализма и модернизацией страны по западным образцам.

В любом случае стоит обращать особое внимание на подобного рода комментарии публичных лиц. Поскольку все понимают, что если СССР можно было уничтожить, используя деструктивную волю части советских элит и спецслужб, то почему эти же механизмы не могут быть обращены противником против России?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели